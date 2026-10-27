कब है करवा चौथ ? 29 या 30 अक्टूबर, दूर करें कन्फ्यूज़न, पंडित ने पंचांग देख बताया सही वक्त
करवा चौथ कब है 29 अक्टूबर को या 30 अक्टूबर को. अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो तुरंत दूर कर लीजिए कंफ्यूज़न
Published : October 27, 2026 at 8:14 PM IST
Karwa Chauth 2026: करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए एक खास पर्व है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं. इस बार करवा चौथ की तारीख को लेकर महिलाओं के बीच कंफ्यूज़न है, ऐसे में जींद के पंडित ने पंचाग देखकर करवा चौथ की सटीक टाइमिंग बताई है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.
कब है करवा चौथ ? : हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर को आ रहा है. जींद के जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 29 अक्टूबर को रखा जाएगा. हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है. इस साल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह एक बजकर छह मिनट पर होगी और इसका समापन 29 अक्तूबर को रात 10 बजकर 9 मिनट पर होगा. उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर वीरवार को रखा जाएगा. करवा चौथ पूजन मुहूर्त सुबह 6 बजकर 31 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से शाम 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर करवा माता की उपासना करती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है.
करवा चौथ की पूजा में किन देवी-देवताओं की पूजा करें? : करवा चौथ पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा की जाती है. पूजा के लिए करवा, जल, दीपक, धूप, रोली, चंदन, सिंदूर और चावल जैसी सामग्री रखी जाती है.
विधि-विधान से करें करवा चौथ व्रत : करवा चौथ व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होता है. इसे सास अपनी बहू के लिए तैयार करती है. इसमें फल, मेवे, मिठाई और पराठें शामिल होते हैं जिससे पूरे दिन निर्जला व्रत रखने की शक्ति मिलती है. सरगी के बाद पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और रात को चंद्रोदय के बाद महिलाएं करवे (मिट्टी के पात्र) से जल अर्पित कर व्रत खोलती हैं. करवा चौथ के दिन सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए. इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें. अब पूजा करने के लिए सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें. इसके बाद महिलाएं मुहूर्त के अनुसार पूजा स्थान पर अपना स्थान लें और करवा माता की कथा सुनें. कथा के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और उन्हें शुभकामनाएं दें. इस दौरान एक करवा चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें. इसके बाद चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें. फिर चंद्र दर्शन करें. इस दौरान इसी छननी से पति का मुख देखें. अब पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें. अंत में करवा को सास या किसी सुहागिन स्त्री को दे दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें.
करवा चौथ पर चांद कितने बजे निकलेगा? : नई दिल्ली में 29 अक्टूबर को चंद्रोदय रात करीब 8 बजकर 17 मिनट पर होने की जानकारी दी गई है. चंद्रोदय का समय भारत के सभी शहरों में एक जैसा नहीं होता है. मौसम में बदलाव, बादल और आस-पास की ऊंची इमारतों के कारण चांद दिखाई देने में भी देरी हो सकती है.
करवा चौथ पर बाजार में बिक्री बढ़ी : इस समय बाजार में करवा चौथ पर्व की खरीददारी को लेकर महिलाओं की विशेष भीड़ उमड़ रही है. दुकानदारों द्वारा भी अलग-अलग वैरायटी के लहंगा, सूट, साड़ी सहित अन्य कई तरह की चीजें महिलाओं को उपलब्ध करवाई जा रही है. दुकानों पर रंग-बिरंगी चूडियों की भरमार है. मेहंदी लगाने से लेकर साड़ी, चूड़ी, कॉस्मेटिक आइटम और ज्यूलरी की दुकानों पर अच्छी खासी खरीददारी करती दिखाई देती हैं. कारोबारियों के अनुसार सामान्य से अब बाजार में 40 प्रतिशत बिक्री बढ़ गई है. बाजार में कपड़े की दुकानों पर भी एक से बढ़ कर डिजायनदार सूटों, लहंगा, चुन्नी और साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है. साथ ही मिठाई और ड्राई फ्रूट की बिक्री में भी इजाफा हुआ है.
जींद में बाजार ग्राहकों से गुलजार : त्योहारी सीजन को लेकर इस समय बाजार ग्राहकों से गुलजार है. बाजार में अच्छी भीड़ उमड़ने लगी है. जींद के तांगा चौक, पंजाबी बाजार, गांधी गली, मेन बाजार, पालिका बाजार, बैंक रोड, कपड़ा मार्केट में लोग खरीदारी के लिए पहुंचने शुरू हो जाते हैं. गोहाना रोड, रानी तालाब, मुख्य बाजार, सफीदों रोड, एसडी स्कूल, सफीदों गेट, पटियाला चौंक हर जगह अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बन रही है.
दो हजार से दस हजार तक के सूट बाजार में : हरी एम्पोरियम के मालिक दीपक सैनी ने बताया कि बाजार में करवा चौथ को लेकर दो हजार से लेकर दस हजार तक सूट उपलब्ध हैं. इसके अलावा पचास हजार रुपये तक के लहंगे भी हैं. सूटों की भी अच्छी वैरायटी उपलब्ध है, जिनकी रेंज 500 से लेकर पांच हजार तक है. कपड़ा कारोबारियों का कहना है कि अबकी बार अच्छा कारोबार होने की संभावना है.
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