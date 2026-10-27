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कब खाएं सरगी, कैसे करें करवा चौथ की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त

करवा चौथ 2026 ( @Canva )

कुल्लू: विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए दिनभर निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस साल करवा चौथ का त्योहार 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा. महिलाएं अपने सौभाग्य की अखंडता के लिए इस व्रत को करती है और शाम को चंद्र देव के दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है. इस साल 29 अक्टूबर को देशभर में महिलाओं द्वारा करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा.

करवा चौथ का आरंभ और समापन