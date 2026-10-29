करवा चौथ 2026: पति की जिंदगी पर आई आफत तो ढाल बनकर खड़ी हुई पूजा, लिवर दान कर बचाई जान
पूजा चौहान ने पति की जिंदगी बचाने के लिए अपना लीवर दान कर दिया. इनकी कहानी करवा चौथ को नए मायने दे रही है.
Published : October 29, 2026 at 1:43 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: करवा चौथ पर महिलाएं पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन गाजियाबाद के विजयनगर की रहने वाली पूजा चौहान ने पति की जिंदगी बचाने के लिए अपने लिवर का हिस्सा दान कर दिया. कभी इंजेक्शन लगवाने से डरने वाली पूजा ने पति मनीष चौहान की जान बचाने के लिए अपने डर को पीछे छोड़ दिया. करीब दो साल तक बीमारी और इलाज के संघर्ष के बाद मनीष अब स्वस्थ हैं. पूजा और मनीष की कहानी करवा चौथ के मौके पर प्रेम, साहस और जीवनसाथी के प्रति समर्पण की मिसाल पेश करती है.
पूजा चौहान के मुताबिक, करीब दो साल पहले रक्षाबंधन के मौके पर मनीष अपने गांव गए थे. वहां उनके भाई ने उनकी आंखों का रंग पीला देखकर पीलिया होने की आशंका जताई. इसके बाद मनीष ने जांच कराई, जिसमें पीलिया की पुष्टि हुई. परिवार ने इलाज शुरू कराया और उम्मीद की कि कुछ समय में उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी. हालांकि, इलाज के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और परेशानियां बढ़ती चली गईं. मनीष ने बताया कि उन्होंने जिले के कई बड़े अस्पतालों में इलाज कराया. लंबे समय तक उपचार के बाद भी राहत नहीं मिली. जांच और चिकित्सकीय परामर्श के दौरान उन्हें लिवर सिरोसिस की समस्या के बारे में बताया गया. आखिरकार डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए लिवर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी.
लिवर डोनर की चुनौती
लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह मिलने के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि मनीष को लिवर का हिस्सा कौन दान करेगा. मनीष के मुताबिक, उनकी मां की उम्र अधिक है और वह खुद भी बीमार रहती हैं, जबकि उनका छोटा भाई घर की जिम्मेदारियां संभालता है. ऐसे में परिवार के लिए डोनर की व्यवस्था करना चुनौती बन गया. इसी मुश्किल वक्त में पत्नी पूजा ने आगे आकर लिवर का हिस्सा दान करने का फैसला किया. पूजा के लिए यह आसान निर्णय नहीं था. वह बताती हैं कि उन्हें पहले इंजेक्शन लगवाने तक से डर लगता था, लेकिन जब पति की जिंदगी का सवाल सामने आया तो उन्होंने अपने डर की परवाह नहीं की. उनके लिए उस समय सबसे जरूरी मनीष की जान बचाना था.
पति के स्वस्थ होने की उम्मीद ने दी हिम्मत
पूजा ने बताया कि मनीष की बीमारी के दौरान पूरा परिवार मानसिक तनाव से गुजरा. लंबे इलाज और लगातार बढ़ती परेशानियों के बीच भी उन्होंने पति के ठीक होने की उम्मीद नहीं छोड़ी. उनकी ख्वाहिश थी कि ट्रांसप्लांट के बाद मनीष जल्द स्वस्थ हों और परिवार की जिंदगी फिर सामान्य हो सके. आखिरकार लिवर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी हुई और मनीष की सेहत में धीरे-धीरे सुधार होने लगा. पूजा के मुताबिक, आज मनीष स्वस्थ हैं और वह उनकी देखभाल करती हैं. परिवार के लिए यह राहत और खुशी का पल है, क्योंकि लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद उनकी जिंदगी फिर पटरी पर लौट रही है.
करवा चौथ पर पूजा की कहानी दे रही खास संदेश
करवा चौथ पर पूजा भी अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. हालांकि, उनकी कहानी इस पर्व की भावना को एक अलग रूप में सामने लाती है. पूजा ने पति की सलामती के लिए प्रार्थना करने के साथ उनकी जिंदगी बचाने के लिए खुद लिवर का हिस्सा दान किया. पूजा और मनीष की कहानी बताती है कि मुश्किल समय में जीवनसाथी का साथ केवल शब्दों और परंपराओं तक सीमित नहीं होता. कभीकभी यह साथ साहस, त्याग और बड़े फैसले लेने की हिम्मत में भी दिखाई देता है. करवा चौथ के मौके पर पूजा का यह कदम उनके परिवार के संघर्ष, उम्मीद और नए जीवन की कहानी बयां करता है.
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