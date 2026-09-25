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कासगंज का बढ़ा मान, राष्ट्रपति मुर्मू ने कैकशा पठान को स्वर्ण पदक देकर किया सम्मानित

राष्ट्रपति मुर्मू ने कैकशा पठान को स्वर्ण पदक देकर किया सम्मानित. ( ईटीवी भारत )

कासगंज (भरगैन): जनपद के पटियाली तहसील क्षेत्र स्थित भरगैन कस्बे की होनहार बेटी कैकशा पठान ने अपनी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन से पूरे जिले का नाम रोशन किया है. गुजरात के वडोदरा स्थित प्रतिष्ठित एमएस यूनिवर्सिटी (MS University) के दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैकशा को बैचलर ऑफ सोशल वर्क (BSW) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) से नवाजा. ​मोहल्ला भीकन थोक निवासी मुश्ताक अहमद की पुत्री कैकशा की इस अभूतपूर्व उपलब्धि से उनके परिवार और पूरे कस्बे में जश्न का माहौल है. कैकशा के भाई सरफराज खान ने बताया कि उनकी बहन ने शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई के प्रति लगन और निष्ठा दिखाई.