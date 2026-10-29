किडनी देकर बचाई पत्नी की जान, रख रहे करवा चौथ का व्रत; रूला देगी आगरा की यह लव स्टोरी
आगरा से संवाददाता श्यामवीर सिंह की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:29 AM IST
आगरा: आमतौर पर पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां हीं करवा चौथ का व्रत रखती हैं. लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि आगरा में एक पति भी ऐसे हैं, जो पत्नी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं. अब सवाल उठता है आखिर क्यों? तो जैसे-जैसे आप इनकी कहानी को जानते जाएंगे, वैसे-वैसे आपकी आंखें नम होती जाएंगी. इनकी लव स्टोरी में सिर्फ प्यार और समर्पण ही नहीं है, भावनाओं के ज्वार-भाटा में पनपा वह विश्वास और जिम्मेदारी का अहसास भी है, जो आपको सुखद अनुभूति की सैर कराएगा. पढ़ें ETV भारत की यह स्पेशल रिपोर्ट.
यह कहानी आगरा के प्रियांक कुमार और रितु की है. पहले दोस्ती फिर प्यार और अंत में शादी से शुरू हुई इनकी जिंदगी जब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंची तो पति प्रियांक ने जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली. गंभीर बीमार पत्नी को बचाने की जिद में अपनी किडनी देने का फैसला किया.
डॉक्टर्स ने तमाम मेडिकल दिक्कतों, ब्लड ग्रुप आदि का हवाला दिया, लेकिन पति की जिद और पत्नी के लिए समर्पण के भाव के सामने सभी नतमस्तक हो गए. आज इनकी कहानी युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है.
एक रिश्ता ऐसा भी: आज करवा चौथ है. आज के दिन सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. ताकि पति की जान पर आने वाला हर संकट दूर रहे. खुशियां बरसें और दोनों का रिश्ता मरते दम तक चलता रहे. आगरा के शास्त्रीपुरम एमजी निवासी 45 वर्षीय प्रियांक कुमार और 44 वर्षीय रितु की मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही है. दोनों की कहानी में प्यार, शादी और विश्वास है. जो हर कपल्स के लिए एक प्रेरणा है.
दोस्ती फिर प्यार और लव मैरिज: प्रियांक कुमार ने बताया कि मूलरूप से एटा स्थित अवागढ़ हाउस के पास के निवासी हैं. अभी आगरा के शास्त्रीपुरम में एमजी ब्लॉक में पत्नी रितु, इकलौती बेटी और मां के साथ रहते हैं. प्रियांक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में नेशनल सेल्स हेड हैं. पत्नी रितु शिक्षिका रही हैं. यह लव स्टोरी एटा में शुरू हुई. रितु और प्रियांक परिचित थे.
दोनों का घर पर आना-जाना था. इससे दोनों में दोस्ती हुई. कुछ समय बीता तो दोनों एक-दूसरे को पंसद करने लगे. दोस्ती जब प्यार में बदली तो शादी करने की ठानी. रितु बताती हैं कि करीब 4-5 साल की दोस्ती के बाद हमने और प्रियांक ने रिश्ता मजबूत करने के लिए शादी की सोची. यह बात अपने परिजनों को बताई.
रितु ने कहा कि मेरे पिता ने प्रियांक की नौकरी नहीं होने पर शादी कराने में आना-कानी की. मगर, प्रियांक की नौकरी लगने पर बात बन गई. इसके बाद 9 जुलाई 2008 को दोनों ने लव मैरिज की. 14 जुलाई 2009 को बेटी पैदा हुई. इसके बाद परिवार खुशहाल था. दोनों बेहतर भविष्य के लिए नौकरी करने लगे. मैं स्कूल में पढ़ाने लगी तो प्रियांक नौकरी करते रहे.
कोरोना के बाद टूटा कहर: रितु बताती हैं कि बात 2021 की है. जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी. तभी मुझे परेशानी शुरू हुई. शुरुआत में मुझे उल्टियां हुईं और पैर सूज गए. इसके बाद मेरी तबियत खराब होती चली गई. जांच कराई तो किडनी में संक्रमण बताया. जब चिकित्सक से मिले तो उन्होंने किडनी रोग विशेषज्ञ से मिलकर जांच कराई. कहा गया कि एक किडनी खराब हो चुकी है. दूसरी किडनी में भी संक्रमण है.
इस पर किडनी रोग विशेषज्ञ से दिल्ली में दिखाने गए. उन्होंने डायलिसिस कराने की सलाह दी. इसके बाद डायलिसिस शुरू हो गई. प्रियांक कुमार ने बताया कि जब पत्नी रितु की किडनी खराब हुई तो यह मेरी लाइफ का सबसे चुनौती वाले दिन थे. बहुत खराब दिन थे. मैं दिल्ली में नौकरी कर रहा था.
पत्नी, मां और बेटी आगरा में रहते थे. सप्ताह में तीन बार डायलिसिस होती थी. वह सबसे बुरे दिन रहे. आगरा और दिल्ली के बीच सफर चलता रहा. लगातार वजन कम हो रहा था. रितु का वजन घटकर 29 किलोग्राम ही रह गया था.
प्रियांक की जिद ने सभी को चौंकाया: रितु और प्रियांक बताते हैं कि जब डायलिसिस के बाद भी दूसरी किडनी की हालत नहीं सुधरी तो चिकित्सक ने ट्रांसप्लांट की सलाह दी. यह हमारी जिंदगी का वह मोड़ था, जहां एक परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था कि रितु की जिंदगी बचाने के लिए किडनी कहां से आएगी? परिजन किडनी दान के लिए तैयार हो गए थे.
रितु बताती हैं कि मेरी सास, मां और भाई ने किडनी देने की बात कही तो उनकी जांच कराई गई. ब्लड ग्रुप समेत अन्य कई ऐसी बाधाएं आईं. तब पति प्रियांक ने किडनी देने की बात कही. हमने उन्हें रोका और कहा कि हमारी एक बेटी है. आप किडनी देंगे. ट्रांसप्लांट के बाद मुझे या आप को कुछ हो गया तो बेटी और मां का क्या होगा? बुजुर्ग सास का क्या होगा?
फिर भी प्रियांक कुमार ने जिद नहीं छोड़ी. डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि जरूरी नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट सफल हो जाए, क्योंकि रितु का वजन लगातार गिर रहा था. हालत गंभीर हो रही थी. सोचने की शक्ति बेहद कम हो गई थी.
2023 में कराया किडनी ट्रांसप्लांट: प्रियांक कुमार ने पत्नी रितु की जिंदगी बचाने के लिए अपनी सेहत की परवाह नहीं की. रिश्ते को एक नई पहचान देने के लिए यह कदम उठाया. उन्होंने कहा कि रितु सिर्फ मेरी जीवन संगिनी नहीं, बल्कि वह इंसान हैं, जिसके साथ मैंने जिंदगी के हर सुख-दुख को साझा करने का वादा किया था.
जब उसी साथी की जिंदगी पर संकट आया तो अपने वादे को शब्दों से नहीं, बल्कि अपने फैसले से साबित किया. डॉक्टर्स ने कहा कि किडनी डोनर को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है. दोनों ही एक-एक किडनी से खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं.
प्रियांक कुमार ने बताया कि मैंने अपनी जांच कराईं तो मेरा और पत्नी रितु का ब्लड ग्रुप भी समान निकला. मेरी दोनों किडनी सही थी और वजन भी सही था. इस पर दो साल तक लगातार डायलिसिस कराने से छुटकारा कराने को लिए 28 फरवरी 2023 को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जो सफल रहा.
प्रियांक और परिवार के सपोर्ट से जीती जिंगदी की जंग प्रियांक कुमार ने बताया कि किडनी दान करने के बाद जब होश आया तो डॉक्टर्स से पत्नी रितु के बारे में पूछा. तब डॉक्टर्स ने खुशी जताई. डॉक्टर्स ने दोनों की सेहत सही और किडनी सही तरह से काम करने जानकारी दी. इससे खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
रितु आईसीयू से बाहर आई तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था. दोनों ने एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया. रितु बताती हैं कि किडनी खराब होने से मेरी हालत ज्यादा खराब थी. मेरा वजन गिर रहा था. अन्य प्रॉब्लम भी शुरू हो गई.
