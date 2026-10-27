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कासगंज: सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल से अमांपुर में यूरिया और DAP वितरण ठप, खाद के लिए भटक रहे किसान

उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर ठप हुआ कामकाज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के अमांपुर इलाके से किसानों की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है. उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर मंगलवार को अमांपुर की सभी सहकारी समितियों पर पूरी तरह ताले लटके रहे. बी-पैक्स सहकारी समितियों के कर्मचारियों की वेतन और सेवा से जुड़ी मांगों को लेकर जारी इस हड़ताल से समितियों में कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है. इस हड़ताल के सीधे असर के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में यूरिया और डीएपी खाद का वितरण पूरी तरह रुक गया है.

खाद की आस में पहुंचे किसानों को मिली निराशा: मंगलवार को भी सुबह से ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए समितियों के चक्कर काटते नजर आए. लेकिन ताले न खुलने के कारण खाद लेने पहुंचे किसानों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा, जिससे फसलों में खाद डालने की उनकी योजना प्रभावित हुई. हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिले में यूरिया या डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है. लेकिन कर्मचारियों की अचानक हुई इस हड़ताल के कारण किसानों तक खाद की सुचारू आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है.