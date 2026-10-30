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बाड़मेर में आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया करवा चौथ, सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा निर्जल व्रत

मंदिर में प्रार्थना करती महिलाएं ( ETV Bharat Bikaner )

बाड़मेर: करवा चौथ का पर्व बाड़मेर में बड़े प्रेम और आस्था के साथ मनाया गया. गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जल व्रत रखा. दिनभर व्रत रखने के बाद रात में चंद्र दर्शन कर अर्ध्य देकर विधिवत पूजा-अर्चना की और अपना व्रत खोला. इससे पहले महिलाओं ने मंदिरों में चौथ माता की कथा का श्रवण किया.करवा चौथ के पर्व पर प्रेम और आस्था की अनूठी झलक देखने को मिली. गुरुवार रात को शहर के स्टेशन रोड स्थित मुकुंदजी मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर और शिव कुटिया समेत तमाम मंदिरों में महिलाओं की भीड़ उमड़ी. बुजुर्ग महिलाओं से सुहागिन महिलाओं ने चौथ माता की कथा सुनी और अखंड सुहाग की कामना की.