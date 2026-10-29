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हरियाणा में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद, एक क्लिक में जानिए चंद्रमा के दीदार का सही वक्त

हरियाणा में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद ( ETV Bharat )

Karwa Chauth Moon Timings : करवा चौथ पर चंडीगढ़ शहर के मंदिरों में सुबह से ही धार्मिक माहौल देखने को मिला. सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखा. इस मौके पर सेक्टर-20 स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और गुग्गा माड़ी मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं. यहां पंडितों ने महिलाओं को करवा चौथ की व्रत कथा सुनाई.

कब निकलेगा चांद ? : अब से कुछ देर बाद हरियाणा में चांद के दीदार होने वाले है जिसके बाद महिलाएं अपना व्रत तोड़ेंगी. ऐसे में आप भी अपने शहर में चांद निकलने का समय जान लीजिए.