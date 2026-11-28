कासगंज में सामूहिक विवाह; 84 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर लिए सात फेरे, 27 ने कुबूल किया निकाहनामा
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:30 AM IST
कासगंज : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को पटियाली शहर के राजतिलक गेस्ट हाउस में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया. इस आयोजन में जिले के अलग-अलग विकासखंडों और नगर निकायों से आए कुल 84 पात्र जोड़ों ने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया. इनमें 27 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी पूरी धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया, जो समारोह का खास आकर्षण रहा.
आंकड़ों के मुताबिक सामूहिक विवाह में विकासखंड पटियाली से सबसे ज्यादा 32 जोड़े शामिल हुए. इनके अलावा गंजडुंडवारा से 29, कासगंज से 8 और सोरों से 8 जोड़ों ने सात फेरे लिए और निकाह कुबूल किया. नगर निकायों की बात करें तो नगर पालिका पटियाली के 4 जोड़ों के साथ-साथ कासगंज, सिढ़पुरा और मोहनपुर नगर पालिका परिषद के एक-एक जोड़े का विवाह भी सफलतापूर्वक कराया गया.
आयोजन में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नरेंद्र बहादुर चौहान और जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र मुख्य रूप से उपस्थित रहे. जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया और उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं।इस दौरान नवदम्पतियो के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे.
बता दें, कासगंज में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 573 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य तय किया गया है. योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में ठोस आर्थिक मदद पहुंचाना है. योजना के तहत पात्र कन्या के नए जीवन और गृहस्थी बसाने के लिए 64 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे उसके आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इसके अतिरिक्त नवविवाहित जोड़ों को 21 हजार रुपये की उपहार सामग्री भी प्रदान की जाती है. समारोह की व्यवस्थाओं पर प्रति जोड़ा 15 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं.
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