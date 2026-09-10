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SPECIAL: नदियों पर कब्जा कर रहे हैं कास, बदल रही है जलधारा, प्राकृतिक और धार्मिक महत्व भी है खास

कास जंगली प्रजाति की घास है. यह भारत का मूल निवासी पौधा है. पहले नदियों के दोनों छोर पर कास, पुटुस, जंगली अरहर और अकवन के पौधे एक साथ मिलते थे. धीरे-धीरे पुटुस, जंगली अरहर और अकवन विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए. झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में कास को कांस, काश, खासी फूल, राड़ी या रेड़ी के नाम से जाना जाता है. अब कास नदी के किनारे से निकलकर नदी के बीच में भी पहुंच गया है. पहले ये पौधे नदियों के किनारे मिट्टी के कटाव को रोकते थे. अब इनमें से मुख्य रूप से कास ही बच पाया है और यह नदियों की धाराओं को बदल रहा है.

पलामू प्रमंडल में कोयल नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में सबसे अधिक आबादी बसी हुई है. 2026 में उत्तरी कोयल में कई वर्षों बाद बाढ़ आई. बाढ़ का पानी शहरी आबादी वाले इलाकों में घुस गया. कास के घने कब्जे के कारण पानी तेजी से नहीं निकल सका और आबादी वाले क्षेत्रों में फैल गया.

चैनपुर के पूर्वडीहा निवासी विकास दुबे बताते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में कोयल नदी में कास नहीं देखा था. अब हर जगह कास दिख रहा है. जिसके कारण नदी अपनी धारा बदल रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है और खेत नदी में समाते जा रहे हैं. वे कहते हैं कि कास को नियंत्रित या नष्ट करने का कोई प्रभावी उपाय निकाला जाना चाहिए, ताकि किसानों और ग्रामीणों को राहत मिल सके.

पलामू के हुसैनाबाद इलाके में कास के कारण दियारा (स्थानीय भाषा में डीला) बन गया है. सोन नदी का जलस्तर बढ़ने पर इन क्षेत्रों में चेतावनी भी जारी की जाती है. सोन नदी का डीला चारों तरफ से कास से घिरा हुआ है. हुसैनाबाद के देवरी, दंगवार समेत कई गांवों में मिट्टी का कटाव भी हो रहा है.

उत्तरी कोयल नदी में कास बढ़ने के कारण मेदिनीनगर और चैनपुर के कुछ इलाकों में नदी की धारा बदल गई है. मेदिनीनगर के सिंगरा खुर्द, सिंगरा कला तथा चैनपुर के चेडाबार, पूर्वडीहा और केकतुआ जैसे क्षेत्रों में कास ने धारा को प्रभावित किया है. इन इलाकों में कोयल नदी का पानी खेतों में घुस गया है.

कास (Saccharum spontaneum) आज पलामू की नदियों की धारा को तेजी से बदल रहा है. पलामू में सोन, उत्तरी कोयल, अमानत, औरंगा, बटाने तथा कनहर जैसी नदियां बहती हैं. इन सभी नदियों में कास ने तेजी से कब्जा जमा लिया है. एक दशक पहले तक कास मुख्य रूप से सोन नदी और दलदली इलाकों तक सीमित था. धीरे-धीरे इसने पलामू से गुजरने वाली लगभग सभी नदियों में अपना विस्तार कर लिया है. इनमें सबसे अधिक प्रभावित उत्तरी कोयल नदी हुई है.

पलामू: झारखंड के पलामू जिले में कई नदियां बहती हैं, जिनकी जलधारा धीरे-धीरे बदलती जा रही है. मानवीय गतिविधियां तो इसका एक कारण हैं ही, एक और बड़ा कारण है- कास. यह घास नदी के किनारे पर उगता है और बारिश के बाद खाली गाद तथा बालू पर बहुत तेजी से घने झुरमुट बना लेता है. इसके कारण वहां से बहने वाली जलधारा को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ता है.

कास के पौधे नदियों के किनारे तथा रेतीली जमीन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं. इसके फूल बेहद हल्के होते हैं, जो हवा के साथ आसानी से उड़ जाते हैं और नदी के पानी में बहते हुए एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंच जाते हैं.

