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Karwa Chauth Special: पति ने छोड़ दिया पर उम्मीद नहीं छूटी, अपना घर आश्रम की 160 महिलाओं ने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत

'अपना घर' आश्रम में महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत ( ETV Bharat GFX )

भरतपुर: रिश्ते भले ही कागजों पर टूट चुके हों या वक्त की आंधियों में कहीं पीछे छूट गए हों, लेकिन मन के किसी कोने में बसी उम्मीद और आस्था को मिटाना इतना आसान नहीं होता. कुछ ऐसा ही नजारा इस बार भरतपुर के 'अपना घर' आश्रम में देखने को मिला, जहां करवा चौथ का त्योहार परंपराओं से आगे बढ़कर अटूट विश्वास की एक नई मिसाल बन गया. यहां रहने वाली करीब 160 बेसहारा, तलाकशुदा और अपनों से ठुकराई हुई महिलाओं ने सोलह शृंगार किया, हाथों में मेहंदी रचाई और उन पतियों की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा जो आज उनके साथ नहीं हैं.