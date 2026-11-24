कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब, जानें धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व
Kartik Purnima 2026: आज कार्तिक पूर्णिमा पर पटना के गंगा घाटों पर आस्था की भीड़ उमड़ रही है. जानें क्या है इसका महत्व? रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 24, 2026 at 6:42 AM IST
पटना: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए राजधानी पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है. पटना के कलेक्ट्रेट घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर दूसरे जिलों से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है. सोमवार की शाम से ही घाटों पर लोगों का जुटान होने लगा है. गया, जहानाबाद समेत आसपास के कई जिलों से लोग परिवार के साथ पटना पहुंच रहे हैं. श्रद्धालु रात में घाटों पर रुककर दीपदान करेंगे और मंगलवार की सुबह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे.
इसको लेकर पटना नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान को हिंदू धर्म में बेहद पुण्यदायी माना जाता है. वहीं, पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दीपदान की भी विशेष परंपरा है.
कलेक्ट्रेट घाट पर नगर निगम ने पूरी की तैयारी
पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साफ-सफाई, कच्चे घाटों का समतलीकरण, रोशनी और चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है. खतरनाक और संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग भी कराई गई है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करें.
पटना की महापौर सीता साहू ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम की ओर से गंगा घाटों पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कच्चे घाटों पर समतलीकरण और साफ-सफाई का काम पूरा हो चुका है. संवेदनशील और खतरनाक स्थलों पर बैरिकेडिंग की गई है. इसके साथ ही घाटों पर लाइट और चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है.
सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे सिविल डिफेंस के जवान
घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सिविल डिफेंस की टीम भी तैनात है. कलेक्ट्रेट घाट पर ड्यूटी कर रहे सिविल डिफेंस के अनिल कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर उनकी तैनाती की गई है. उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि घाट पर किसी तरह की अव्यवस्था या भगदड़ की स्थिति उत्पन्न न हो. श्रद्धालुओं को पानी में आगे बढ़ने से रोकने के साथ ही भीड़ को नियंत्रित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
"गंगा नदी में दो दिनों के लिए नावों का परिचालन बंद किया गया है. इसके बावजूद यदि कोई नाविक नाव लेकर नदी में दिखाई देता है तो माइक से घोषणा कर उसे तत्काल किनारे आने के लिए कहा जाता है. घाट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो."- सीता साहू, महापौर, पटना
महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए महिला सिविल डिफेंस कर्मियों की भी तैनाती की गई है. सिविल डिफेंस की मुस्कान कुमारी ने बताया कि गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी है. घाट पर बनाए गए चेंजिंग रूम की जानकारी महिलाओं को दी जा रही है. इसके अलावा बाहर से आने वाली महिलाओं को रात्रि ठहराव और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो.
जहानाबाद से अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचीं प्रिया कुमारी ने बताया कि पिछले साल उन्होंने मां गंगा से एक मनोकामना मांगी थी, जो पूरी हो गई. इसी आस्था के साथ वह इस बार परिवार के सभी सदस्यों के साथ गंगा स्नान करने पहुंची हैं. उन्होंने कहा कि मां गंगा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा है. गंगा स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है और मां गंगा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं. इसी विश्वास के साथ वह कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने आई हैं.
कार्तिक पूर्णिमा का महत्व
कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर दीपदान का दृश्य भी देखने को मिला. बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु गंगा किनारे पहुंचे और दीप जलाकर मां गंगा को अर्पित किए. धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का विशेष महत्व है. श्रद्धालु दीप जलाकर भगवान विष्णु और मां गंगा की आराधना करते हैं. माना जाता है कि दीपदान से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है.
पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है. इस दिन को देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता भी धरती पर आकर दीपोत्सव मनाते हैं. इसी वजह से इस दिन गंगा घाटों और पवित्र नदियों के किनारे दीपदान करने की परंपरा है. पूर्णिमा की पूर्व संध्या से ही श्रद्धालु दीप जलाकर नदी के तट पर अर्पित करते हैं. दीपक की रोशनी को अज्ञान और अंधकार को दूर कर ज्ञान, सकारात्मकता और प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है.
पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है. इस महीने में प्रतिदिन दीप जलाने की परंपरा है और कार्तिक पूर्णिमा को इसका विशेष फलदायी समापन माना जाता है. श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करते हैं. मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. नदी के किनारे दीप जलाना और मां गंगा को दीप अर्पित करना श्रद्धा, समर्पण और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है.
क्यों खास है गंगा स्नान?
कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. पंडित राजन उपाध्याय ने कहा कि हिंदू धर्म में पूरे कार्तिक मास को स्नान, दान, पूजा-पाठ और भक्ति के लिए विशेष माना गया है. इस महीने में सुबह सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है. कार्तिक पूर्णिमा इस पूरे महीने के धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण समापन दिवस माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पापों का नाश होता है.
"गंगा को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी माना गया है. ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान और जरूरतमंदों को दान करने से विशेष पुण्य मिलता है. इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल और अन्य जरूरत की वस्तुओं का दान भी किया जाता है. श्रद्धालु सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं. कई लोग अपने पितरों की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं."- पंडित राजन उपाध्याय
भगवान शिव से भी जुड़ी है कथा
कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहे जाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है. पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि पौराणिक मान्यताओं में इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस और उसके तीन नगरों का संहार किया था. त्रिपुरासुर के अत्याचार से देवता परेशान थे. इसके बाद भगवान शिव ने उसका वध कर तीनों नगरों को नष्ट किया. इसी विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था. इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाने की परंपरा है.
धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा, भगवान शिव की आराधना, गंगा स्नान, दीपदान और दान-पुण्य का विशेष महत्व है. देश के अलग-अलग हिस्सों में श्रद्धालु इस अवसर पर पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने पहुंचते हैं. काशी में देव दीपावली के अवसर पर गंगा घाटों को लाखों दीपों से सजाया जाता है. बिहार में भी गंगा स्नान की परंपरा के कारण पटना समेत विभिन्न गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं.
आस्था के साथ सुरक्षा भी जरूरी
कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की गई है. गंगा में स्नान के दौरान बैरिकेडिंग के भीतर ही रहने, गहरे पानी में नहीं जाने और बच्चों को अकेले नदी के किनारे नहीं छोड़ने की जरूरत है. प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें घाटों पर निगरानी कर रही हैं. नावों के परिचालन पर रोक और माइक से लगातार घोषणाओं के जरिए भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है.
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