कब खाएं सरगी, कैसे करें करवा चौथ की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त
इस साल करवा चौथ का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, आचार्य दीप कुमार ने बताया कब और कैसे करवा चौथ की पूजा करें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 11:43 AM IST
कुल्लू: विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए दिनभर निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस साल करवा चौथ का त्योहार 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा. महिलाएं अपने सौभाग्य की अखंडता के लिए इस व्रत को करती है और शाम को चंद्र देव के दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है. इस साल 29 अक्टूबर को देशभर में महिलाओं द्वारा करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा.
करवा चौथ का आरंभ और समापन
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर को सुबह 1:06 बजे से हो रहा है और इस तिथि का समापन 29 अक्टूबर को रात 10:09 बजे होगा. ऐसे में करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर, गुरुवार को रखा जाएगा. यह पवित्र त्योहार विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला करवा चौथ, सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक 'निर्जला व्रत' के रूप में मनाया जाता है. इस दौरान महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं.
करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि करवा चौथ व्रत का समय सुबह 6:31 बजे से लेकर शाम 8:17 बजे तक है. वहीं, करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से शाम 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. इस दौरान महिलाएं विधि-विधान से करवा माता की पूजा-अर्चना कर सकती हैं. उन्होंने बताया कि करवा चौथ में सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले का होता है. इसे सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का माना जाता है, जिसे सूर्योदय से पहले पूरा कर लेना चाहिए. इस साल सूर्योदय करीब सुबह 6:30 बजे होगा.
करवा चौथ पर कैसे करें पूजा ?
- एक साफ चौकी पर करवा माता की तस्वीर स्थापित करें.
- उसके बाद भगवान गणेश की पूजा भी करें.
- पूजा के लिए मिट्टी का करवा या कलश लें और उसमें जल भरें.
- पूजा की थाली में रोली, फूल, मिठाई और अन्य आवश्यक सामग्री रखें.
- करवा माता के सामने दीपक जलाएं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करें.
- पूजा के दौरान करवा चौथ की व्रत कथा सुनें.
- कथा पूरी होने के बाद देवी-देवताओं को अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित करें.
- परंपरा के अनुसार, करवा माता को सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जा सकती है.
- शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा के दर्शन करें.
- छलनी से चंद्रमा को देखकर उन्हें जल से अर्घ्य दें.
- पति की लंबी उम्र व सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें.
- चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें.