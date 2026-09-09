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दिल्ली सत्य निकेतन हादसा; कासगंज से पकड़ा गया बिल्डिंग की मरम्मत कराने वाला ठेकेदार, दिल्ली ले गई पुलिस

कासगंज : दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत ढहने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मरम्मत कार्य कराने वाले ठेकेदार सनोज को उत्तर प्रदेश के कासगंज से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस टीम उसे दिल्ली ले गई है. हादसे में सात लोगों की मौत और पांच अन्य के घायल होने के बाद पुलिस निर्माण और मरम्मत कार्य में कथित लापरवाही के पहलुओं की जांच कर रही है.







बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के पास सत्य निकेतन में स्थित पीजी भवन बीते रविवार दोपहर अचानक ढह गया था. हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया. जांच में सामने आया कि घटना से पहले भवन में पिछले करीब 8-10 दिनों से मरम्मत और निर्माण संबंधी काम चल रहा था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि भवन में चल रहे काम और उसके ढहने के बीच क्या संबंध था.



पुलिस की प्राथमकि जांच के मुताबिक बारिश के दौरान बेसमेंट में कचरा जमा होने के कारण वहां सफाई और मरम्मत का काम कराया जा रहा था. इसके अलावा भूतल पर व्यावसायिक उपयोग के लिए जगह का विस्तार किए जाने की बात भी सामने आई है. इसी निर्माण और मरम्मत कार्य कराने वाले ठेकेदार की तलाश पुलिस कर रही थी.





पुलिस अब ठेकेदार सनोज से यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि मरम्मत और विस्तार का काम कब शुरू हुआ, किसने इसकी अनुमति दी. काम के दौरान कौन-कौन से बदलाव किए गए और क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया. ठेकेदार की गिरफ्तारी को मामले की जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है.