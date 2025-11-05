ETV Bharat / state

कार्तिक पूर्णिमा: केशवरायपाटन में चंबल तट पर कार्तिक मेले का शुभारंभ

बूंदी के केशवरायपाटन में कार्तिक पूर्णिमा पर चंबल तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया. यहां मेले का भव्य शुभारंभ भी हुआ.

Kartik Purnima 2025
केशवरायपाटन में चंबल तट पर उमड़े श्रद्धालु (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: हाड़ौती की पवित्र धरती पर आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन आस्था, श्रद्धा और उत्साह से सराबोर नजर आया. चंबल नदी के पावन तट पर स्थित धार्मिक नगरी केशवरायपाटन में मंगलवार रात से आरंभ हुए ऐतिहासिक 15 दिवसीय कार्तिक मेले ने भक्तों और पर्यटकों का मन मोह लिया. जैसे ही प्रभात बेला में सूरज की पहली किरणें चंबल की लहरों से टकराई, वैसे ही हजारों श्रद्धालु कार्तिक स्नान के लिए घाटों पर उमड़ पड़े. घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चारण और दीपों की रोशनी से पूरा चंबल तट दिव्यता में नहाया हुआ प्रतीत हुआ. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई थी.

ऊर्जा राज्यमंत्री ने किया मेले का शुभारंभ: मेले का भव्य शुभारंभ ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरी केशवरायपाटन का कायाकल्प 'स्वदेश दर्शन' योजना के तहत शीघ्र ही किया जाएगा. मंत्री नागर ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसके लिए विशेष रूप से प्रयासरत हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि निकट भविष्य में यह नगरी राजस्थान के धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर दर्ज होगी.

Kartik Purnima 2025
मेले का शुभारंभ करते मंत्री नागर (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: कार्तिक पूर्णिमा आज, जानिए व्रत के दिन क्या करें और क्या नहीं

सांस्कृतिक रंगों का संगम बना मेला: कार्तिक मेला केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विविधता का उत्सव भी है. बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा स्नान हुआ. इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चंबल में आस्था की डुबकी लगाई. इसी दिन घाटों पर दीपदान से अद्भुत दृश्य बना. नगर पालिका द्वारा सात दिवसीय रासलीला, भजन संध्या, कवि सम्मेलन और लोक कलाकारों के प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे. जिला प्रशासन की ओर से भी मेले में बूंदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा.

चंबल तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया
चंबल तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया (ETV Bharat Bundi)

मेले में उत्साह अपार: श्रद्धालु भगवान केशवराय के दर्शन कर चंबल स्नान का पुण्य लाभ लेते हुए मेले में उत्साह से भाग ले रहे हैं. यहां दूर-दराज के जिलों और पड़ोसी राज्यों से आए व्यापारी अपने सामान के साथ डेरे डाल चुके हैं. कपड़ों, खिलौनों, आभूषणों, सजावट की वस्तुओं और पारंपरिक व्यंजनों की सजी दुकानों से मेले में हर ओर रौनक छा गई है. बच्चों के लिए बड़े झूले, चकरियां और झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि इस वर्ष भी बिक्री का सिलसिला शानदार रहेगा.

TAGGED:

KESHAVRAYAPATAN OF BUNDI
CHAMBAL RIVER
KARTIK MELA IN KESHAVRAYAPATAN
KARTIK PURNIMA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोजाना वॉक से बॉडी पर कैसा असर पड़ता है ? एक्सपर्ट से जान लें सही जवाब

राजस्थान का सबसे महंगा नंबर: 3 करोड़ रुपये की लग्जरी कार, 31 लाख का VIP Number

क्या डायपर पहनने से आपके बच्चे की किडनी हो सकती है खराब? जानें बाल रोग विशेषज्ञों का क्या है कहना

इन महिला खिलाड़ी ने लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच, जानिए किसके नाम दर्ज हुआ हाईएस्ट स्कोर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.