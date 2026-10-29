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करवा चौथ 2026: पति की जिंदगी पर आई आफत तो ढाल बनकर खड़ी हुई पूजा, लिवर दान कर बचाई जान

पूजा चौहान और उसके पति ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली/गाजियाबाद: करवा चौथ पर महिलाएं पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन गाजियाबाद के विजयनगर की रहने वाली पूजा चौहान ने पति की जिंदगी बचाने के लिए अपने लिवर का हिस्सा दान कर दिया. कभी इंजेक्शन लगवाने से डरने वाली पूजा ने पति मनीष चौहान की जान बचाने के लिए अपने डर को पीछे छोड़ दिया. करीब दो साल तक बीमारी और इलाज के संघर्ष के बाद मनीष अब स्वस्थ हैं. पूजा और मनीष की कहानी करवा चौथ के मौके पर प्रेम, साहस और जीवनसाथी के प्रति समर्पण की मिसाल पेश करती है.

पूजा चौहान के मुताबिक, करीब दो साल पहले रक्षाबंधन के मौके पर मनीष अपने गांव गए थे. वहां उनके भाई ने उनकी आंखों का रंग पीला देखकर पीलिया होने की आशंका जताई. इसके बाद मनीष ने जांच कराई, जिसमें पीलिया की पुष्टि हुई. परिवार ने इलाज शुरू कराया और उम्मीद की कि कुछ समय में उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी. हालांकि, इलाज के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और परेशानियां बढ़ती चली गईं. मनीष ने बताया कि उन्होंने जिले के कई बड़े अस्पतालों में इलाज कराया. लंबे समय तक उपचार के बाद भी राहत नहीं मिली. जांच और चिकित्सकीय परामर्श के दौरान उन्हें लिवर सिरोसिस की समस्या के बारे में बताया गया. आखिरकार डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए लिवर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी.