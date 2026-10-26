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कार्तिक मास में स्नान, हवन-पूजन, दान का विशेष महत्व, बन रहे कई शुभ योग, इस दिन से शुरू होंगे मांगलिक कार्य

पुष्कर तीर्थ ( ETV Bharat )

अजमेर : रवि योग के साथ कार्तिक मास शुरू हो चुका है. इस बार कार्तिक मास में 10 सर्वार्थ सिद्धि योग, 2 त्रिपुष्कर, 2 अमृत और एक रवि पुष्य योग भी बन रहा है. इस बार पुष्कर तीर्थ में पंच तीर्थ स्नान 20 से 24 नंबर तक होगा. इन सभी योग में तीर्थ स्नान, हवन, पूजन, दान और देव दर्शन से अक्षय फल की प्राप्ति होती है. 31 अक्टूबर से शुक्र उदय हो रहा है. इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी.

ज्योतिष एवं पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि सनातन हिंदू धर्म में कार्तिक मास को भगवान दामोदर का माह माना जाता है. इस माह में तीर्थ में स्नान, हवन, पूजन और दान करने के करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है. कार्तिक माह में पुष्कर तीर्थ में 33 कोटि देवी देवता, यक्ष, गंदर्भ, किन्नर आदि विराजमान रहते हैं. पुष्कर सरोवर में कोई स्नान करके पूजा अर्चना के बाद ब्रह्म गायत्री और ब्रह्म सावित्री के दर्शन करता है तो अक्षय गुना फल या अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है. पंडित शर्मा ने बताया कि 26 अक्टूबर से कार्तिक माह की शुरुआत हो चुकी है जो 24 नवंबर तक रहेगा.