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करवा चौथ 2026: दिल्ली में महिलाएं कर रही दिल खोल कर शॉपिंग, मेहंदी में मोर-महल डिज़ाइन और मारवाड़ी थीम की धूम

नई दिल्‍ली: सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व करवा चौथ को लेकर राजधानी दिल्ली के बाजारों में रौनक अपने चरम पर है. सुहागिनें इस खास दिन पर सबसे खूबसूरत और आकर्षक दिखने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हैं. बाजार में कई दिन पहले से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है. पश्चिमी दिल्ली का तिलक नगर बाजार करवा चौथ की शॉपिंग के लिए बेहद मशहूर माना जाता है, जहां इस बार खरीदारों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.

विकल्प के मामले में बाजार में हर बजट के हिसाब से कपड़े उपलब्ध हैं. सामान्य सूट की रेंज 1,000 रुपये से शुरू होकर ऊपर तक जाती है. वहीं, खद्दी जॉर्जेट और प्रीमियम क्वालिटी के डिजाइनर पीस 5,000 रुपये से अधिक की रेंज में भी उपलब्ध हैं शॉपिंग करने आईं रेनू में बताया कि वे 2,000 से 2,500 रुपये तक के बजट में अपनी पसंद का बेहतरीन सूट आसानी से खरीद पा रही हैं. रोहिणी सेक्टर-24 से शॉपिंग करने आई रोशनी ने बतायप बताती हैं कि तिलक नगर बाजार में फैब्रिक की वैरायटी बहुत शानदार है और यहां का रिस्पॉन्स हमेशा से बहुत अच्छा रहा है.

इस बार जिमी चू, सेमी सिल्क, डबिंग सिल्क, चिन सिल्क, और क्रश फैब्रिक का चलन सबसे ऊपर है. इसके अलावा, बनारस के खद्दी जॉर्जेट के ओरिजिनल पीस और कांजीवरम सिल्क बेस पर बने सूट्स भी खूब बिक रहे हैं. सूटों का फैब्रिक सेल करने वाले हरबिंदर सिंह ने बताया कि पिछले 8-10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो कपड़ा आमतौर पर साड़ियों में आता था, उसे अब सूट्स में भी बहुत पसंद किया जा रहा है. वहीं उन्होंने बताया कि इस बार हैवी कढ़ाई या वर्क के मुकाबले वीविंग वाले फैब्रिक्स की मांग बाजार में ज्यादा है. डिजाइनर ड्रेसेस में गरारा, शरारा, पर्शियन सलवार और लॉन्ग अनारकली ड्रेसेस का क्रेज बना हुआ है.

इस साल करवा चौथ के फैशन ट्रेंड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पारंपरिक तौर पर करवा चौथ पर पहना जाने वाला लाल और रानी रंग इस बार महिलाओं की पहली पसंद नहीं है. दुकानदार हरजीत सिंह ने बताया कि इस बार मार्केट में सारे इंग्लिश कलर्स का क्रेज है. रेड और रानी कलर से ग्राहक अब बोर हो चुके हैं. इस बार महिलाएं कुछ नया चाहती हैं, जो एवरग्रीन हो और लंबे समय तक चलन में रहे. दुकानदारों के अनुसार, इस बार बाजार में लैवेंडर, पर्पल, डार्क ब्लू, ब्राउन और मजेंटा जैसे रंगों की सबसे ज्यादा मांग है. ग्राहक काउंटर पर आते ही साफ कह रहे हैं कि उन्हें इस बार लाल या रानी कलर नहीं, बल्कि कुछ हटकर और ट्रेंडी चाहिए.

बुटीक चलाने वाली मृगया जग्गी ने बताया कि अब दुकानों पर कैटलॉग दिखाने का पुराना ट्रेंड पूरी तरह खत्म हो चुका है. आज की महिलाएं बुटीक पर आकर कोई किताब नहीं पलटतीं, बल्कि वे अपने स्मार्टफोन पर गूगल से डिजाइन सर्च करके लाती हैं और बिल्कुल वैसा ही सूट तैयार करवाती हैं. नवरात्रि शुरू होने के 15-20 दिन पहले से ही महिलाओं का आना शुरू हो जाता है, ताकि समय पर फिटिंग ठीक हो सके.

