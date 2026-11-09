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कासगंज में पटाखे के ऊपर बर्तन रखने से हुआ ऐसा हादसा, युवक की चली गई जान

सोरों थाना क्षेत्र के सिरावली गांव में दीपावली के दौरान भतीजे की नादानी से हादसा हुआ.

दीपावली पर हादसे में युवक की मौत.
दीपावली पर हादसे में युवक की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2026 at 1:51 PM IST

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कासगंज : सोरों थाना क्षेत्र के सिरावली गांव में दीपावली के दौरान पटाखे से हुए हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई. घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है. युवक की पहचान प्रवेश पुत्र रामबीर निवासी सिरावली गांव के रूप में हुई है. प्रथमदृष्ट्या युवक के भतीजे की नादान हरकत की बात सामने आई है.



बताया जा रहा कि दीपावली के अवसर पर गांव में पटाखे चलाए जा रहे थे. इसी दौरान प्रवेश का भतीजा पटाखे के ऊपर बर्तन रखकर पटाखा चला रहा था. पटाखा चलने के दौरान बर्तन अचानक विस्फोट के प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद बर्तन के टूटे हुए टुकड़े प्रवेश के पेट और पेट के निचले हिस्से में जा घुसे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद मौके पर मौजूद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. परिजन आनन-फानन घायल प्रवेश को उपचार के लिए जिला अस्पताल कासगंज ले गए. जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद प्रवेश को मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया. दीपावली के त्योहार की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गईं. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जिला अस्पताल के डाॅ. अंकित यादव के अनुसार युवक को काफी गंभीर हालत मे लाया गया था. प्राथमिक जांच में ही युवक की मौत हो चुकी थी. शुरुआती जांच में ही मौत की बात पता चलते ही परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था. परिजन शव को अपने साथ घर ले गए हैं.

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