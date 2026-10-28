ETV Bharat / state

करवा चौथ पर आपके शहर में कब होंगे चांद के दीदार, टाइमिंग और डिले होने की वजह समझिए

करवा चौथ पर शहरों में चांद के दीदार की टाइमिंग ( Getty Image )

भोपाल : करवा चौथ का हर सुहागिन को बेसब्री से इंतजार होता है. करवा चौथ पर आम दिनों की तुलना में कुछ देर से निकलने वाले चांद की टाइमिंग क्या रहेगी. इस बार भी चांद इंतज़ार करवाएगा या जल्दी से दीदार हो जाएगा. किस शहर में चंद्रमा के दर्शन सबसे पहले होंगे और किस शहर में लंबा इंतजार कराएगा. जानिए विज्ञान की नजर से.

भौगोलिक स्थिति पर भी चंद्र दर्शन निर्भर