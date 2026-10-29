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Karwa Chauth Moonrise: शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर में कब दिखेगा चांद, इन जिलों में छाए रहेंगे बादल?

आपके शहर में कब दिखेगा चांद ( ETV Bharat )

शिमला: पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सुहागनों ने आज, 29 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा है. दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाओं को शाम को चंद्रमा के दर्शन का इंतजार रहेगा. परंपरा के अनुसार, चंद्रमा को अर्घ्य देने और पूजा-अर्चना करने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों जल ग्रहण करने के बाद ही व्रत खोलती हैं. ऐसे में दिनभर निर्जला व्रत के बाद सुहागनों को चांद के दीदार का इंतजार रहता है. आइए जानते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों में महिलाएं कब चंद्रमा के दर्शन कर पाएंगी.

हिमाचल के शहरों में कब दिखेगा चांद? मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, आज रात 7 बजकर 59 मिनट से 8 बजकर 10 मिनट के बीच प्रदेश के विभिन्न शहरों में चंद्रोदय होने का अनुमान है. हालांकि, वास्तविक समय में स्थानीय परिस्थितियों के कारण अंतर हो सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, किन्नौर जिले के कल्पा में सबसे पहले रात 7:59 बजे चंद्रोदय होने का अनुमान है. केलांग और भुंतर में रात 8:02 बजे चंद्रमा दर्शन दे सकते हैं. प्रदेश की राजधानी शिमला में महिलाओं को चंद्रमा 8:04 के बाद व्रत खोलने का अवसर देंगे.