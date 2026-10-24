करवा चौथ व्रत 2026 : सुहागिनों का त्यौहार सज गया बाजार, पूजा आइटम में महंगाई का असर, जानिए पूजा मूहूर्त और चद्रोदय का समय
सुहागिनों के तप एवं त्याग का त्यौहार करवा चौथ 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा.पूजा के सामान इस बार थोड़े महंगे हैं.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 6:42 PM IST
रायपुर : 29 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत मनाया जाएगा. करवा चौथ त्यौहार को लेकर राजधानी रायपुर का बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है. करवा चौथ के व्रत में लगने वाले पूजन सामग्री के दाम पिछले साल की तुलना में लगभग 10 फीसदी की वृद्धि हुई है.
करवा चौथ और दिवाली से बड़ी उम्मीदें
दुकानदार विमल जैन ने बताया कि करवा चौथ को लेकर मार्केट बहुत ही उत्साहजनक है. करवा चौथ के साथ ही दिवाली से भी काफी उम्मीदें हैं. करवा चौथ में छननी, लोटा, थाली, पूजा सामग्री दुपट्टे रुमाल श्रृंगार का सामान इसके साथ ही रुमाल भी करवा चौथ में इस्तेमाल होता है.
दाम में कोई खास अंतर नहीं आया है. पिछले साल की तुलना में इस साल भी दाम लगभग स्टेबल है. इस बाजार से भी काफी उम्मीद कर रहे हैं. स्ट्रीट वेंडर भी इन सामानों की खरीदी करके उन्हें बेचकर कमाई का जरिया बनाते हैं- विमल जैन, दुकानदार
करवा चौथ व्रत सामान थोड़ा महंगा
दुकानदार विनय जैन ने बताया कि करवा चौथ में छन्नी लोटा और थाली के सेट आते हैं, जो कि सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सेट बाजार में उपलब्ध है. इन सामानों की डिमांड भी अच्छी है. मार्केट में माल शॉर्टेज है. करवा चौथ को लेकर महिलाओं में भी उत्साह दिखाई पड़ रहा है. करवा चौथ के इन सामानों में पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 10 फीसदी की वृद्धि हुई है.
करवा चौथ के सामानों के साथ ही दूसरे चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं. आज की तारीख में सस्ता कुछ भी नहीं है, जितनी देरी होगी उसके दाम और भी बढ़े हुए रहेंगे. इन सामानों के अलावा करवा चौथ के किताब और फोटो भी डिमांड में है- विनय जैन,दुकानदार
सुहागिनें मांगती है पति की लंबी उम्र की दुआ
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं.
इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा जो रात्रि 10 बजकर 09 मिनट तक होगा. कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है. सौभाग्यवती स्त्रियां, कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं, जिसमें विवाह तय हो जाए रहता है वे लोग भी करवा चौथ को मानते हैं. लेकिन ज्यादातर सौभाग्यवती स्त्रियां ही करवा चौथ का व्रत करती हैं. करवा चौथ का यह व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए करती हैं- पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद्
करवा चौथ पूजन विधि
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि करवा चौथ के व्रत में शिव पार्वती गणेश स्कंध की पूजा होती है. महिलाएं करवा चौथ के दिन दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं. भगवान की पूजा करके करवा के माध्यम से चंद्रमा को अर्ध देकर के अपने व्रत का पारण करती हैं. करवा के इस व्रत में सरगी होती है. जिसमें सूखे मेवे फल मिठाई श्रृंगार का सामान होता हैं. जिसे सास अपनी बहू को देती है. मिट्टी का बना हुआ करवा होता है जिससे चंद्रमा को अर्ध दिया जाता है.
सुहागिनों के त्याग और तप का त्यौहार
चतुर्थी के चांद को छलनी से देखकर के पूजा करके इस व्रत का पारण किया जाता है. करवा चौथ को बहू के त्याग और तप का पहला त्यौहार माना जाता है. शाम के समय पूजा का मुहूर्त 5:38 से 6:56 तक किया जा सकता है. चंद्रोदय के समय यदि पूजा करनी है तो 8:12 से लेकर 8:17 तक किया जा सकता है.
करवा चौथ की कथा
पौराणिक कथा के मुताबिक वीरवती के 7 भाई हुआ करते थे. वीरवती ने अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा लेकिन प्यासी होने की वजह से व्याकुल होने के कारण उसकी व्याकुलता को देखकर उनके भाईयों ने उन्हें झूठा चांद दिखाकर वीरवती के करवा चौथ के व्रत को तुड़वा दिया. ऐसा कहा जाता है कि उसे वीरवती को तकलीफ हुई फिर आगे चलकर वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया और आगे उसका पति उसे मिला. यही परंपरागत तरीके से फिर आगे चलने लगा.
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