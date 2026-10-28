Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर महंगाई की मार, चीनी के दाम बढ़ने से 50% तक महंगे हुए मीठे करवे
भरतपुर में चीनी और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण इस बार मीठे करवे 50 फीसदी तक महंगे हो गए हैं.
Published : October 28, 2026 at 5:27 PM IST
भरतपुर: शहर के बाजारों में रौनक तो पूरी है, लेकिन इस बार करवा चौथ की मिठास थोड़ी महंगी पड़ने वाली है. अमूमन त्योहारों पर महंगाई का रोना तो हर साल का है, पर इस बार सुहागिनों के व्रत का सबसे अहम हिस्सा यानी 'मीठा करवा' सीधे 50 फीसदी तक महंगा हो गया है. जो छोटा करवा पिछले साल तक आसानी से 20 रुपए तक में मिल जाता था, उसके लिए इस बार सीधे 30 चुकाने पड़ रहे हैं. वहीं, विशेष डिजाइन वाले करवों के दाम तो 70 प्रति पीस तक पहुंच गए हैं. ऐसे में बाजार पहुंचीं महिलाएं मोलभाव तो खूब कर रही हैं, लेकिन बात आस्था और अटूट परंपरा की है, तो जेब पर भारी पड़ने के बावजूद महिलाएं इन करवों को खरीदने से पीछे नहीं हट रही हैं.
20 से 30 रुपये का हुआ छोटा करवा: व्यापारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले साल चीनी करीब 45 रुपये प्रति किलो थी, जो इस बार बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो हो गई है. यानी चीनी के दाम में 15 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा करवे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले हार्ड कोक की कीमत भी करीब 4 रुपये प्रति किलो बढ़ी है. कच्चे माल की लागत बढ़ने से छोटे करवे की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गई है. इस तरह ग्राहकों को एक करवे के लिए पिछले साल के मुकाबले 10 रुपये अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं. प्रतिशत के हिसाब से देखें तो छोटे करवे की कीमत में 50 फीसदी का उछाल आया है.
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लकड़ी के सांचों में तैयार होती है मिठास: व्यापारी जितेंद्र ने बताया कि मीठे करवे तैयार करने की प्रक्रिया में कारीगरों को काफी मेहनत करनी पड़ती है. चीनी की चाशनी तैयार कर उसे पकाया जाता है और फिर लकड़ी के सांचों में डालकर करवों को आकार दिया जाता है. तैयार होने के बाद इन्हें ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है. कारीगरों के पास अलग-अलग आकार और डिजाइन के चार-पांच तरह के सांचे हैं. इन्हीं की मदद से छोटे से लेकर विशेष आकार के करवे बनाए जाते हैं. छोटे करवे की कीमत 30 रुपये है, जबकि 'शेरू-शेरूवा' नाम से पहचाने जाने वाले विशेष आकार के करवे की कीमत 70 रुपये प्रति पीस तक है.
कीमत तय करने में भी आ रही परेशानी: जिंतेंद्र कुमार का कहना है कि चीनी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव होने से करवों की लागत का हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है. कच्चे माल के दाम बढ़ने पर तैयार उत्पाद की कीमत भी बढ़ानी पड़ती है, लेकिन ग्राहकों की जेब का ध्यान रखना भी जरूरी है. ऐसे में लागत और ग्राहकों की खरीद क्षमता के बीच संतुलन बनाकर कीमत तय करनी पड़ती है. त्योहार के समय कम अवधि में अधिक माल तैयार करने की जरूरत भी काम का दबाव बढ़ा देती है.
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मांग बढ़ी, देर रात तक चल रहा काम: करवा चौथ नजदीक आने के साथ मीठे करवों की मांग बढ़ रही है. जितेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राहकों का रुझान अच्छा है, लेकिन मांग के मुकाबले तैयार माल कम पड़ रहा है. इसी वजह से उन्हें देर रात तक काम करना पड़ रहा है, ताकि त्योहार से पहले ग्राहकों को करवे उपलब्ध कराए जा सकें. एक ओर कच्चे माल की बढ़ती कीमतें लागत बढ़ा रही हैं, तो दूसरी ओर त्योहार के सीमित समय में मांग पूरी करने की चुनौती भी बनी हुई है.
महंगाई पर मोलभाव, लेकिन व्रत के लिए जरूरी: करवे खरीदने बाजार पहुंच रही महिलाएं बढ़ी कीमतों को लेकर मोलभाव भी कर रही हैं. ग्राहक सस्ते करवे मिलने की उम्मीद करती हैं, लेकिन कीमत बढ़ने के बावजूद उन्हें खरीदारी करनी पड़ती है. करवा चौथ से जुड़ी परंपरा के कारण मीठे करवे की खरीदारी त्योहार की तैयारियों का अनिवार्य हिस्सा बनी हुई है. बाजार में करवे खरीदने पहुंची एक महिला देवी ने कहा कि इस बार करवे पहले से महंगे हैं, लेकिन व्रत तो इसी परंपरा के अनुसार करना है, इसलिए करवे सस्ते मिलें या महंगे, उन्हें खरीदना ही पड़ेगा.
कुल मिलाकर, करवा चौथ की तैयारियों के बीच मीठे करवे बनाने वाले कारीगरों के लिए बढ़ती लागत और बढ़ती मांग के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है. वहीं, महिलाओं के लिए आस्था और परंपरा से जुड़ी खरीदारी अब पहले से महंगी हो गई है. करवे की मिठास तो वही है, लेकिन इस बार उसे खरीदने के लिए जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं.
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