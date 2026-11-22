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कार्तिक पूर्णिमा पर हसदेव में भव्य आरती की तैयारी, साध्वी प्रज्ञा भारती होंगी शामिल

साध्वी प्रज्ञा भारती होंगी शामिल ( ETV Bharat )

कोरबा: हसदेव नदी के प्राकृतिक सुंदरता और जल स्रोतों की स्वच्छता को लेकर बड़ा आयोजन किया जा रहा है. हसदेव की सफाई के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए नमामि हसदेव संगठन पिछले लगभग 3 सालों से लगातार काम कर रहा है. आने वाले कार्तिक पूर्णिमा पर इसी बात को ध्यान में रखकर लोगों को जागरूक करने के लिए संगठन ने भव्य हसदेव आरती करने का निर्णय लिया है. भव्य आरती के आयोजन मेंं साध्वी प्रज्ञा भारती भी शामिल होंगीं. शनिवार को नमामि हसदेव संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने टीपी नगर स्थित प्रेस क्लब, तिलक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी मीडिया को दी.



3 दिवसीय महायज्ञ एवं महारती नमामि हसदेव संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर पांडेय ने बताया कि कार्तिक मास के पावन अवसर पर 22 से 24 नवंबर तक मां सर्वमंगला मंदिर के घाट पर यह आयोजन किया जाएगा. श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. यज्ञ के समापन अवसर, कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली भी मनाई जाती है. इस दिवस पर भव्य हसदेव महाआरती का आयोजन होगा. इस वर्ष महाआरती का विशेष आकर्षण देश भर में नदियों के संरक्षण और आरती अभियान के लिए विख्यात निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट से जुड़ी दीदी साध्वी प्रज्ञा भारती विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगी.