Karwa Chauth Special: पति ने छोड़ दिया पर उम्मीद नहीं छूटी, अपना घर आश्रम की 160 महिलाओं ने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत
'अपना घर' आश्रम में तलाक, अलगाव और पतियों द्वारा दूसरी शादी किए जाने के बावजूद, बेसहारा महिलाओं ने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा.
Published : October 29, 2026 at 5:07 PM IST
भरतपुर: रिश्ते भले ही कागजों पर टूट चुके हों या वक्त की आंधियों में कहीं पीछे छूट गए हों, लेकिन मन के किसी कोने में बसी उम्मीद और आस्था को मिटाना इतना आसान नहीं होता. कुछ ऐसा ही नजारा इस बार भरतपुर के 'अपना घर' आश्रम में देखने को मिला, जहां करवा चौथ का त्योहार परंपराओं से आगे बढ़कर अटूट विश्वास की एक नई मिसाल बन गया. यहां रहने वाली करीब 160 बेसहारा, तलाकशुदा और अपनों से ठुकराई हुई महिलाओं ने सोलह शृंगार किया, हाथों में मेहंदी रचाई और उन पतियों की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा जो आज उनके साथ नहीं हैं.
160 महिलाओं ने रखा करवा चौथ व्रत: आश्रम में करवा चौथ की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो गई थीं. 27 अक्टूबर को महिलाओं के हाथों में मेहंदी रचाई गई. उनके चेहरे पर मुस्कान लाने और उन्हें त्योहार का अहसास कराने के लिए फेशियल, हेयर कटिंग, आइब्रो और थ्रेडिंग जैसी तैयारियां भी कराई गईं. गुरुवार सुबह से ही आश्रम में उत्साह का माहौल रहा. आश्रम की संस्थापक डॉ. माधुरी भारद्वाज ने बताया कि करीब चार महिलाओं को छोड़कर बाकी सभी ने निर्जला व्रत रखा. ये 160 महिलाएं पूरे भाव और श्रद्धा के साथ करवा चौथ मना रही हैं. आश्रम के लिए यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि उन महिलाओं के जीवन में खुशियों और अपनत्व के रंग भरने की कोशिश भी है जिन्होंने जीवन में कई तरह के कठिन हालात देखे हैं.
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फिर भी पति के घर लौटने की आस: मुंबई के घाटकोपर की रहने वाली पूजा गोमरे पिछले साढ़े तीन साल से अपना घर आश्रम में रह रही हैं. पति से उनकी बातचीत होती है, लेकिन उनके अनुसार सास ने उन्हें घर लाने से मना कर दिया है. इसकी वजह उनकी मानसिक स्थिति को बताया गया. पूजा अपने पति के साथ घर लौटना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल उनकी यह इच्छा पूरी होती नजर नहीं आ रही. जब उनसे पूछा गया कि पति के साथ नहीं रहने और उनके घर नहीं ले जाने के बावजूद उन्होंने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा, तो उन्होंने कहा कि शायद उनके पति की भी कोई मजबूरी होगी, इसलिए वे उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते. उनके इस जवाब में शिकायत से ज्यादा पति के प्रति अपनापन दिखाई देता है. जिस महिला को अपने घर और परिवार के साथ रहने की इच्छा है, वह आज भी अपने रिश्ते को उम्मीद की नजर से देख रही है.
तलाक के बाद भी रखा व्रत: लक्ष्मी अजमेर की रहने वाली हैं और करीब दस साल से आश्रम में रह रही हैं. उनके पति से उनका तलाक हो चुका है. पति ने दूसरी शादी कर ली है और लक्ष्मी के अनुसार, उनकी कोई संतान भी नहीं है. इसके बावजूद उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा. जब उनसे पूछा गया कि तलाक के बाद भी उन्होंने व्रत क्यों रखा, तो उन्होंने अपने जवाब में व्रत के प्रति आस्था का भाव जाहिर किया. भविष्य के बारे में पूछने पर उनका कहना था कि अगर घरवाले उन्हें ले जाएंगे तो वे चली जाएंगी, अन्यथा आश्रम में ही रहेंगी. उनके शब्दों में अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ी मांग नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि कभी परिवार उन्हें अपनाकर अपने साथ ले जाए.
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परिवार ने फिर भी नहीं अपनाया: आश्रम की संस्थापक डॉ. माधुरी भारद्वाज ने बताया कि आश्रम में आने वाली कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो सड़क पर असहाय अवस्था में मिलती हैं. कुछ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती और उन्हें अपने घर, परिवार या पते के बारे में भी जानकारी नहीं होती. आश्रम उन्हें जिस स्थिति में लाता है, वहां से उनके उपचार और देखभाल के बाद उनके जीवन में काफी बदलाव आता है. उन्होंने बताया कि कई महिलाओं की स्थिति में सुधार होने और उनके पते की जानकारी मिलने के बाद आश्रम ने उन्हें परिवार तक पहुंचाने के प्रयास किए. इसके लिए प्रशासन और आश्रम से जुड़े सदस्यों की मदद भी ली गई.
उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य यही रहा कि जो महिलाएं स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट सकती हैं, उन्हें उनका घर और अपनों का साथ मिल सके, लेकिन हर बार नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. डॉ. भारद्वाज के अनुसार, कुछ मामलों में पता चला कि पति ने वर्षों पहले तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली. कहीं महिला को छोड़ दिया गया तो कहीं परिवार ने उन्हें वापस अपनाने में रुचि नहीं दिखाई. ऐसे में जिन महिलाओं के लिए परिवार तक पहुंचने का रास्ता खुला दिखाई देता है, वहां भी उनके लिए लौटना आसान नहीं हो पाता.
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सहारा देने के बजाय छोड़ देने का दर्द: डॉ. माधुरी भारद्वाज का कहना है कि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब होने पर उसे इलाज, देखभाल और भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, लेकिन कुछ मामलों में परिवार इस जिम्मेदारी को निभाने के बजाय उनसे दूरी बना लेता है. कई बार तलाक या महिला को मायके छोड़ देने जैसे फैसले सामने आते हैं. माता-पिता जब तक सक्षम होते हैं, बेटी को संभाल लेते हैं, लेकिन उनके बाद उसके सामने फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि वह कहां जाएगी और कौन उसका सहारा बनेगा. अपना घर आश्रम ऐसी ही महिलाओं की देखभाल और पुनर्वास का प्रयास करता है. यहां उन्हें उपचार, भोजन, रहने की सुविधा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने की कोशिश की जाती है. आश्रम की पहल केवल उन्हें सुरक्षित जगह देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां संभव हो, उन्हें परिवार से मिलाने का प्रयास भी किया जाता है.
त्योहार की खुशियों के बीच अपनों की कमी: डॉ. भारद्वाज बताती हैं कि आश्रम में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति दूसरी शादी कर चुके हैं. इसके बावजूद ये महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं. उनका कहना है कि जब इन महिलाओं से पूछा जाता है कि पति के दूसरी शादी कर लेने के बाद भी वे उनके लिए व्रत क्यों रखती हैं, तो उनका जवाब होता है कि पति ने दूसरी शादी की है, उन्होंने तो नहीं की. उनके मन में आज भी पति के प्रति वही भाव है. करवा चौथ पर आश्रम में महिलाओं के लिए शृंगार, मेहंदी और व्रत की व्यवस्था की गई. इन तैयारियों ने उनके चेहरों पर त्योहार की खुशी लाने का प्रयास किया, लेकिन इस खुशी के बीच अपने परिवार के साथ न होने की कसक भी छिपी है. किसी के लिए पति के घर लौटने की उम्मीद बाकी है, तो कोई जानती है कि उसका वैवाहिक रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी इन महिलाओं ने अपनी आस्था के अनुसार व्रत रखा और अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र की कामना की.
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