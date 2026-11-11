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विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कासगंज की आकांक्षा सोमानी ने जीते दो रजत पदक, अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन किया देश का नाम

वैश्विक मंच पर देश का नाम रोशन किया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज: अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर कासगंज की एक प्रतिभावान बेटी ने एक बार फिर पूरे देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. दिल्ली के शाहदरा स्थित द लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में 29 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026 के दौरान विश्व आर्म रेसलिंग एवं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप संपन्न हुई. इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में कासगंज की आकांक्षा सोमानी ने दो रजत पदक अपने नाम कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले का डंका बजा दिया है. इस भव्य और बड़ी प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 59 पदक अर्जित करते हुए समग्र पदक तालिका में शानदार पांचवां स्थान हासिल किया, जबकि मास्टर वर्ग में भारतीय टीम उपविजेता रही.

दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी और आकांक्षा की दोहरी सफलता: इस विश्वस्तरीय खेल आयोजन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कई देश के राजदूतों के साथ-साथ कई गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए. कासगंज की होनहार आकांक्षा सोमानी ने पैरा आर्म रेसलिंग की सीपी यानी सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के 60 किलोग्राम से कम भार वर्ग में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने दाएं और बाएं हाथ, दोनों ही स्पर्धाओं में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. वर्तमान में जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रही आकांक्षा की इस दोहरी अंतरराष्ट्रीय सफलता से पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है. उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन को दिया है.

अमन और आसिफ ने भी बढ़ाया मान, अधिकारियों की अहम भूमिका: इस प्रतियोगिता में कासगंज के अन्य खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और देश का प्रतिनिधित्व किया है. के.ए. (पी.जी.) कॉलेज के खिलाड़ी अमन कुमार ने पुरुष सीनियर वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए सातवां स्थान प्राप्त किया. वहीं दूसरी तरफ आसिफ ने पैरा आर्म रेसलिंग की स्टैंडिंग श्रेणी के 65 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आठवां स्थान हासिल किया. विश्वस्तरीय और कड़े मुकाबलों के बीच इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा. इसके अलावा प्रतियोगिता के तकनीकी संचालन में प्रक्ष सिंह जादौन ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई और सरिता सिंह का चयन अंतरराष्ट्रीय रेफरी के रूप में हुआ, जिन्होंने अपनी निष्पक्षता से सबका दिल जीता.