करवा चौथ 2026: जानिए चांद निकलने का समय, पूजा की विधि और व्रत कथा की महिमा
करवा चौथ पर स्नान के बाद व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लिया जाता है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 7:55 PM IST
रायपुर: कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को रात 1:06 से शुरू होकर उसी रात 10:09 तक रहेगी. ऐसे में करवा चौथ का व्रत गुरुवार 29 तारीख को रखा जाएगा. इस दिन चंद्रमा के रात 8:17 पर निकलने का अनुमान है. हालांकि चंद्रोदय का सटीक समय अलग-अलग शहरों और राज्यों में अलग-अलग हो सकता है.
जानिए चांद निकलने का समय और पूजा की विधि
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी कहते हैं, "हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है. सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ यह व्रत करती है. हिंदू धर्म में इस व्रत को विशेष महत्व दिया गया है. इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं."
शाम के समय चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करती है. करवा चौथ पर सरगी और 16 श्रृंगार से लेकर पूजा और चंद्र दर्शन तक हर रस्म का अपना अलग महत्व है: पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद
करवा चौथ व्रत की कथा सुनने का महत्व
करवा चौथ पर स्नान के बाद व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लिया जाता है. इसके बाद महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ निर्जला व्रत करती हैं. पूजा के लिए महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती है. पूजा के शुभ मुहूर्त में चौथ माता और मां गौरी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है. इस दौरान भगवान को गंगाजल रोली अक्षत फूल धूप पंचामृत जैसी पूजन सामग्री अर्पित की जाती है. इसके बाद फल और हलवा पुरी का भोग लगाया जाता है. फिर रात में चंद्रमा के दर्शन होने पर उन्हें अर्ध्य दिया जाता है. इसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है. पूजा के दौरान श्रद्धा और अपनी पारिवारिक परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए.
छलनी से ही क्यों चंद्रमा का करते हैं दीदार
चंद्रमा निकलता है तो सभी महिलाएं सीधे चंद्रमा को नहीं देखतीं, वो छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं. उसके बाद अपने पति का चेहरा देखती हैं. मान्यता है कि चतुर्थी के चंद्रमा को सीधे आंखों से नहीं देखा जाता, इससे दोष लगता है. बता दें, छलनी में कई छेद होते हैं और चंद्रमा को देखने पर उससे कई छाया बनती हैं, उससे पति की आयु लंबी होती है.
जानिए करवा चौथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा
एक प्रचलित कथा के मुताबिक एक बार चंद्र देवता को अपनी सुंदरता को लेकर घमंड हो गया. उन्होंने प्रथम पूज्यनीय भगवान गणेश का किसी बात को लेकर मजाक बनाया. इस पर भगवान गणेश नाराज हो गए और गुस्से में आकर चंद्र देवता को श्राप दे दिया. उन्होंने कहा कि जो भी जातक चांद को देखेगा, वह अपयश का शिकार होगा. इसके बाद चंद्र देवता को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी. गणेश जी ने अपने श्राप में कमी करते हुए कहा कि जो भी जातक सिर्फ चतुर्थी के चांद को सीधे देखेगा वह दोष का भागीदार बनेगा. इस वजह से महिलाएं चंद्रमा को सीधे नहीं बल्कि छलनी से देखती हैं.
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