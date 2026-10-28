करवा चौथ पर आपके शहर में कब होंगे चांद के दीदार, टाइमिंग और डिले होने की वजह समझिए
मध्य प्रदेश में करवा चौथ पर चंद्र दर्शन सबसे पहले सिंगरौली, सबसे बाद में अलीराजपुर में. इसका कारण है भोगोलिक संरचना. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 4:30 PM IST
भोपाल : करवा चौथ का हर सुहागिन को बेसब्री से इंतजार होता है. करवा चौथ पर आम दिनों की तुलना में कुछ देर से निकलने वाले चांद की टाइमिंग क्या रहेगी. इस बार भी चांद इंतज़ार करवाएगा या जल्दी से दीदार हो जाएगा. किस शहर में चंद्रमा के दर्शन सबसे पहले होंगे और किस शहर में लंबा इंतजार कराएगा. जानिए विज्ञान की नजर से.
भौगोलिक स्थिति पर भी चंद्र दर्शन निर्भर
करवा चौथ पर सबसे महत्वपूर्ण चंद्रदर्शन और अर्घ्य देने का समय होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा के उगने से लेकर आपकी छत तक उसके पहुंचने और आपकी आंखों में उतरने के समय में काफी अंतर होता है. विज्ञान प्रसारक सारिका घारु ने बताया "इंटरनेट या पंचाग पर मिलने वाला चंद्रोदय का समय उसके प्रकाशन स्थान के लिए होता है. इसके साथ ही भौगोलिक स्थिति और मकानों की ऊंचाई की बाधाओं के कारण चंद्रदर्शन होने में अतिरिक्त समय लग सकता है.
मध्य प्रदेश में कहां निकलेगा सबसे पहले चांद
सारिका घारु ने बताया "हर शहर के लिये चंद्रोदय का समय अलग-अलग होता है. क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है. यह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जो जिले देशांतर रेखा के अनुसार सुदूर पूर्व में स्थित है. चंद्रमा क्षितिज पर सबसे पहले दिखाई देता है. जैसे-जैसे पृथ्वी आगे घूमती जाती है, वैसे-वैसे पश्चिम में स्थित जिलों में चंद्रमा क्रमशः बाद में दिखाई देता है.
मध्य प्रदेश में चंद्रोदय की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्वी सीमा पर स्थित सिंगरौली में रात 08:01 होगी तथा सुदूर पश्चिमी छोर पर बसे अलीराजपुर में रात 08:41 बजे के आसपास सबसे अंत में चांद के दर्शन होंगे. राजधानी भोपाल इन दोनों स्थानों के बीच में है और इसलिये यहा चंद्रोदय रात 8 बजकर 26 मिनट से आरंभ होगा.
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चंद्र दर्शन में हो सकती है 15 मिनट की देरी
सारिका धारू ने बताया "दिया गया चंद्रोदय का समय क्षितिज से उदित होना आरंभ होने का है. इसको पूरी तरह उदित होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे. इसके बाद आप जिस स्थान से चंद्रदर्शन करने जा रही हैं, उसके सामने ऊंची इमारतें, वृक्ष या बादल हुए तो वास्तविक रूप से आंखों से चांद देखने में इस तय समय से लगभग 10 से 15 मिनट की देरी संभव है."