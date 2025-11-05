ETV Bharat / state

कार्तिक पूर्णिमा: केशवरायपाटन में चंबल तट पर कार्तिक मेले का शुभारंभ

केशवरायपाटन में चंबल तट पर उमड़े श्रद्धालु ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: हाड़ौती की पवित्र धरती पर आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन आस्था, श्रद्धा और उत्साह से सराबोर नजर आया. चंबल नदी के पावन तट पर स्थित धार्मिक नगरी केशवरायपाटन में मंगलवार रात से आरंभ हुए ऐतिहासिक 15 दिवसीय कार्तिक मेले ने भक्तों और पर्यटकों का मन मोह लिया. जैसे ही प्रभात बेला में सूरज की पहली किरणें चंबल की लहरों से टकराई, वैसे ही हजारों श्रद्धालु कार्तिक स्नान के लिए घाटों पर उमड़ पड़े. घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चारण और दीपों की रोशनी से पूरा चंबल तट दिव्यता में नहाया हुआ प्रतीत हुआ. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई थी. ऊर्जा राज्यमंत्री ने किया मेले का शुभारंभ: मेले का भव्य शुभारंभ ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरी केशवरायपाटन का कायाकल्प 'स्वदेश दर्शन' योजना के तहत शीघ्र ही किया जाएगा. मंत्री नागर ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसके लिए विशेष रूप से प्रयासरत हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि निकट भविष्य में यह नगरी राजस्थान के धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर दर्ज होगी. मेले का शुभारंभ करते मंत्री नागर (ETV Bharat Bundi)