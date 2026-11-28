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कासगंज में सामूहिक विवाह; 84 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर लिए सात फेरे, 27 ने कुबूल किया निकाहनामा

कासगंज में सामूहिक विवाह ( Photo Credit : ETV Bharat )

कासगंज : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को पटियाली शहर के राजतिलक गेस्ट हाउस में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया. इस आयोजन में जिले के अलग-अलग विकासखंडों और नगर निकायों से आए कुल 84 पात्र जोड़ों ने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया. इनमें 27 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी पूरी धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया, जो समारोह का खास आकर्षण रहा.



आंकड़ों के मुताबिक सामूहिक विवाह में विकासखंड पटियाली से सबसे ज्यादा 32 जोड़े शामिल हुए. इनके अलावा गंजडुंडवारा से 29, कासगंज से 8 और सोरों से 8 जोड़ों ने सात फेरे लिए और निकाह कुबूल किया. नगर निकायों की बात करें तो नगर पालिका पटियाली के 4 जोड़ों के साथ-साथ कासगंज, सिढ़पुरा और मोहनपुर नगर पालिका परिषद के एक-एक जोड़े का विवाह भी सफलतापूर्वक कराया गया.