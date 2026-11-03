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IGRS रैंकिंग में कासगंज प्रदेश में पहले नंबर पर, अमेठी ने टॉप-10 में बनाई जगह

जनशिकायतों का तय समय में शत-प्रतिशत समाधान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज/अमेठी: उत्तर प्रदेश में जनशिकायतों के निस्तारण के मामले में कासगंज और अमेठी ने अक्टूबर 2026 की आईजीआरएस रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है. कासगंज पुलिस ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि अमेठी जिला प्रदेश के टॉप-10 जिलों में शामिल होने के साथ मंडल में अव्वल रहा है. कासगंज पुलिस को निर्धारित 125 अंकों में से पूरे 125 अंक मिले हैं. वहीं, अमेठी में अक्टूबर माह के दौरान आईजीआरएस पोर्टल पर मिलीं सभी 8,158 शिकायतों के निस्तारण का दावा किया गया है.

कासगंज पुलिस को मिले पूरे 125 अंक: आईजीआरएस अक्टूबर 2026 की रैंकिंग में कासगंज पुलिस को प्रदेश में पहला स्थान मिला है. पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह के पर्यवेक्षण में जिले की पुलिस ने यह उपलब्धि हासिल की. कासगंज पुलिस को कुल 125 में से 125 अंक मिले हैं. इस प्रदर्शन के बाद जनशिकायतों के निस्तारण में जिले की पुलिस प्रदेश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है.

पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से सुनना पुलिस की प्राथमिकता है. शिकायतों का समयसीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारियों, क्षेत्राधिकारियों और आईजीआरएस सेल ने टीम के रूप में काम किया. इसी सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि कासगंज पुलिस को प्रदेश में पहला स्थान मिला है. एसपी ने पुलिसकर्मियों को दी बधाई: एसपी ओपी सिंह ने इस उपलब्धि के लिए जिले के सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी. उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए. एसपी ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना पुलिस का मुख्य लक्ष्य है. इसके लिए जरूरी है कि हर शिकायत पर समय रहते कार्रवाई हो और शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिले. अमेठी प्रदेश के टॉप-10 जिलों में शामिल: अमेठी ने भी अक्टूबर 2026 की आईजीआरएस रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है. जिले ने प्रदेश के टॉप-10 जनपदों में जगह बनाने के साथ मंडल में पहला स्थान हासिल किया है. ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित विश्वकर्मा के मुताबिक, अक्टूबर माह में आईजीआरएस पोर्टल के जरिए जिले को कुल 8,158 शिकायतें मिली थीं. प्रशासन का दावा है कि इन सभी शिकायतों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण कर दिया गया.