बाड़मेर में आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया करवा चौथ, सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा निर्जल व्रत
कोमल बंसल ने बताया कि पूरे साल सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ का इंतजार रहता है.
Published : October 30, 2026 at 7:18 AM IST
बाड़मेर: करवा चौथ का पर्व बाड़मेर में बड़े प्रेम और आस्था के साथ मनाया गया. गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जल व्रत रखा. दिनभर व्रत रखने के बाद रात में चंद्र दर्शन कर अर्ध्य देकर विधिवत पूजा-अर्चना की और अपना व्रत खोला. इससे पहले महिलाओं ने मंदिरों में चौथ माता की कथा का श्रवण किया.करवा चौथ के पर्व पर प्रेम और आस्था की अनूठी झलक देखने को मिली. गुरुवार रात को शहर के स्टेशन रोड स्थित मुकुंदजी मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर और शिव कुटिया समेत तमाम मंदिरों में महिलाओं की भीड़ उमड़ी. बुजुर्ग महिलाओं से सुहागिन महिलाओं ने चौथ माता की कथा सुनी और अखंड सुहाग की कामना की.
सोलह श्रृंगार कर थाली सजाकर की पूजा: महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज-धजकर सोलह श्रृंगार के साथ पूजा की थाली सजाई. चौथ माता की कथा सुनने के बाद चांद के उदय का इंतजार कर रही सुहागिनों ने चांद के दर्शन कर अर्घ्य अर्पित किया और अपने पति के हाथों जल ग्रहण कर अपना व्रत खोला. इस अवसर पर महिलाओं ने परिवार की सुख-शांति और दांपत्य जीवन में खुशहाली की कामना की.
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करवा चौथ पर निर्जल व्रत रख अमर सुहाग की कामना: शीतल सिंघल ने बताया कि करवा चौथ पर निर्जल व्रत रखा है. यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं. चौथ माता की कथा का श्रवण और विधिवत पूजन कर उनसे अमर सुहाग की कामना की जाती है. इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और चौथ माता की कथा सुनने के बाद चांद को अर्घ्य देकर विधिवत पूजन किया जाता है. इस दौरान पति के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद भोजन कर अपना पारणा किया जाता है.
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दुल्हन की तरह सजती हैं सुहागिनें: कोमल बंसल ने बताया कि पूरे साल सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ का इंतजार रहता है. इस दिन महिलाएं दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और पूरा दिन उपवास रखती हैं. रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं.
व्रत से मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद: रेखा मूंदड़ा ने बताया कि करवा चौथ के दिन व्रत के साथ-साथ रात में चंद्र दर्शन से पहले चौथ माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है. सुधा डांगरा ने कहा कि इस पर्व को लेकर सुहागिन महिलाओं में खासा उत्साह रहता है. इस दिन उपवास करके सोलह श्रृंगार कर रात में व्रत का पारणा किया जाता है. निकिता बंसल ने बताया कि उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है. चौथ माता से अपने पति की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना की है. उन्होंने कहा कि करवा चौथ का व्रत करने से चौथ माता प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है.
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