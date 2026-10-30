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कासगंज में वार्डबॉय की संदिग्ध हालात में मौत, सीएचसी के कमरे में मिला शव

कासगंज; संदिग्ध हालात में स्वास्थ्यकर्मा की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कासगंज : पटियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर स्थित कमरे में वार्डबॉय का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच और साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.



बताया गया, राहुल पुत्र स्वर्गीय शुगर सिंह मूल रूप से कासगंज कोतवाली क्षेत्र के मजीदपुर गांव के रहने वाले थे. वर्तमान में राहुल पटियाली तहसील क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) नगला अमीर पर वार्डबॉय के पद पर तैनात थे. उनका कमरा पटियाली CHC परिसर में ही था. राहुल के पिता भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे. जिनकी मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर राहुल को यह नौकरी मिली थी. राहुल का शव गुरुवार शाम पटियाली स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया.