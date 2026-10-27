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कब है करवा चौथ ? 29 या 30 अक्टूबर, दूर करें कन्फ्यूज़न, पंडित ने पंचांग देख बताया सही वक्त

कब है करवा चौथ ? ( ETV Bharat )

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए एक खास पर्व है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं. इस बार करवा चौथ की तारीख को लेकर महिलाओं के बीच कंफ्यूज़न है, ऐसे में जींद के पंडित ने पंचाग देखकर करवा चौथ की सटीक टाइमिंग बताई है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.

कब है करवा चौथ ? : हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर को आ रहा है. जींद के जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 29 अक्टूबर को रखा जाएगा. हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है. इस साल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह एक बजकर छह मिनट पर होगी और इसका समापन 29 अक्तूबर को रात 10 बजकर 9 मिनट पर होगा. उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर वीरवार को रखा जाएगा. करवा चौथ पूजन मुहूर्त सुबह 6 बजकर 31 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से शाम 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर करवा माता की उपासना करती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है.

करवा चौथ की पूजा में किन देवी-देवताओं की पूजा करें? : करवा चौथ पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा की जाती है. पूजा के लिए करवा, जल, दीपक, धूप, रोली, चंदन, सिंदूर और चावल जैसी सामग्री रखी जाती है. विधि-विधान से करें करवा चौथ व्रत : करवा चौथ व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होता है. इसे सास अपनी बहू के लिए तैयार करती है. इसमें फल, मेवे, मिठाई और पराठें शामिल होते हैं जिससे पूरे दिन निर्जला व्रत रखने की शक्ति मिलती है. सरगी के बाद पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और रात को चंद्रोदय के बाद महिलाएं करवे (मिट्टी के पात्र) से जल अर्पित कर व्रत खोलती हैं. करवा चौथ के दिन सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए. इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें. अब पूजा करने के लिए सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें. इसके बाद महिलाएं मुहूर्त के अनुसार पूजा स्थान पर अपना स्थान लें और करवा माता की कथा सुनें. कथा के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और उन्हें शुभकामनाएं दें. इस दौरान एक करवा चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें. इसके बाद चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें. फिर चंद्र दर्शन करें. इस दौरान इसी छननी से पति का मुख देखें. अब पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें. अंत में करवा को सास या किसी सुहागिन स्त्री को दे दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें. करवा चौथ की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat) करवा चौथ पर चांद कितने बजे निकलेगा? : नई दिल्ली में 29 अक्टूबर को चंद्रोदय रात करीब 8 बजकर 17 मिनट पर होने की जानकारी दी गई है. चंद्रोदय का समय भारत के सभी शहरों में एक जैसा नहीं होता है. मौसम में बदलाव, बादल और आस-पास की ऊंची इमारतों के कारण चांद दिखाई देने में भी देरी हो सकती है. करवा चौथ के लिए सजे बाजार (ETV Bharat)