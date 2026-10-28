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Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर महंगाई की मार, चीनी के दाम बढ़ने से 50% तक महंगे हुए मीठे करवे

करवा चौथ पर महंगाई की मार ( ETV Bharat GFX )

भरतपुर: शहर के बाजारों में रौनक तो पूरी है, लेकिन इस बार करवा चौथ की मिठास थोड़ी महंगी पड़ने वाली है. अमूमन त्योहारों पर महंगाई का रोना तो हर साल का है, पर इस बार सुहागिनों के व्रत का सबसे अहम हिस्सा यानी 'मीठा करवा' सीधे 50 फीसदी तक महंगा हो गया है. जो छोटा करवा पिछले साल तक आसानी से 20 रुपए तक में मिल जाता था, उसके लिए इस बार सीधे 30 चुकाने पड़ रहे हैं. वहीं, विशेष डिजाइन वाले करवों के दाम तो 70 प्रति पीस तक पहुंच गए हैं. ऐसे में बाजार पहुंचीं महिलाएं मोलभाव तो खूब कर रही हैं, लेकिन बात आस्था और अटूट परंपरा की है, तो जेब पर भारी पड़ने के बावजूद महिलाएं इन करवों को खरीदने से पीछे नहीं हट रही हैं.