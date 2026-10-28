करवा चौथ 2026 पर अपनों को भेजें ये बेस्ट Wishes, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल
Karwa Chauth 2026 Wishes : करवा चौथ 2026 पर आप भी अपनों को भेजिए ये बेस्ट विशेज जो उनका दिल जीत लेंगे.
Published : October 28, 2026 at 9:26 PM IST
Karwa Chauth 2026 Wishes : 29 अक्टूबर (गुरुवार) को करवा चौथ है. इस दौरान सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं. शाम को सोलह श्रृंगार, पूजा और चांद के दीदार के बीच हर पल खास बन जाता है. इस त्योहार की खूबसूरती सिर्फ पूजा और परंपराओं में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में भी छिपी होती है, जिन्हें पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं. करवा चौथ पर महंगे तोहफों से ज्यादा दिल से कही गई बातें रिश्ते को खास बना सकती हैं. ऐसे में आप भी करवा चौथ के मौके पर बेस्ट विशेज अपने से शेयर करें और अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाइए. इन मैसेज को आप सोशल मीडिया स्टेटस पर भी लगा सकते हैं और अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.
- चांद की रोशनी, रात का नूर हो तुम, मेरी हर खुशी का खूबसूरत सुरूर हो तुम, मेरी हर दुआ में शामिल हो तुम, हैप्पी करवा चौथ
- मेहंदी में नाम सजाया है, दिल ने आपको अपना बनाया है, इस चांद से क्या मांगूं , जब मैंने आपको हमसफर बनाया है, हैप्पी करवा चौथ
- हर जन्म में आपका साथ मिले, हर राह में आपका हाथ मिले, हर खुशी में आपका साथ मिले, हैप्पी करवा चौथ
- चांद की रोशनी से सजे आपका संसार, जीवन में रहे खुशियों का अंबार, हैप्पी करवा चौथ 2026
- जोड़ी मेरी और आपकी कभी टूटे ना, आपका साथ कभी छूटे ना, हैप्पी करवा चौथ 2026
- हाथ में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हैप्पी करवा चौथ 2026
- आज चांद से बस यही मांगूंगी, तुम्हारे संग हर खुशी बांटूंगी, भले ही मौसम बदलते रहें, हम दोनों यूं ही एक-दूजे के रहें, हैप्पी करवा चौथ
- हर दिन की शुरुआत आपके प्यार से हो, हमारी मोहब्बत का हर पल त्योहार हो, सात जन्मों तक बना रहे हमारा रिश्ता, चांद से पहले आपका दीदार हो, हैप्पी करवा चौथ
- चांद दिखे तो आपका चेहरा याद आए, हर दुआ में आपका नाम आए, मेरी जिंदगी में यूं ही रहना हमेशा, हर जन्म में आपका साथ नजर आए, हैप्पी करवा चौथ
- हवाओं ने फरमान भेजा है, सुबह की किरणों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको करवा चौथ, हमने ये पैगाम भेजा है, शुभ करवा चौथ
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