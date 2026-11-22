कार्तिक पूर्णिमा पर हसदेव में भव्य आरती की तैयारी, साध्वी प्रज्ञा भारती होंगी शामिल
आज से 24 नवंबर तक मां सर्वमंगला मंदिर के घाट पर यह आयोजन किया जाएगा. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 7:18 AM IST
कोरबा: हसदेव नदी के प्राकृतिक सुंदरता और जल स्रोतों की स्वच्छता को लेकर बड़ा आयोजन किया जा रहा है. हसदेव की सफाई के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए नमामि हसदेव संगठन पिछले लगभग 3 सालों से लगातार काम कर रहा है. आने वाले कार्तिक पूर्णिमा पर इसी बात को ध्यान में रखकर लोगों को जागरूक करने के लिए संगठन ने भव्य हसदेव आरती करने का निर्णय लिया है. भव्य आरती के आयोजन मेंं साध्वी प्रज्ञा भारती भी शामिल होंगीं. शनिवार को नमामि हसदेव संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने टीपी नगर स्थित प्रेस क्लब, तिलक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी मीडिया को दी.
3 दिवसीय महायज्ञ एवं महारती
नमामि हसदेव संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर पांडेय ने बताया कि कार्तिक मास के पावन अवसर पर 22 से 24 नवंबर तक मां सर्वमंगला मंदिर के घाट पर यह आयोजन किया जाएगा. श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. यज्ञ के समापन अवसर, कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली भी मनाई जाती है. इस दिवस पर भव्य हसदेव महाआरती का आयोजन होगा. इस वर्ष महाआरती का विशेष आकर्षण देश भर में नदियों के संरक्षण और आरती अभियान के लिए विख्यात निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट से जुड़ी दीदी साध्वी प्रज्ञा भारती विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगी.
नमामि हसदेव सेवा समिति के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है. देव दीपावली के दिन यह भव्य महाआरती का आयोजन किया जा रहा है. जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें प्रण लेना चाहिए: रणधीर पांडेय, कार्यकारी अध्यक्ष, नमामि हसदेव संगठन
कुदुरमल पुल तक रिवरफ्रंट निर्माण की मांग
नमामि हसदेव संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा के दौरान शुद्ध जल को वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग बताया. संगठन ने कहा कि कोरबा शहर और चांपा क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण से हसदेव नदी लगातार प्रदूषित हो रही है. इसलिए संगठन की मांग है कि दर्री बांध से लेकर कुदुरमाल पुल तक रिवरफ्रंट का निर्माण किया जाए. रिवरफ्रंट बनने और एसटीपी लगने से नदी में गंदा पानी बहकर जाने पर लगाम लगेगा. इससे नदी का प्रदूषण कम होगा. इस दिशा में लोगों का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है. ठोस काम करने की जरूरत है.
हसदेव नदी से जुड़ी बड़ी बातें
हसदेव छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली एक बड़ी नदी है. यह महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है तथा कोरिया, कोरबा के कोयला क्षेत्र में तथा जांजगीर-चाम्पा के मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है. यह नदी कोरिया ज़िले की कैमूर पहाड़ियों से निकलकर कोरबा, जांजगीर-चाम्पा जिलों में बहती हुई सिलाडीह (जांजगीर-चाम्पा ज़िला) के पास महानदी में मिल जाती है. हसदेव का अधिकांश प्रवाह क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ है. इसकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर और प्रवाह क्षेत्र 7210 वर्ग किमी है. इसकी सहायक नदियां तान, झींग, उतेंग, गज, चोरनई है.
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