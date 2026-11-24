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कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब, जानें धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

आज कार्तिक पूर्णिमा ( ETV Bharat )

पटना: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए राजधानी पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है. पटना के कलेक्ट्रेट घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर दूसरे जिलों से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है. सोमवार की शाम से ही घाटों पर लोगों का जुटान होने लगा है. गया, जहानाबाद समेत आसपास के कई जिलों से लोग परिवार के साथ पटना पहुंच रहे हैं. श्रद्धालु रात में घाटों पर रुककर दीपदान करेंगे और मंगलवार की सुबह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे.

इसको लेकर पटना नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान को हिंदू धर्म में बेहद पुण्यदायी माना जाता है. वहीं, पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दीपदान की भी विशेष परंपरा है.

कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान (ETV Bharat) कलेक्ट्रेट घाट पर नगर निगम ने पूरी की तैयारी

पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साफ-सफाई, कच्चे घाटों का समतलीकरण, रोशनी और चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है. खतरनाक और संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग भी कराई गई है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करें. पटना की महापौर सीता साहू ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम की ओर से गंगा घाटों पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कच्चे घाटों पर समतलीकरण और साफ-सफाई का काम पूरा हो चुका है. संवेदनशील और खतरनाक स्थलों पर बैरिकेडिंग की गई है. इसके साथ ही घाटों पर लाइट और चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है. सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे सिविल डिफेंस के जवान

घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सिविल डिफेंस की टीम भी तैनात है. कलेक्ट्रेट घाट पर ड्यूटी कर रहे सिविल डिफेंस के अनिल कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर उनकी तैनाती की गई है. उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि घाट पर किसी तरह की अव्यवस्था या भगदड़ की स्थिति उत्पन्न न हो. श्रद्धालुओं को पानी में आगे बढ़ने से रोकने के साथ ही भीड़ को नियंत्रित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. गंगा घाटों पर आस्था की भीड़ (ETV Bharat) "गंगा नदी में दो दिनों के लिए नावों का परिचालन बंद किया गया है. इसके बावजूद यदि कोई नाविक नाव लेकर नदी में दिखाई देता है तो माइक से घोषणा कर उसे तत्काल किनारे आने के लिए कहा जाता है. घाट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो."- सीता साहू, महापौर, पटना महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए महिला सिविल डिफेंस कर्मियों की भी तैनाती की गई है. सिविल डिफेंस की मुस्कान कुमारी ने बताया कि गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी है. घाट पर बनाए गए चेंजिंग रूम की जानकारी महिलाओं को दी जा रही है. इसके अलावा बाहर से आने वाली महिलाओं को रात्रि ठहराव और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो. जहानाबाद से अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचीं प्रिया कुमारी ने बताया कि पिछले साल उन्होंने मां गंगा से एक मनोकामना मांगी थी, जो पूरी हो गई. इसी आस्था के साथ वह इस बार परिवार के सभी सदस्यों के साथ गंगा स्नान करने पहुंची हैं. उन्होंने कहा कि मां गंगा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा है. गंगा स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है और मां गंगा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं. इसी विश्वास के साथ वह कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने आई हैं. कार्तिक पूर्णिमा का महत्व

कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर दीपदान का दृश्य भी देखने को मिला. बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु गंगा किनारे पहुंचे और दीप जलाकर मां गंगा को अर्पित किए. धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का विशेष महत्व है. श्रद्धालु दीप जलाकर भगवान विष्णु और मां गंगा की आराधना करते हैं. माना जाता है कि दीपदान से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है.