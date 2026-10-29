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करवाचौथ पर सोलह श्रृंगार, ब्यूटी पार्लर्स फुल!

कानपुर: पति की लंबी उम्र की कामना के पावन पर्व करवाचौथ को लेकर कानपुर के बाजारों और ब्यूटी पार्लरों में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है. पूजा सामग्री की खरीदारी से लेकर महिलाओं के सजने-संवरने के क्रेज ने स्थानीय व्यापार को नई रफ्तार दे दी है. पार्लरों में फेशियल, हेयर स्टाइलिंग और प्री-बुकिंग का दौर जारी है, जिसके चलते इस बार शहर में लगभग ₹250 करोड़ रुपये के शुरुआती कारोबार का आकलन किया गया है. इससे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों में भारी उत्साह है.

सजने-संवरने की चाह: करवा चौथ पर खूबसूरत और ग्लोइंग लुक पाने के लिए महिलाओं की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे देखते हुए ब्यूटी पार्लर्स ने बजट-फ्रेंडली ऑफर्स की बौछार कर दी है. इस बार महिलाएं केमिकल के बजाय हर्बल, हाइड्रा और कोरियन ग्लास स्किन फेशियल को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं. महिलाओं के इसी उत्साह और बजट को ध्यान में रखते हुए सैलून्स में स्पेशल फेस्टिव कॉम्बो और डिस्काउंट पैकेज पेश किए गए हैं, जिनकी शुरुआत मात्र ₹500 से लेकर ₹3,500 तक है.

कानपुर की महिलाओं पर चढ़ा करवाचौथ का रंग (Photo Credit: ETV Bharat)

त्योहार के चलते सैलून में सामान्य दिनों की तुलना में काफी भीड़ है. इसके अलावा नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन और आईलैश एक्सटेंशन की मांग भी बढ़ी है. करवाचौथ पर बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए सामान्य दिनों के मुकाबले तीन से चार अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया गया है. पिछले साल की तुलना में इस बार ग्राहकों की संख्या में करीब 50 से 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.- प्रियंका सचान, ब्यूटी पार्लर की संचालिका

सजना है मुझे सजना के लिए... (Photo Credit: ETV Bharat)

ब्यूटी पार्लरों में भीड़: करवाचौथ पर सजने-संवरने को लेकर महिलाओं का उत्साह इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि 15 दिन पहले एडवांस बुकिंग कराने के बाद भी उन्हें पार्लर में अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. इस त्योहार को खास बनाने के लिए जहां कामकाजी और घरेलू महिलाएं घर के कामों से वक्त निकालकर सैलून पहुंच रही हैं, वहीं पतियों की ओर से वाइफ को 'ब्यूटी पैकेज' का सरप्राइज गिफ्ट देने का एक नया और प्यारा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है. भीड़ से बचने के लिए महिलाएं इस बार पार्लर्स की होम सर्विस सुविधा का भी जमकर फायदा उठा रही हैं. कानपुर निवासी अमिता कहती हैं कि पूजा के लिए साड़ी पहनना पसंद करती हैं. घर के काम, स्कूल से जुड़ी जिम्मेदारियों और व्यस्त दिनचर्या के बीच उन्होंने दोपहर का समय निकालकर पार्लर पहुंचने की योजना बनाई. वह दोपहर 12 बजे पार्लर पहुंची थीं और करीब तीन घंटे बाद भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं. इससे त्योहार के दौरान पार्लरों में बढ़ी भीड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है.

सजने-संवरने की चाह (Photo Credit: ETV Bharat)



उनके पति ने उनके लिए पैकेज बुक कराया. उनके लिए यह एक सरप्राइज था. करवाचौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और इस त्योहार को लेकर घरों में खास उत्साह रहता है. पति की ओर से इस तरह का सरप्राइज महिलाओं के लिए खुशी की बात है.- मीनाक्षी, कानपुर निवासी

करवाचौथ पर सोलह श्रृंगार! (Photo Credit: ETV Bharat)

बाजार में रौनक: सजने-संवरने की तैयारियों के साथ महिलाएं करवाचौथ की पूजा के लिए जरूरी सामान भी खरीद रही हैं. करवा, छलनी और पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तुओं की दुकानों पर ग्राहकी बढ़ी है. करवा करीब 50 रुपये, छलनी का सेट 220 रुपये और कैलेंडर और सींक 10 रुपये में मिल रही है. अलग-अलग दुकानों पर सामान की गुणवत्ता और आकार के हिसाब से कीमतों में अंतर हो सकता है.



करवाचौथ पर कानपुर के बाजारों में रौनक (Photo Credit: ETV Bharat)

इस बार पिछले साल की तुलना में करवा और छलनी के दामों में पांच से दस रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है.- गोल्डी, दुकानदार