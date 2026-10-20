क्या इस बार नवविवाहिताएं रख सकती हैं करवा चौथ व्रत? शुक्र अस्त की भ्रांति की ये है हकीकत
मान्यता के अनुसार, भगवान गणेश ने चंद्रमा के अहंकार का मान-मर्दन किया था और बाद में उन्हें आशीर्वाद दिया था.
Published : October 20, 2026 at 4:09 PM IST
भरतपुर : करवा चौथ पर इस बार शुक्र ग्रह के अस्त होने को लेकर नवविवाहिताओं के बीच असमंजस बना हुआ है. चर्चा है कि शुक्र अस्त होने के कारण नई दुल्हनों को इस बार करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए. यह भी माना जाता है कि मांगलिक कार्यों में शुक्र और गुरु के उदय–अस्त का प्रभाव देखा जाता है. इसी भ्रम को लेकर पंडित मनु मुद्गल ने स्थिति को साफ किया और बताया कि नवविवाहिताएं भी इस बार करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं.
'उदय–अस्त के चलते कोई प्रतिबंध नहीं' : पंडित मनु मुद्गल ने इस धारणा को भ्रांति बताते हुए कहा कि शुक्र और गुरु की स्थिति का विचार विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त में किया जाता है, लेकिन व्रत-पर्व के विधान में इनके उदय या अस्त होने के कारण व्रत नहीं करने का कोई प्रतिबंध नहीं है. ऐसे में नवविवाहिताएं भी इस बार करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकती हैं. वहीं, पहले से व्रत करती आ रही महिलाएं भी अपनी परंपरा के अनुसार व्रत रख सकती हैं.
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विवाह के मुहूर्त और व्रत-पर्व के विधान में अंतर : पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि शुक्र और गुरु का उदय-अस्त ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. विवाह सहित कई मांगलिक संस्कारों के लिए शुभ मुहूर्त निर्धारित करते समय इन ग्रहों की स्थिति पर विचार किया जाता है. शुक्र अस्त होने पर विवाह जैसे कार्यों को लेकर शुभ-अशुभ का आकलन किया जाता है, लेकिन इसे करवा चौथ जैसे पारंपरिक व्रत पर लागू मान लेना उचित नहीं है.
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'यह अनिवार्य शर्त नहीं' : उन्होंने बताया कि व्रत-पर्व के निर्णय में गुरु और शुक्र के उदय या अस्त होने को व्रत रखने की अनिवार्य शर्त नहीं माना गया है. इसलिए केवल शुक्र अस्त होने के आधार पर नवविवाहिताओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखने की सलाह देना सही नहीं है. उनके अनुसार, नई दुल्हनें इस बार भी व्रत की शुरुआत कर सकती हैं और अन्य महिलाएं भी अपनी परंपरा के अनुसार व्रत रख सकती हैं.
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कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है करवा चौथ : उन्होंने बताया कि करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहा जाता है. यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. चतुर्थी तिथि प्रत्येक महीने आती है, लेकिन करवा चौथ का धार्मिक और सामाजिक महत्व विशेष है. इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ व्रत करती हैं.
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पौराणिक प्रसंग का भी संबंध : पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि इस पर्व में भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है. चंद्रमा को मन का कारक माना गया है. वहीं, भगवान गणेश और चंद्रमा से जुड़ा पौराणिक प्रसंग भी इस पर्व की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है. मान्यता के अनुसार, भगवान गणेश ने चंद्रमा के अहंकार का मान-मर्दन किया था और बाद में उन्हें आशीर्वाद दिया था. इसी कारण करवा चौथ पर गणेश पूजन के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा का विशेष महत्व माना जाता है.
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शुक्र के उदय-अस्त को लेकर भ्रम : पंडित मनु मुद्गल ने शुक्र के उदय-अस्त की ज्योतिषीय स्थिति को समझाते हुए बताया कि ग्रह के अस्त होने और दोबारा उदय होने के बीच उसकी स्थिति के आधार पर अलग-अलग योग माने जाते हैं. उन्होंने गुरु के अस्त होने और 28 अक्टूबर को रात 10:20 बजे शुक्र के उदय होने का उल्लेख किया. उनके अनुसार, उदय के बाद भी शुक्र को पूर्ण प्रभाव में आने में कुछ समय लगता है. उन्होंने इसे बालकत्व योग से जोड़कर समझाया. पंडित मुद्गल ने बताया कि ग्रहों की इस स्थिति के आधार पर करवा चौथ का व्रत करने पर रोक नहीं मानी जानी चाहिए.
सोलह शृंगार, गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य : करवा चौथ पर महिलाएं दिनभर व्रत रखकर शाम को पूजा की तैयारियां करती हैं. सोलह शृंगार कर लाल, पीली या अन्य पारंपरिक रंगों की साड़ी और सुहाग के वस्त्र धारण किए जाते हैं. इसके बाद भगवान गणेश सहित अन्य देवी-देवताओं का पूजन किया जाता है. कई स्थानों पर करवे से सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा भी निभाई जाती है. रात में चंद्रमा के दर्शन होने पर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद महिलाएं छलनी से चंद्रमा और फिर पति का चेहरा देखकर पति के हाथों जल ग्रहण करती हैं और व्रत खोलती हैं. अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में पूजा की कुछ परंपराओं में अंतर भी देखने को मिलता है.
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'नहीं भूलें व्रत की मूल भावना' : पंडित मनु मुद्गल ने कहा कि पर्व की तैयारियों और शृंगार के साथ पूजा-विधान तथा आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए. खरीदारी और अन्य तैयारियों के बीच पर्व की मूल भावना को नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने कहा कि शुक्र अस्त को लेकर नवविवाहिताओं के व्रत पर रोक की जो धारणा फैली हुई है, उसके आधार पर उन्हें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है. नवविवाहिताएं इस बार भी करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकती हैं.