कासगंज में वार्डबॉय की संदिग्ध हालात में मौत, सीएचसी के कमरे में मिला शव
पटियाली तहसील क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगला अमीर में तैनाती थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:24 AM IST
कासगंज : पटियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर स्थित कमरे में वार्डबॉय का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच और साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
बताया गया, राहुल पुत्र स्वर्गीय शुगर सिंह मूल रूप से कासगंज कोतवाली क्षेत्र के मजीदपुर गांव के रहने वाले थे. वर्तमान में राहुल पटियाली तहसील क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) नगला अमीर पर वार्डबॉय के पद पर तैनात थे. उनका कमरा पटियाली CHC परिसर में ही था. राहुल के पिता भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे. जिनकी मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर राहुल को यह नौकरी मिली थी. राहुल का शव गुरुवार शाम पटियाली स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया.
CHC अधीक्षक डॉ. शिवाश्री तिवारी ने बताया कि राहुल नगला अमीर पीएचसी पर तैनात थे. उन्हें अत्यधिक शराब पीने की लत थी. वहीं, पटियाली पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.
बताया जा रहा कि राहुल तीन भाइयों में सबसे बड़े थे. उनके छोटे भाई मोनू की कुछ समय पहले एक तालाब में डूबने से मौत हो गई थी. पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है. इसके अलावा राहुल की पत्नी डोली से पारिवारिक विवाद चल रहा है. अब उनका 3 वर्षीय बेटा है. राहुल की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. परिवार में सबसे छोटा भाई छोटू और बहन शिवानी हैं.