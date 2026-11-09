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कासगंज के अली इब्राहिम का उत्तर प्रदेश अंडर-16 क्रिकेट टीम में चयन, गंजडुंडवारा के छोटे से गांव से तय किया शानदार सफर

कोच मोहसिन और ट्रेनर आमिर की मेहनत लाई रंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज: छोटे-छोटे हाथों में पांच साल की उम्र में बल्ला थामने वाले गणेशपुर के अली इब्राहिम ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. गंजडुंडवारा क्षेत्र के इस होनहार खिलाड़ी का चयन उत्तर प्रदेश की अंडर-16 क्रिकेट टीम में हुआ है. कभी क्रिकेट के मैदान में बड़े खिलाड़ी बनने का सपना देखने वाले अली ने वर्षों के अभ्यास और अनुशासन से अपने सपने की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया है. उनकी इस सफलता से परिवार के साथ-साथ गणेशपुर गांव, गंजडुंडवारा और पूरे कासगंज जनपद में खुशी का माहौल है.

पांच साल की उम्र में शुरू हुआ क्रिकेट का सफर: गणेशपुर निवासी असहाब हुसैन के बेटे अली इब्राहिम का क्रिकेट के प्रति लगाव बचपन से ही रहा है. महज पांच साल की उम्र में उन्हें बल्ले और गेंद से ऐसा लगाव हुआ कि धीरे-धीरे क्रिकेट ही उनका सबसे बड़ा सपना बन गया. उम्र बढ़ने के साथ खेल के प्रति उनका जुनून भी बढ़ता गया. मैदान पर घंटों अभ्यास करना, क्रिकेट की बारीकियां सीखना और अपनी कमियों को दूर करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया.

दादा से मिली खेल भावना, क्रिकेट को बनाया लक्ष्य: अली इब्राहिम के खेल के प्रति लगाव के पीछे पारिवारिक माहौल की भी अहम भूमिका रही है. उनके दादा स्वर्गीय बदरूल हुसैन वॉलीबाल के खिलाड़ी थे. परिवार में पहले से खेल के प्रति रुचि होने के कारण अली को भी बचपन से खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिला. दादा से मिली खेल भावना को आगे बढ़ाते हुए अली ने क्रिकेट को अपना लक्ष्य बनाया और लगातार मेहनत करके अपनी प्रतिभा को निखारा. अकादमी में प्रशिक्षण ने प्रतिभा को दी नई धार: अपने क्रिकेट करियर को बेहतर दिशा देने के लिए अली ने गणेशपुर, गंजडुंडवारा स्थित यूबीएच स्पोर्ट्स अकादमी में अभ्यास शुरू किया. यहां कोच मोहसिन हुसैन ने उन्हें क्रिकेट की तकनीकी बारीकियां सिखाईं और लगातार मार्गदर्शन दिया. वहीं, फिजिकल ट्रेनर आमिर हुसैन ने उनकी फिटनेस, शारीरिक क्षमता और मैदान पर प्रदर्शन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई. नियमित अभ्यास, अनुशासन और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन से अली के खेल में लगातार सुधार हुआ और आखिरकार उन्हें उत्तर प्रदेश की अंडर-16 क्रिकेट टीम में जगह मिल गई. चयन की खबर मिलते ही अकादमी में मना जश्न: उत्तर प्रदेश की अंडर-16 टीम में चयन की खबर मिलते ही यूबीएच स्पोर्ट्स अकादमी में खुशी की लहर दौड़ गई. अकादमी के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और प्रबंधन ने अली इब्राहिम का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस मौके पर केक काटकर उनकी सफलता का जश्न मनाया गया और सभी ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. जिस मैदान पर अली ने क्रिकेट का शुरुआती अभ्यास किया था, वहीं उनकी इस उपलब्धि पर साथियों और प्रशिक्षकों ने तालियों के साथ खुशी जाहिर की. साथी खिलाड़ियों और ग्रामीणों में छाई खुशी की लहर. (Photo Credit: ETV Bharat)