2014 में झारखंड में बालू घाटों की नीलामी हुई थी. उसके बाद पलामू की कई नदियों में तेजी से बालू का उठाव हुआ. इससे मोटे बालू में मिट्टी का अंश मिल गया. विशेषज्ञों के अनुसार, कास पतले बालू (जिसमें मिट्टी का अंश हो) में ही अच्छी तरह पनपता है. पलामू में कास के तेजी से फैलने का यह एक प्रमुख कारण है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

वन्यजीव विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता प्रोफेसर डी.एस. श्रीवास्तव कहते हैं, “कास को लेकर कई वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं. कास के साथ रहने वाले पुटुस, थेथर, अकवन और जंगली अरहर धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं. ये सभी धाराओं को नियंत्रित करने में मदद करते थे. अब दूसरे पौधे खत्म हो गए हैं और सिर्फ कास बच गया है. कास की खासियत है कि वह मिट्टी के कटाव को रोकता है, लेकिन इसकी सीमा है. यह पतली मिट्टी को ही पकड़ता है, बड़े बालू कणों को नहीं. इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं और यह बेहद कम पानी में भी पनप जाता है. पानी में इसके फल और फूल गिरते हैं, जो दूर तक ले जाए जाते हैं और नदी की धारा में भी उग जाते हैं. दूसरे झाड़ीनुमा पौधों की जगह मिलने तथा बालू उठाव के कारण कास को अधिक स्थान मिल गया है. बालू उठाव इसका एक कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं.”

मौसम का इंडिकेटर और धार्मिक महत्व

कास के फूल को मौसम का इंडिकेटर माना जाता है. मान्यता है कि कास के फूल खिलने के बाद मानसूनी बारिश लगभग समाप्त हो जाती है और मानसून के विदाई का समय आ जाता है. फूल खिलने के बाद मौसम करवट लेता है और ठंड का आगमन शुरू होता है.

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पर्यावरणविद् कौशल किशोर जायसवाल बताते हैं कि किसानों की मान्यता है कि फूल खिलने के बाद रबी फसल की बुवाई शुरू हो जाती है, जबकि कई क्षेत्रों में धान की कटाई आरंभ हो जाती है. पर्यावरणीय बदलाव के कारण कई जगहों पर कास के फूल समय से पहले खिलने लगे हैं. पलामू में भी कास के फूल खिल चुके हैं, जबकि कई इलाकों में धान की रोपनी अभी हाल ही में समाप्त हुई है.

वे बताते हैं कि मान्यता ये भी है कि कास के फूल खिलने के बाद ही विभिन्न धार्मिक पर्व और अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं. दुर्गा पूजा के दौरान कास का फूल पूरी तरह खिल जाता है. इसका उपयोग पितृपक्ष के अनुष्ठानों में किया जाता है. इसके फूल और पौधे जितिया तथा कर्मा जैसे पर्व में भी इस्तेमाल होते हैं.

नदी के किनारे उगे कास (Etv Bharat)

नीलगाय का अड्डा बनी कास की झाड़ियां

नदियों में फैली कास की झाड़ियां एक ओर जलप्रवाह को प्रभावित कर रही हैं, वहीं किसानों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं. ये झाड़ियां नीलगाय का बड़ा अड्डा बन गई हैं. यहां नीलगाय को आसानी से घास और पानी मिल जाता है. कास के सहारे नीलगाय नदी के किनारों की ओर बढ़ रही हैं. उत्तरी कोयल और सोन नदी की कास की झाड़ियों में सबसे अधिक नीलगाय पाई जाती है.

हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता बताते हैं कि कास नदी और मेढ़ पर मौजूद रहता है, नदी की धारा को प्रभावित करता है और इसमें रहने वाली नीलगाय किसानों को नुकसान पहुंचा रही है. नीलगाय की समस्या को लेकर कई स्तर पर आवाज उठाई जा रही है, ताकि किसानों को राहत मिल सके.

कास (Etv Bharat)

नहीं है कोई गाइडलाइन

कास लगातार नदियों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन नदियों से कास को हटाने या नियंत्रित करने के लिए कोई आधिकारिक गाइडलाइन नहीं है. वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कास को नदियों से खत्म करने संबंधी कोई गाइडलाइन नहीं है और वन विभाग के पास इस संबंध में कोई विशेष शक्ति भी नहीं है.

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