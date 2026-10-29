हरियाणा में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद, एक क्लिक में जानिए चंद्रमा के दीदार का सही वक्त
Karwa Chauth Moon Timings : करवा चौथ पर चांद देखने का काफी महत्व है. ऐसे में जानिए कि आपके शहर में कब निकलेगा चांद ?
Published : October 29, 2026 at 8:05 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:18 PM IST
Karwa Chauth Moon Timings : करवा चौथ पर चंडीगढ़ शहर के मंदिरों में सुबह से ही धार्मिक माहौल देखने को मिला. सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखा. इस मौके पर सेक्टर-20 स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और गुग्गा माड़ी मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं. यहां पंडितों ने महिलाओं को करवा चौथ की व्रत कथा सुनाई.
कब निकलेगा चांद ? : अब से कुछ देर बाद हरियाणा में चांद के दीदार होने वाले है जिसके बाद महिलाएं अपना व्रत तोड़ेंगी. ऐसे में आप भी अपने शहर में चांद निकलने का समय जान लीजिए.
- पंचकूला - रात 8.12 बजे
- चंडीगढ़ - रात 8.12 बजे
- यमुनानगर - रात 8.12 बजे
- अंबाला - रात 8.13 बजे
- हिसार - रात 8.13 बजे
- कुरुक्षेत्र - रात 8.14 बजे
- करनाल - रात 8.15 बजे
- कैथल - रात 8.15 बजे
- पानीपत - रात 8.16 बजे
- फरीदाबाद - रात 8.17 बजे
- सोनीपत - रात 8.17 बजे
- जींद - रात 8.17 बजे
- गुरुग्राम - रात 8.18 बजे
- फतेहाबाद - रात 8.18 बजे
- पलवल - रात 8.18 बजे
- रोहतक - रात 8.19 बजे
- झज्जर - रात 8.19 बजे
- सिरसा - रात 8.20 बजे
- नूंह (मेवात)- रात 8.20 बजे
- भिवानी - रात 8.21 बजे
- चरखी दादरी - रात 8.22 बजे
- रेवाड़ी - रात 8.23 बजे
- महेंद्रगढ़(नारनौल) - रात 8.24 बजे
निर्जला व्रत रखती है महिलाएं : हिंदू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती तथा करवा चौथ से जुड़ी परंपराओं के अनुसार पूजा करती हैं. मान्यता है कि व्रत कथा सुनने और विधि-विधान से पूजा करने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. महिलाएं रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं.
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करवा चौथ की कथा : करवा चौथ की कथा एक साहूकार की बेटी करवा से जुड़ी है. कथा के अनुसार, साहूकार के सात बेटे और एक बेटी थी. बेटी की शादी के बाद एक बार वह अपने मायके आई. उस दौरान उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा. दिनभर भूखी-प्यासी रहने के कारण शाम तक उसे काफी भूख लगने लगी. बहन की हालत देखकर उसके भाई परेशान हो गए. जब उन्होंने उससे भोजन करने को कहा, तो उसने बताया कि वो चांद निकलने के बाद ही व्रत खोलेगी. चांद निकलने में अभी समय था. ऐसे में सबसे छोटे भाई ने एक उपाय सोचा. उसने दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर उसे चलनी की ओट में रख दिया, जिससे वह दूर से चांद जैसा दिखाई देने लगा. भाई ने बहन से कहा कि चांद निकल आया है और वह अर्घ्य देकर भोजन कर सकती है. बहन ने दीपक की रोशनी को चांद समझकर अर्घ्य दिया और भोजन करने बैठ गई. इस कथा को करवा चौथ की परंपरा में खास महत्व दिया जाता है.
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