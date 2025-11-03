ETV Bharat / state

कब है कार्तिक पूर्णिमा, 4 या 5 नवंबर, यहां जाने सही तिथि और शुभ मुहूर्त

कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व. ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दीपदान करने से प्रसंन्न होने भगवान विष्ण, भौतिक सुखों की होगी पूर्ति.

KARTIK PURNIMA 2025
कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 8:34 PM IST

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा के दिन को बहुत ही शुभ दिन माना गया है. दीपावली और एकादशी के बाद अब लोग कार्तिक पूर्णिमा की तैयारी में जुट चुके हैं. कई ऐसे लोग भी हैं, जो पूरे कार्तिक माह में सुबह स्नान करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि विधान से पूर्ण आहुति करते हैं. ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन खुद भगवान भी धरती पर आते हैं.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शिव जी की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है. इस बार कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लोगों में काफी भ्रम है. कोई कह रहा है कि 4 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी, तो कोई 5 नवंबर को बता रहा है. जानिए ज्योतिषाचार्यों का क्या मत है?

कब है कार्तिक पूर्णिमा?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी. क्योंकि उदया तिथि 5 नवंबर को पड़ रही है. कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 4 तारीख को रात्रि में 9:33 से शुरू हो जाएगी, जो की 5 तारीख को शाम 7:16 के लगभग तक रहेगी. उदया तिथि 5 नवंबर की पड़ रही है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा भी 5 नवंबर को ही मनाई जाएगी.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें ये काम

पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर किसी बहते हुए जल जैसे नदी या तालाब में जाकर स्नान करें. यदि यह संभव ना हो तो कुएं से पानी निकालकर उसमें थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं. इसके बाद पवित्र मन से मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को जल चढ़ाएं. ऐसी मान्यता है कि "कार्तिक माह में पूरे एक महीने तक स्नान करने का फल मिलता है."

मंदिर जाकर भगवान को जल चढ़ाएं

कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर या घर में जाकर विधि विधान से भगवान विष्णु, शिव जी, माता लक्ष्मी की पूजा करें, हवन करें, ब्राह्मण भोज करायें, यथा शक्ति दान पुण्य करें. इसके बाद शांत मन से घर में भोजन करें. कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि विधान से स्नान करें या पूरे एक माह कार्तिक पक्ष में स्नान करें तो जाने अनजाने में जो पाप होता है. उससे छुटकारा मिल जाता है. वहीं कई लोग पूरे कार्तिक माह में गंगा स्नान करते हैं. यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आप गंगा में स्नान करते हैं, तो आपकों पूरे कार्तिक माह में गंगा स्नान के बराबर पुण्य लाभ मिलता है.

खाने में करें परहेज

ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि "कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ चीजों को खाने से परहेज भी करना चाहिए. जैसे रोटी, सब्जी, सब्जियों में खास कर कद्दू की सब्जी खाने से बचे. इसे कुम्हड़ा भी बोलते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर कुम्हड़ा नहीं खाने का विधान है. शास्त्रों में इस दिन के लिए सिर्फ लौकी की सब्जी खाने का वर्णन मिलता है.

