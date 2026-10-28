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करवा चौथ 2026: जानिए चांद निकलने का समय, पूजा की विधि और व्रत कथा की महिमा

पूजन विधि और कथा ( ETV Bharat )

रायपुर: कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को रात 1:06 से शुरू होकर उसी रात 10:09 तक रहेगी. ऐसे में करवा चौथ का व्रत गुरुवार 29 तारीख को रखा जाएगा. इस दिन चंद्रमा के रात 8:17 पर निकलने का अनुमान है. हालांकि चंद्रोदय का सटीक समय अलग-अलग शहरों और राज्यों में अलग-अलग हो सकता है.



जानिए चांद निकलने का समय और पूजा की विधि ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी कहते हैं, "हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है. सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ यह व्रत करती है. हिंदू धर्म में इस व्रत को विशेष महत्व दिया गया है. इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं."