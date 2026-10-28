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करवा चौथ 2026 पर अपनों को भेजें ये बेस्ट Wishes, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल

Karwa Chauth 2026 Wishes : 29 अक्टूबर (गुरुवार) को करवा चौथ है. इस दौरान सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं. शाम को सोलह श्रृंगार, पूजा और चांद के दीदार के बीच हर पल खास बन जाता है. इस त्योहार की खूबसूरती सिर्फ पूजा और परंपराओं में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में भी छिपी होती है, जिन्हें पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं. करवा चौथ पर महंगे तोहफों से ज्यादा दिल से कही गई बातें रिश्ते को खास बना सकती हैं. ऐसे में आप भी करवा चौथ के मौके पर बेस्ट विशेज अपने से शेयर करें और अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाइए. इन मैसेज को आप सोशल मीडिया स्टेटस पर भी लगा सकते हैं और अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.