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चंडीगढ़ में पति भी रख रहे पत्नी के लिए करवा चौथ, किसी ने 23वीं तो कोई 39वीं बार पत्नी संग रखा व्रत

चंडीगढ़ में पति भी रख रहे पत्नी के लिए करवा चौथ ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: करवा चौथ को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है. महिलाएं कपड़ों, चूड़ियों, ज्वेलरी, मेहंदी और मेकअप की खरीदारी के लिए बजट तैयार कर रही हैं. कोई नई साड़ी और सूट खरीदने की योजना बना रही है तो कोई पुराने परिधान के साथ नई ज्वेलरी पहनकर त्योहार को खास बनाने की तैयारी में है. इस बीच चंडीगढ़ में करवा चौथ की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है, जिसमें पति भी पत्नी की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना के लिए व्रत रखते हैं. शहर में कई जोड़े वर्षों से इस परंपरा को साथ निभा रहे हैं. इनमें कोई 23वीं बार तो कोई लगातार 39 साल से पत्नी के साथ उपवास रख रहा है.

महिलाओं ने पहले से बनाया बजट: करवा चौथ की तैयारियों में महिलाओं के लिए खरीदारी खास महत्व रखती है. त्योहार पर नए कपड़े, चूड़ियां, ज्वेलरी, मेहंदी और शृंगार का सामान खरीदने के लिए महिलाएं पहले से योजना बना रही हैं. चंडीगढ़ की भावना ने बताया कि, "करवा चौथ मेरे लिए खास दिन है. मैं इसकी तैयारी पहले से करना पसंद करती हूं.मैं कपड़ों और सजने-संवरने से जुड़ी चीजों की खरीदारी के लिए पहले से बजट रखती हूं, ताकि अपनी पसंद की चीजें भी खरीद सकूं और खर्च भी नियंत्रण में रहे." वहीं, चंडीगढ़ की रश्मि ने कहा कि, "मैं पूजा की सामग्री और दूसरी तैयारियों को समय पर पूरा करना पसंद करती हूं. मैं चाहती हूं कि त्योहार की सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएं, ताकि आखिरी समय में खरीदारी के लिए भागदौड़ न करनी पड़े."

चंडीगढ़ में करवा चौथ (ETV Bharat) ड्यूटी के साथ व्रत: चंडीगढ़ पुलिस में तैनात कांस्टेबल मुनीष के लिए करवा चौथ की परंपरा निभाना आसान नहीं होता. लंबे ड्यूटी शेड्यूल और फील्ड में काम करने की जिम्मेदारी के बावजूद वह पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं. उनके पति भारतीय सेना में कार्यरत हैं. मुनीष ने बताया कि, "नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच त्योहार की परंपराओं को निभाने के लिए समय निकालना पड़ता है. ड्यूटी अपनी जगह है, लेकिन परिवार की परंपराएं और आस्था भी मेरे लिए मायने रखती हैं. विभाग और वरिष्ठ अधिकारी महिला कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वे शाम को पूजा और अर्घ्य की रस्म में शामिल हो सकें. त्योहार की तैयारी के तहत मैंने ड्यूटी के दौरान ही मेहंदी भी लगवाई." 33 साल से नौकरी, 32 साल से व्रत: वहीं, चंडीगढ़ की सब इंस्पेक्टर सुदर्शना पिछले 33 साल से नौकरी कर रही हैं और 32 साल से करवा चौथ का व्रत रख रही हैं. पुलिस सेवा में रहते हुए कई बार उनकी ड्यूटी इतनी लंबी हो जाती है कि उन्हें देर रात घर लौटना पड़ता है. इसके बावजूद वह अपने पति के आने का इंतजार करती हैं और उनके साथ ही व्रत खोलती हैं. सुदर्शना ने बताया कि, "ड्यूटी के कारण मैं पिछले 20 साल से शाम की पूजा में शामिल नहीं हो पाई हैं. मेरे लिए पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना के साथ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है. मैं सिंदूर, बिंदी और चूड़ियों को केवल शृंगार का सामान नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं से जुड़े रहने का माध्यम मानती हूं. नौकरी और त्योहार की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन आस्था मुझे परंपरा निभाने की प्रेरणा देता है." बागबान देखकर शुरू किया व्रत: इसके साथ ही चंडीगढ़ के सेक्टर-20बी निवासी निर्मल सिंह और उनकी पत्नी गुरजीत कौर इस बार 23वीं बार साथ में करवा चौथ का व्रत रखेंगे. सिख परिवार से संबंध रखने वाले निर्मल सिंह बताते हैं कि, "अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म ‘बागबान’ देखने के बाद मेरे मन में पत्नी के साथ व्रत रखने का विचार आया. साल 2003 में शादी के बाद मैंने इस परंपरा को अपनाया और तब से इसे निभा रहे हैं. मेरी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, जबकि बेटा नौवीं कक्षा में पढ़ता है. मैं सुबह चार बजे उठकर स्नान करता हूं और घर के कामों में पत्नी का हाथ भी बंटाता हूं. इसके बाद दोनों दिनभर बिना कुछ खाए-पीए रहते हैं और शाम को चांद देखने के बाद साथ में व्रत खोलते हैं. जब पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है, तो पति को भी उसका साथ देना चाहिए. मेरा मानना है कि घर और परिवार की जिम्मेदारियां दोनों की हैं और पति-पत्नी को हर परिस्थिति में एक-दूसरे का सहारा बनना चाहिए."