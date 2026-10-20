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क्या इस बार नवविवाहिताएं रख सकती हैं करवा चौथ व्रत? शुक्र अस्त की भ्रांति की ये है हकीकत

करवा चौथ 2026 ( Source - GETTY Images )

भरतपुर : करवा चौथ पर इस बार शुक्र ग्रह के अस्त होने को लेकर नवविवाहिताओं के बीच असमंजस बना हुआ है. चर्चा है कि शुक्र अस्त होने के कारण नई दुल्हनों को इस बार करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए. यह भी माना जाता है कि मांगलिक कार्यों में शुक्र और गुरु के उदय–अस्त का प्रभाव देखा जाता है. इसी भ्रम को लेकर पंडित मनु मुद्गल ने स्थिति को साफ किया और बताया कि नवविवाहिताएं भी इस बार करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं.