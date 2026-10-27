कासगंज: सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल से अमांपुर में यूरिया और DAP वितरण ठप, खाद के लिए भटक रहे किसान
कासगंज के अमांपुर में सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यूरिया और डीएपी का वितरण ठप हो गया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:10 PM IST
कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के अमांपुर इलाके से किसानों की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है. उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर मंगलवार को अमांपुर की सभी सहकारी समितियों पर पूरी तरह ताले लटके रहे. बी-पैक्स सहकारी समितियों के कर्मचारियों की वेतन और सेवा से जुड़ी मांगों को लेकर जारी इस हड़ताल से समितियों में कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है. इस हड़ताल के सीधे असर के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में यूरिया और डीएपी खाद का वितरण पूरी तरह रुक गया है.
खाद की आस में पहुंचे किसानों को मिली निराशा: मंगलवार को भी सुबह से ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए समितियों के चक्कर काटते नजर आए. लेकिन ताले न खुलने के कारण खाद लेने पहुंचे किसानों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा, जिससे फसलों में खाद डालने की उनकी योजना प्रभावित हुई. हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिले में यूरिया या डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है. लेकिन कर्मचारियों की अचानक हुई इस हड़ताल के कारण किसानों तक खाद की सुचारू आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है.
फसलों की बुवाई और सिंचाई के समय बढ़ी मुसीबत: अमांपुर कस्बे की सहकारी समितियों के बंद रहने से किसानों की समस्याएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं. मंगलवार को भी काम ठप रहने से किसान अपनी फसलों के लिए समय पर खाद का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं. कई किसानों को पूरी उम्मीद थी कि मंगलवार को समितियों के ताले खुलेंगे और उन्हें जरूरत के मुताबिक यूरिया-डीएपी मिल जाएगी. लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे तो कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से उनके हाथ केवल मायूसी और निराशा ही लगी.
किसानों ने प्रशासन से तुरंत दखल देने की उठाई मांग: क्षेत्र के पीड़ित किसान किताब सिंह, केशव देव, महीपाल, राकेश यादव और दिलीप कुमार ने अपनी व्यथा साझा की. किसानों का कहना है कि इस समय फसलों को खाद की सख्त जरूरत है और ऐसे में काम बंद होना उनके लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है. उन्होंने शासन और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर उचित कदम उठाए जाएं. किसानों की मांग है कि कर्मचारियों के गतिरोध को खत्म कराकर जल्द से जल्द खाद का वितरण शुरू कराया जाए ताकि उनकी फसलें बर्बाद होने से बच सकें.
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