दुकानों पर भारी भीड़ और जबरदस्त बिक्री

तिलक नगर के दुकानदारों का कहना है कि करवा चौथ के आसपास बिक्री इतनी ज्यादा होती है कि माल का स्टॉक देखते ही देखते खत्म हो जाता है. दुकानदार त्रिलोक सिंह बताते हैं कि हजारों की गिनती में सूट बिक रहे हैं. माहौल ऐसा है कि ग्राहक अपनी पसंद के कपड़ों को लेकर आपस में प्यारभरी नोंकझोक भी कर लेते हैं. परिवार में बहुएं अपनी सास के लिए और सास अपनी बहुओं के लिए विशेष उत्साह के साथ शॉपिंग कर रही हैं. सासू मां और बहू के इस रिश्ते में करवा चौथ का प्यार तिलक नगर की गलियों में साफ नजर आ रहा है. दुकानदारों के लिए यह सीजन मुनाफे के लिहाज से बेहद शानदार साबित हो रहा है, और सुबह से शाम तक बाजारों में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है.

करवा चौथ में दिल्ली के बाजार में रौनक (Video Credit; ETV Bharat)

राजौरी गार्डन में मेहंदी का खुमार, मोर-महल डिज़ाइन और मारवाड़ी थीम की धूम

पश्चिमी दिल्ली के मशहूर राजौरी गार्डन मार्केट में इन दिनों बाजार में रौनक देखने को मिल रही है. सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व यानी करवा चौथ को लेकर सुहागिनों में गजब का उत्साह और क्रेज़ साफ़ नजर आ रहा है. करवा चौथ का नाम आते ही महिलाओं की तैयारियां हफ़्ते भर पहले से शुरू हो जाती हैं. नए कपड़े, आकर्षक श्रृंगार और सबसे खास, हाथों की शोभा बढ़ाने वाली मेहंदी. दिल्ली ही नहीं, बल्कि एनसीआर के दूर-दराज के इलाकों से भी महिलाएं हाथों में रचने वाली इस लालिमा के लिए राजौरी गार्डन का रुख कर रही हैं.

राजौरी गार्डन मार्केट में मेहंदी के रेट्स को लेकर बताया जा रहा है कि यहां हर बजट के हिसाब से व्यवस्था है. यहां मेहंदी लगवाने की शुरुआत ₹1,100 से हो जाती है. वहीं जैसे-जैसे डिज़ाइन भारी और जटिल होती जाती है, कीमत बढ़ती जाती है. अगर कोई फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी लगवाता है, तो इसके दाम ₹5,000, ₹7,000 से लेकर ₹11,000 तक पहुंच जाते हैं. यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक किस तरह की बारीक डिज़ाइन जैसे अरेबिक, मारवाड़ी, पोट्रेट या फिगर वर्क) चुन रहा है. एक हाथ की अच्छी और बारीक डिज़ाइन तैयार करने में एक आर्टिस्ट को औसतन एक घंटा या उससे अधिक का समय लग जाता है.

पुराने ट्रेंड पीछे छूटे, अब सोशल मीडिया बन गया है नया 'डिज़ाइनर'

इस बार की रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि त्योहारों के रंग में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का तड़का लग चुका है. अब सुहागिनें किसी पारंपरिक या घिसी-पिट्टी डिज़ाइन को आंख मूंदकर नहीं अपना रहीं. वे हफ़्ते भर पहले से इंटरनेट पर होमवर्क करती हैं. इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के ट्यूटोरियल और गूगल इमेजेस पर ट्रेंड कर रहे नए पैटर्न्स को चुनकर सीधे मेहंदी आर्टिस्ट के पास पहुंचती हैं. राजौरी गार्डन में मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि भले ही परंपरा पुरानी है, लेकिन उसे मनाने और उसमें नए ट्रेंड्स को शामिल करने का उनका अंदाज़ पूरी तरह आधुनिक हो चुका है.





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