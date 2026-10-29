Karwa Chauth Moonrise: शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर में कब दिखेगा चांद, इन जिलों में छाए रहेंगे बादल?
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण बादल छाए रहेंगे. जिसकी वजह से कुछ इलाकों में चांद पर बादल का पहरा होगा
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 4:23 PM IST
शिमला: पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सुहागनों ने आज, 29 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा है. दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाओं को शाम को चंद्रमा के दर्शन का इंतजार रहेगा. परंपरा के अनुसार, चंद्रमा को अर्घ्य देने और पूजा-अर्चना करने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों जल ग्रहण करने के बाद ही व्रत खोलती हैं. ऐसे में दिनभर निर्जला व्रत के बाद सुहागनों को चांद के दीदार का इंतजार रहता है. आइए जानते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों में महिलाएं कब चंद्रमा के दर्शन कर पाएंगी.
हिमाचल के शहरों में कब दिखेगा चांद?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, आज रात 7 बजकर 59 मिनट से 8 बजकर 10 मिनट के बीच प्रदेश के विभिन्न शहरों में चंद्रोदय होने का अनुमान है. हालांकि, वास्तविक समय में स्थानीय परिस्थितियों के कारण अंतर हो सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, किन्नौर जिले के कल्पा में सबसे पहले रात 7:59 बजे चंद्रोदय होने का अनुमान है. केलांग और भुंतर में रात 8:02 बजे चंद्रमा दर्शन दे सकते हैं. प्रदेश की राजधानी शिमला में महिलाओं को चंद्रमा 8:04 के बाद व्रत खोलने का अवसर देंगे.
वहीं, सोलन और नाहन में करीब 8:05 पर चंद्रमा का उदय होगा. इसके अलावा मंडी के सुंदरनगर में 8:06 बजे चांद निकलने की संभावना है तो बिलासपुर और ऊना में रात 8:07 पर चंद्र देव के दर्शन हो सकते हैं. प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला में 8:08 पर और हमीरपुर में भी 8:08 बजे चंद्रमा के दर्शन होंगे. सबसे लंबा इंतजार प्रदेश की दुर्गम जिले चंबा को करना पड़ेगा. चंबा में रात 8:10 बजे चंद्रोदय होने का अनुमान है. ऐसे में इन शहरों में महिलाएं निर्धारित समय के आसपास चंद्रमा के दर्शन कर सकेंगी. हालांकि, बादल या अन्य स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण चांद दिखाई देने में देरी हो सकती है.
इन जिलों में छाए रहेंगे बादल
महिलाएं बेसब्री से चंद्रमा के आने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन प्रदेश में मौसम का बदला हुआ मिजाज चंद्रमा के दर्शन में बाधक बन सकता है. पूरे प्रदेश में मौसम परिवर्तन के बाद बादल छाए रहेंगे. ऐसे में चंद्रमा आंख में चोली खेलते हुए नजर आ सकते हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर प्रदेश के मध्य दक्षिणी जिलों पर देखने को मिलेगा. प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर जैसे जिलों में घने बादल छाने का अनुमान है ऐसे में यहां कुछ इलाकों में चांद के दीदार के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है.
हालांकि, प्रदेश के पूर्वी जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर में कम बादल छाए होने के कारण आसानी से चंद्रमा नजर आने का अनुमान है. मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. प्रदेश के 12 में से लगभग 7 जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. वहीं, प्रदेश के बाकी जिलों में भी बेहद हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. लिहाजा प्रदेश में ये मौसम का बिगड़ा मिजाज तमाम जगहों पर चंद्रमा के दर्शन का समय भी बिगाड़ सकता है.
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