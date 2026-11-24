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कार्तिक पूर्णिमा पर हरकी पैड़ी में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई पावन डुबकी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

हरिद्वार कार्तिक पूर्णिमा स्नान ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: कार्तिक पूर्णिमा के पावन स्नान पर्व पर मंगलवार सुबह हरकी पैड़ी समेत गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने हरकी पैड़ी पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई. हरकी पैड़ी पर हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारों से माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है. दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना और दीपदान कर पुण्य लाभ अर्जित किया. स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

पूरे मेला क्षेत्र को दो सुपर जोन, 11 जोन और 30 सेक्टरों में बांटकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है. हरकी पैड़ी, प्रमुख घाटों, बाजारों और भीड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात है. भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु रखने के लिए पुलिसकर्मी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं. घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही भीड़ के दबाव को देखते हुए पुलिस की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है.