हेल्थ इश्यू की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यू हुए. हर कोई सदमे में था. ऐसे में पति प्रियांक ने समझाया और कहा कि किसी भी बात की चिंता नहीं करें. तनाव नहीं लें. सब सही होगा.
परिवार ने भी दिया साथ: इसके साथ ही मेरी सास, मां और परिजनों ने मुझे समझाया. मेरी सास ने मेरा बहू नहीं, एक बेटी की तरह केयर की, जिससे मुझे हौसला मिला. क्योंकि, सास ने बेटी और परिवार को संभाल लिया था.
पति रखते हैं व्रत और पत्नी करती हैं पूजा: प्रियांक कुमार बताते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से पत्नी रितु को दवाएं लेनी होती है. ऐसे में उनका करवाचौथ का व्रत रखना बेहद मुश्किल था.
मगर, रितु की जिद व्रत रखने की थी. ऐसे में मैंने कहा कि जब आप ने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था. अब मैं आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगा. इससे करवाचौथ का व्रत रखने की परंपरा भी नहीं टूटेगी. 2023 से हर करवाचौथ पर मैं निर्जला व्रत रखता हूं.
मगर, शाम को पूजा रितु करती हैं. इस तरह मैं रितु की लंबी उम्र और अपने प्यार की खातिर व्रत रख रहा हूं. मेरे किडनी दान से रितु अब हकीकत में मेरी अर्धागिनी बन गई हैं. उसकी लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं व्रत रख रहा हूं. शाम को करवाचौथ की रितु पूजा करेगी.
एक-दूसरे को समझें और सपोर्ट करें: प्रियांक कुमार और रितु ने पति और पत्नी के रिश्तों दरार और अलगाव को लेकर बेबाकी से कहा कि पति और पत्नी पहले एक-दूसरे को समझें. समय दें. एक-दूसरे से बात करें.
यदि कोई परेशानी है तो मिलकर उसका हल खोजें. बात करेंगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा. जब दोनों साथ रहेंगे तो हर मुश्किल छोटी लगेगी. रुपए मायने नहीं रखते हैं. एक-दूसरे के सपोर्ट से जिंदगी खुशनुमा और बेहतरीन बनाई जा सकती है.
हर बात का हल झगड़े और रुपए में नहीं है. रिश्ते में त्याग और समर्पण बेहद जरूरी है. प्रियांक और रितु की प्रेम कहानी बताती है कि सच्चे रिश्ते की खूबसूरती केवल साथ जीने के वादे में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक-दूसरे का हाथ थामे रखने में है. नीले ड्रम को लेकर कहा कि क्षणिक और दिखावे के लिए अपराध का रास्ता ना अपनाएं. अपराध किया तो जेल जाएंगे. ऐसे में आपके बच्चे और परिवार भी परेशान रहेगा.
खूब पानी पीना जरूरी: रितु बताती हूं कि अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार लें. खूब पानी पिएं. यदि पानी कम पिएंगे तो कई बीमारी आपको घेरेंगी. मेरे किडनी खराब होने की वजह भी कम पानी पीना और समय पर टॉयलेट नहीं जाना था. जहां पर मैं नौकरी करती थी.
वहां पर टॉयलेट गंदे रहते थे, जिसकी वजह से टॉयलेट उपयोग नहीं करती थी. पहले एक किडनी खराब हुई, इसके बाद दूसरे तक संक्रमण पहुंच गया. इसके साथ ही जो किडनी ट्रांसप्लांट या अन्य ट्रांसप्लांट के मरीज हैं.
उनके लिए एक ही सलाह है कि समय पर दवाएं लें. यदि किसी भी अंग में दिक्कत है तो उसके लक्षण नजरअंदाज नहीं करें. तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें. इससे बीमारी का समय पर उपचार शुरू हो जाएगा और बीमारी आगे नहीं बढ पाएगी.
(करवा चौथ पर प्यार और समर्पण से जुड़ी यह स्टोरी सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें)
यह भी पढ़ें: एटा के आलू किसान बाजार के भरोसे? प्रमाणित बीज को लेकर कितनी है तैयारी, क्या कहते हैं किसान?
यह भी पढ़ें: टीबी मुक्त यूपी बनने की राह में मरीज ही बन रहे रोड़ा, दवा लेने में लापरवाही से बढ़ रहा ड्रग-रेजिस्टेंट का खतरा