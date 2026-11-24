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कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर जगमगाए मंदिर और घाट, हिंदू, सिख और जैन धर्म में इस दिन का खास महत्व

बलरामपुर/बलौदा बाजार: देश सहित पूरे छत्तीसगढ़ में आज हर्ष और उल्लास के साथ कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है. सुबह से ही लोग नदी और तालाब के घाटों पर स्नान के लिए पहुंचने लगे. स्नान करने के बाद भक्त सीधे मंदिर पहुंचे और वहां पर भागवान की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया. कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का अपना विशेष महत्व है. मंदिर पहुंचे भक्तों ने अपनी शक्ति और सामार्थ्य के साथ दान कर पुण्य का लाभ कमाया.

रामानुजगंज में सुबह से कन्हर नदी में स्नान करने वालों की भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई थी. सुबह 9 बजे तक स्नान और दान पुण्य का सिलसिला जारी रहा. लोगों ने नदी के घाट पर दीपदान कर जीवन में खुशहाली की कामना की. कई भक्त आज के दिन पूजा पाठ के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं.

कन्हर नदी में किया स्नान और दीपदान (ETV Bharat)

कार्तिक महीने में स्नान दान और पूजा का विशेष महत्व होता है. कार्तिक पूर्णिमा को स्नान एवं पूजा का विशेष फल भी भक्तों को मिलता है. भगवान का आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो इसके लिए हम यहां पूजा पाठ करने के लिए आए हैं: पूनम गुप्ता, महिला श्रद्धालु

कन्हर नदी का तट (ETV Bharat)

आज कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि है, आज ही के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है. सुबह चार बजे से ही भक्त कन्हर नदी में स्नान कर यहां पूजा पाठ के लिए पहुंचने लगे थे. भक्तों ने मंदिर की परिक्रमा करते हुए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर यहां से लौटे. कार्तिक पूर्णिमा की संध्या पर देव दीपावली मनाई जाती है. ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन सारे देव धरती पर उतरते हैं: पंडित यशपाल दुबे, पुजारी

देव दीपावली (ETV Bharat)

बालसमुंद सरोवर में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी

कार्तिक पूर्णिमा पर बलौदा बाजार के बालसमुंद सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई और दीपदान किया. लोगों ने बताया कि आधी रात से ही भक्तों का मेला यहां स्नान और पूजन के लिए पहुंचना शुरू हो गया था जो सुबह तक जारी रहा. भक्तों ने यहां जो दीप दान किए उससे सरोवर का नजारा मन मोह लेने वाला हो गया. जगमगाते दीपों की रोशनी में सरोवर का घाट सोने के रंग का नजर आ रहा था. पलारी का ऐतिहासिक बालसमुंद सरोवर काफी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान लिए हुए है. तीज त्योहार में बड़ी संख्या में भक्त यहां पूजा पाठ और स्नान के लिए आते हैं.





मंदिर में पूजा अर्चना (ETV Bharat)

परिवार की सुख और शांति की कामना की

कार्तिक पूर्णिमा पर यहां का नजारा काफी खास रहा. किसी ने परिवार के साथ पवित्र स्नान किया, तो किसी ने दीप जलाकर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की. करीब 1200 वर्ष पुराने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की धार्मिक विरासत के बीच आयोजित यह पुन्नी मेला एक बार फिर आस्था, इतिहास और छत्तीसगढ़ की लोकपरंपरा का जीवंत उदाहरण बना.





कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली (ETV Bharat)

बालसमुंद तालाब का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व

पलारी के लोगों ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पलारी के बालसमुंद तालाब में स्नान और दीपदान की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. इस दिन का इंतजार श्रद्धालु पूरे साल करते हैं. यही वजह रही कि सुबह होने से पहले ही दूर-दराज के गांवों और आसपास के क्षेत्रों से लोग परिवार सहित बालसमुंद पहुंचने लगे. सरोवर के घाटों पर स्नान करने वालों की कतारें दिखाई दीं. श्रद्धालुओं ने पवित्र जल में डुबकी लगाई और इसके बाद दीपदान कर भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल रहा। मंदिरों में पूजा-अर्चना, घंटियों की आवाज और श्रद्धालुओं के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया.





1200 साल पुरानी विरासत के साक्षी बने श्रद्धालु

पलारी का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर केवल पूजा-अर्चना का केंद्र नहीं, बल्कि क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है. करीब 1200 वर्ष प्राचीन माने जाने वाले इस मंदिर से जुड़ी आस्था पीढ़ियों से चली आ रही है. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. यहां भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और बालसमुंद सरोवर में स्नान-दीपदान की परंपरा एक साथ दिखाई देती है. यही धार्मिक जुड़ाव पलारी के पुन्नी मेले को विशेष पहचान देती है.





इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी. इस विजय से प्रसन्न होकर देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था. तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान परंपरा का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान, भगवान शिव और विष्णु की पूजा तथा दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. इसी धार्मिक विश्वास के चलते श्रद्धालु सुबह से ही सरोवर पहुंचकर स्नान और दीपदान करते हैं.



