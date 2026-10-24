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करवा चौथ व्रत 2026 : सुहागिनों का त्यौहार सज गया बाजार, पूजा आइटम में महंगाई का असर, जानिए पूजा मूहूर्त और चद्रोदय का समय

करवा चौथ का महत्व ( Etv Bharat )

रायपुर : 29 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत मनाया जाएगा. करवा चौथ त्यौहार को लेकर राजधानी रायपुर का बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है. करवा चौथ के व्रत में लगने वाले पूजन सामग्री के दाम पिछले साल की तुलना में लगभग 10 फीसदी की वृद्धि हुई है.





करवा चौथ और दिवाली से बड़ी उम्मीदें



दुकानदार विमल जैन ने बताया कि करवा चौथ को लेकर मार्केट बहुत ही उत्साहजनक है. करवा चौथ के साथ ही दिवाली से भी काफी उम्मीदें हैं. करवा चौथ में छननी, लोटा, थाली, पूजा सामग्री दुपट्टे रुमाल श्रृंगार का सामान इसके साथ ही रुमाल भी करवा चौथ में इस्तेमाल होता है.

थाली छलनी और लोटे की डिमांड बढ़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) दाम में कोई खास अंतर नहीं आया है. पिछले साल की तुलना में इस साल भी दाम लगभग स्टेबल है. इस बाजार से भी काफी उम्मीद कर रहे हैं. स्ट्रीट वेंडर भी इन सामानों की खरीदी करके उन्हें बेचकर कमाई का जरिया बनाते हैं- विमल जैन, दुकानदार