करवाचौथ पर सोलह श्रृंगार, ब्यूटी पार्लर्स फुल!
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता दीपेंद्र द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 2:03 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 2:14 PM IST
कानपुर: पति की लंबी उम्र की कामना के पावन पर्व करवाचौथ को लेकर कानपुर के बाजारों और ब्यूटी पार्लरों में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है. पूजा सामग्री की खरीदारी से लेकर महिलाओं के सजने-संवरने के क्रेज ने स्थानीय व्यापार को नई रफ्तार दे दी है. पार्लरों में फेशियल, हेयर स्टाइलिंग और प्री-बुकिंग का दौर जारी है, जिसके चलते इस बार शहर में लगभग ₹250 करोड़ रुपये के शुरुआती कारोबार का आकलन किया गया है. इससे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों में भारी उत्साह है.
सजने-संवरने की चाह: करवा चौथ पर खूबसूरत और ग्लोइंग लुक पाने के लिए महिलाओं की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे देखते हुए ब्यूटी पार्लर्स ने बजट-फ्रेंडली ऑफर्स की बौछार कर दी है. इस बार महिलाएं केमिकल के बजाय हर्बल, हाइड्रा और कोरियन ग्लास स्किन फेशियल को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं. महिलाओं के इसी उत्साह और बजट को ध्यान में रखते हुए सैलून्स में स्पेशल फेस्टिव कॉम्बो और डिस्काउंट पैकेज पेश किए गए हैं, जिनकी शुरुआत मात्र ₹500 से लेकर ₹3,500 तक है.
त्योहार के चलते सैलून में सामान्य दिनों की तुलना में काफी भीड़ है. इसके अलावा नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन और आईलैश एक्सटेंशन की मांग भी बढ़ी है. करवाचौथ पर बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए सामान्य दिनों के मुकाबले तीन से चार अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया गया है. पिछले साल की तुलना में इस बार ग्राहकों की संख्या में करीब 50 से 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.- प्रियंका सचान, ब्यूटी पार्लर की संचालिका
ब्यूटी पार्लरों में भीड़: करवाचौथ पर सजने-संवरने को लेकर महिलाओं का उत्साह इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि 15 दिन पहले एडवांस बुकिंग कराने के बाद भी उन्हें पार्लर में अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. इस त्योहार को खास बनाने के लिए जहां कामकाजी और घरेलू महिलाएं घर के कामों से वक्त निकालकर सैलून पहुंच रही हैं, वहीं पतियों की ओर से वाइफ को 'ब्यूटी पैकेज' का सरप्राइज गिफ्ट देने का एक नया और प्यारा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है. भीड़ से बचने के लिए महिलाएं इस बार पार्लर्स की होम सर्विस सुविधा का भी जमकर फायदा उठा रही हैं. कानपुर निवासी अमिता कहती हैं कि पूजा के लिए साड़ी पहनना पसंद करती हैं. घर के काम, स्कूल से जुड़ी जिम्मेदारियों और व्यस्त दिनचर्या के बीच उन्होंने दोपहर का समय निकालकर पार्लर पहुंचने की योजना बनाई. वह दोपहर 12 बजे पार्लर पहुंची थीं और करीब तीन घंटे बाद भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं. इससे त्योहार के दौरान पार्लरों में बढ़ी भीड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है.
उनके पति ने उनके लिए पैकेज बुक कराया. उनके लिए यह एक सरप्राइज था. करवाचौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और इस त्योहार को लेकर घरों में खास उत्साह रहता है. पति की ओर से इस तरह का सरप्राइज महिलाओं के लिए खुशी की बात है.- मीनाक्षी, कानपुर निवासी
बाजार में रौनक: सजने-संवरने की तैयारियों के साथ महिलाएं करवाचौथ की पूजा के लिए जरूरी सामान भी खरीद रही हैं. करवा, छलनी और पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तुओं की दुकानों पर ग्राहकी बढ़ी है. करवा करीब 50 रुपये, छलनी का सेट 220 रुपये और कैलेंडर और सींक 10 रुपये में मिल रही है. अलग-अलग दुकानों पर सामान की गुणवत्ता और आकार के हिसाब से कीमतों में अंतर हो सकता है.
इस बार पिछले साल की तुलना में करवा और छलनी के दामों में पांच से दस रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है.- गोल्डी, दुकानदार
व्यापारी खुश: करवाचौथ के लिए खरीदारी करने वाले लोगों की जरूरतें अलग-अलग हैं. कोई पूजा का सामान खरीद रहा है, तो कोई कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी, कॉस्मेटिक्स और आभूषणों पर खर्च कर रहा है. इन सभी क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों से त्योहार का असर बाजार के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है. इससे बड़े कारोबारियों के साथ छोटे दुकानदारों, कारीगरों, थोक व्यापारियों और खुदरा कारोबारियों को भी काम मिलता है.
करवा चौथ के अवसर पर कानपुर में विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों को मिलाकर करीब 250 करोड़ रुपये के कारोबार का शुरुआती अनुमान है. इसमें सराफा और आभूषण, साड़ी और अन्य वस्त्र, कॉस्मेटिक्स, मेहंदी, पूजा सामग्री और त्योहार से जुड़े दूसरे कारोबार शामिल हैं. यह प्रारंभिक आकलन है और अंतिम आंकड़ा बाजार से मिलने वाली जानकारी के आधार पर सामने आएगा.- पंकज अरोड़ा, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट)
करवाचौथ के पावन पर्व पर बाजारों में बिखरी यह रौनक सिर्फ व्यापारिक मुनाफे तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे पारंपरिक उल्लास, आधुनिक रिश्तों की मजबूती और भारतीय संस्कृति के जीवंत स्वरूप को दर्शाती है.
(इस खबर को सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें)
यह भी पढ़ें: किताब और फूल के मेले तो बहुत देखे, अब देखिए 'गधा-खच्चर मेला'
यह भी पढ़ें: मंत्र जाप से शांत होता है दिल और दिमाग, भारत के शोध से दुनिया हैरान! जानिए कैसे?