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कासगंज का बढ़ा मान, राष्ट्रपति मुर्मू ने कैकशा पठान को स्वर्ण पदक देकर किया सम्मानित

एमएस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैकशा पठान को BSW में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक से नवाजा.

President Murmu honors Kaikasha
राष्ट्रपति मुर्मू ने कैकशा पठान को स्वर्ण पदक देकर किया सम्मानित. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 10:56 AM IST

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कासगंज (भरगैन): जनपद के पटियाली तहसील क्षेत्र स्थित भरगैन कस्बे की होनहार बेटी कैकशा पठान ने अपनी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन से पूरे जिले का नाम रोशन किया है.

गुजरात के वडोदरा स्थित प्रतिष्ठित एमएस यूनिवर्सिटी (MS University) के दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैकशा को बैचलर ऑफ सोशल वर्क (BSW) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) से नवाजा.

​मोहल्ला भीकन थोक निवासी मुश्ताक अहमद की पुत्री कैकशा की इस अभूतपूर्व उपलब्धि से उनके परिवार और पूरे कस्बे में जश्न का माहौल है.

कैकशा के भाई सरफराज खान ने बताया कि उनकी बहन ने शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई के प्रति लगन और निष्ठा दिखाई.

वहीं, सेवानिवृत्त यूपी पुलिस इंस्पेक्टर बदरुल हसन ने खुशी जताते हुए कहा कि यह भरगैन के इतिहास में गर्व का क्षण है. कस्बे की किसी बेटी को पहली बार राष्ट्रपति के हाथों इस तरह का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जो अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा.

सफलता की सूचना मिलते ही नगर पंचायत भरगैन के अध्यक्ष चमन सेठ ने फोन पर कैकशा और उनके परिवार से बात कर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

इसके अलावा मोहम्मद सलाम, मोहम्मद सैफ, हसनैन अली, सोनू खान, नवाब खान और रिहान खान सहित कस्बे के अनेक गणमान्य लोगों ने भी परिवार को शुभकामनाएं दीं.

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एमएस यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह
PRESIDENT MURMU HONORS KAIKASHA

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