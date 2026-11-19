कसौली में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सोलन में धारा 118 की अनुमति से पहले लेनी होगी अदालत की मंजूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले कई दशकों से अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में धारा 118 के सख्त प्रावधानों को कमजोर किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:03 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति देने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने निर्देश दिए हैं कि अब सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत राज्य सरकार कोई भी अनुमति अदालत की मंजूरी के बिना नहीं दे सकेगी. इसके लिए सरकार को पहले उचित और न्यायसंगत कारण अदालत के सामने रखने होंगे. यह सख्ती कसौली में पहाड़ों की अवैध कटाई और बड़े पैमाने पर हो रहे व्यावसायिक निर्माण को देखते हुए की गई है. अदालत ने इस मामले में तीन बिल्डरों, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक और शहरी विकास विभाग के सचिव को भी प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी.
कसौली में निर्माण और हिल कटिंग पर अदालत सख्त
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान से शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. सुनवाई में राज्य सरकार के वकील ने अंतरिम आदेशों का विरोध किया, लेकिन अदालत ने माना कि सख्त निर्देश दिए बिना राज्य सरकार स्थिति में सुधार नहीं करेगी.
अदालत ने कहा कि कसौली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य और पहाड़ों की कटाई हो रही है. तस्वीरों के अवलोकन से स्पष्ट है कि हिल कटिंग को लेकर वर्ष 2025 की नीति के दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन किया गया है. साथ ही, जरूरी अनुमतियां भी उपलब्ध नहीं दिखाई दे रही हैं.
तीन बिल्डरों को मामले में बनाया पक्षकार
अदालत ने तीन बिल्डरों मैसर्स रिवेरा लग्जरी प्रोजेक्ट फाइव एलएलपी, मैसर्स स्रेतन लग्जरी प्रोजेक्ट फोर एलएलपी और मैसर्स जाम्बवती प्रोजेक्ट रियल्टी थ्री एलएलपी के खिलाफ जारी नोटिसों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि यदि नोटिसों का पालन नहीं होता है तो संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी.
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि एक ही परियोजना के लिए अलग-अलग पार्टनरशिप बनाकर अनुमतियां हासिल की गई हैं. यदि इस मामले में कॉरपोरेट पर्दे को हटाकर देखा जाए तो धारा 118 के प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाने की स्थिति सामने आती है. अदालत के अनुसार, लगातार दी जा रही ऐसी अनुमतियों के कारण सोलन जिले में फ्लैटों के रूप में व्यावसायिक निर्माण बढ़ रहा है और राज्य सरकार इस पर नियंत्रण करने में नाकाम रही है.
धारा 118 के प्रावधान कमजोर करने पर भी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले कई दशकों से अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में धारा 118 के सख्त प्रावधानों को कमजोर किया गया है. अदालत ने सोलन जिले में लगातार बढ़ रहे व्यावसायिक निर्माण पर चिंता जताई और राज्य सरकार को इस स्थिति पर जवाब देने के लिए कहा.
वुडविला संपत्ति में खुदाई के दौरान पेड़ों की जड़ें आई थीं बाहर
सुनवाई के दौरान कसौली के एसडीएम ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 28 सितंबर और 26 अक्टूबर 2026 के आदेशों के अनुपालन में स्टेटस रिपोर्ट और निरीक्षण रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट के अनुसार, कसौली के फीरोजी गांव के लोअर मॉल में शिकायतकर्ता के घर के साथ लगती वुडविला नामक संपत्ति में खुदाई का काम चल रहा था. खुदाई के कारण वहां मौजूद कुछ पेड़ों की जड़ें बाहर आ गई थीं.
इस पर 16 अक्टूबर को परियोजना के जनरल मैनेजर और अधिकृत प्रतिनिधि को काम रोकने, पेड़ों की जड़ों को तत्काल मिट्टी से ढकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे. वन विभाग की रिपोर्ट में मौके पर मौजूद 35 पेड़ों की गणना की गई. गश्त के दौरान कोई पेड़ कटा हुआ नहीं पाया गया. वहीं, ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल की ओर से इस संपत्ति के लिए कोई एनओसी जारी नहीं की गई थी.
शिमला से भी दिखाई दे रहा पहाड़ी को हुआ नुकसान
अदालत ने रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि एसडीएम ने स्वीकार किया कि रेडियो टावर के ठीक नीचे पहाड़ी पर हुए नुकसान और हरियाली में आई कमी को शिमला से भी देखा जा सकता है. जबकि कसौली शिमला से हवाई दूरी के हिसाब से करीब 25 किलोमीटर दूर है.
सीईसी की रिपोर्ट में भी सामने आईं कई अनियमितताएं
हाईकोर्ट ने एसडीएम की कार्रवाई रिपोर्ट के साथ केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया. इन रिपोर्टों में रिसॉर्ट और होटल निर्माण के लिए पहाड़ों की कटाई, प्राकृतिक भू-भाग में बड़े पैमाने पर बदलाव और वन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुमतियों की जानकारी नहीं दिए जाने की बात सामने आई है.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पेड़ों की कटाई को लेकर अलग-अलग विभागों के सामने अलग-अलग साइट प्लान और आंकड़े पेश किए गए. अदालत ने एसडीएम को कसौली क्षेत्र में बड़े निर्माण कार्यों, विशेषकर व्यावसायिक निर्माणों का निरीक्षण जारी रखने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि व्यावसायीकरण के कारण क्षेत्र का हरित आवरण तेजी से कम हो रहा है. राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है.
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