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किडनी देकर बचाई पत्नी की जान, रख रहे करवा चौथ का व्रत; रूला देगी आगरा की यह लव स्टोरी

रूला देगी आगरा के कपल की यह लव स्टोरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: आमतौर पर पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां हीं करवा चौथ का व्रत रखती हैं. लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि आगरा में एक पति भी ऐसे हैं, जो पत्नी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं. अब सवाल उठता है आखिर क्यों? तो जैसे-जैसे आप इनकी कहानी को जानते जाएंगे, वैसे-वैसे आपकी आंखें नम होती जाएंगी. इनकी लव स्टोरी में सिर्फ प्यार और समर्पण ही नहीं है, भावनाओं के ज्वार-भाटा में पनपा वह विश्वास और जिम्मेदारी का अहसास भी है, जो आपको सुखद अनुभूति की सैर कराएगा. पढ़ें ETV भारत की यह स्पेशल रिपोर्ट.

यह कहानी आगरा के प्रियांक कुमार और रितु की है. पहले दोस्ती फिर प्यार और अंत में शादी से शुरू हुई इनकी जिंदगी जब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंची तो पति प्रियांक ने जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली. गंभीर बीमार पत्नी को बचाने की जिद में अपनी किडनी देने का फैसला किया.