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कसौली में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सोलन में धारा 118 की अनुमति से पहले लेनी होगी अदालत की मंजूरी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति देने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने निर्देश दिए हैं कि अब सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत राज्य सरकार कोई भी अनुमति अदालत की मंजूरी के बिना नहीं दे सकेगी. इसके लिए सरकार को पहले उचित और न्यायसंगत कारण अदालत के सामने रखने होंगे. यह सख्ती कसौली में पहाड़ों की अवैध कटाई और बड़े पैमाने पर हो रहे व्यावसायिक निर्माण को देखते हुए की गई है. अदालत ने इस मामले में तीन बिल्डरों, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक और शहरी विकास विभाग के सचिव को भी प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी.

कसौली में निर्माण और हिल कटिंग पर अदालत सख्त