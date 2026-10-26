कार्तिक मास में स्नान, हवन-पूजन, दान का विशेष महत्व, बन रहे कई शुभ योग, इस दिन से शुरू होंगे मांगलिक कार्य
मान्यता है कि कार्तिक माह में पुष्कर तीर्थ में 33 कोटि देवी देवता, यक्ष, गंदर्भ, किन्नर आदि विराजमान रहते हैं.
Published : October 26, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 5:24 PM IST
अजमेर : रवि योग के साथ कार्तिक मास शुरू हो चुका है. इस बार कार्तिक मास में 10 सर्वार्थ सिद्धि योग, 2 त्रिपुष्कर, 2 अमृत और एक रवि पुष्य योग भी बन रहा है. इस बार पुष्कर तीर्थ में पंच तीर्थ स्नान 20 से 24 नंबर तक होगा. इन सभी योग में तीर्थ स्नान, हवन, पूजन, दान और देव दर्शन से अक्षय फल की प्राप्ति होती है. 31 अक्टूबर से शुक्र उदय हो रहा है. इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी.
ज्योतिष एवं पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि सनातन हिंदू धर्म में कार्तिक मास को भगवान दामोदर का माह माना जाता है. इस माह में तीर्थ में स्नान, हवन, पूजन और दान करने के करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है. कार्तिक माह में पुष्कर तीर्थ में 33 कोटि देवी देवता, यक्ष, गंदर्भ, किन्नर आदि विराजमान रहते हैं. पुष्कर सरोवर में कोई स्नान करके पूजा अर्चना के बाद ब्रह्म गायत्री और ब्रह्म सावित्री के दर्शन करता है तो अक्षय गुना फल या अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है. पंडित शर्मा ने बताया कि 26 अक्टूबर से कार्तिक माह की शुरुआत हो चुकी है जो 24 नवंबर तक रहेगा.
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वर्षों बाद बनते हैं ऐसे योग : उन्होंने बताया कि ज्योतिश्वर पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में 10 सर्वार्थ सिद्धि योग है. दो अमृत, दो त्रिपुष्कर योग और एक रवि पुष्य योग भी है. रवि योग के साथ श्रेष्ठ कार्तिक मास शुरू हो गया है. पंडित शर्मा बताते हैं कि कार्तिक मास में ऐसे योग वर्षों बाद बने हैं, जो जनमानस के लिए भी श्रेष्ठ रहेंगे. ज्योतिष पंडित कैलाश नाथ दाधीच बताते हैं कि 27, 28 अक्टूबर और 1, 7, 11, 15, 16, 20, 22 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग है. इस योग में स्नान, दान, हवन, पूजन का कई गुना फल मिलता है. 1 नवंबर को रवि पुष्य योग बन रहा है, जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ योग है. इस योग में भगवान सूर्य, गायत्री माता का पूजन करना श्रेष्ठ है.
31 अक्टूबर से शुरू होंगे मांगलिक कार्य : पंचांग के अनुसार त्रिपुष्कर योग भी कार्तिक मास में बना हुआ है. ऐसे योग में दान, पुण्य करने से तीन गुना फल मिलता है. ऐसा योग बहुत कम देखने को मिलता है. 27 अक्टूबर को दोपहर 3:40 बजे से रात्रि 4:07 बजे तक यह योग रहेगा. दूसरा त्रि पुष्कर योग 31 अक्टूबर को शाम 4:58 बजे से रात 5:40 बजे तक रहेगा. पंडित शर्मा ने बताया कि 31 अक्टूबर को शुक्र उदय हो जाएगा. इसके साथ ही सभी मांगलिक कार्य शुरू होंगे. 14, 17, 22 नवंबर को अद्भुत योग रहेगा, जो कार्तिक मास में सर्वश्रेष्ठ योग है.
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ये होता है शुभदायक : उन्होंने बताया कि इस बार पंच तीर्थ स्नान 20 से 24 नवंबर तक रहेगा. इस बार एकादशी तिथि टूटी हुई है. लिहाजा 20 नवंबर को कार्तिक शुक्ल दशमी की सुबह 7 बजकर 16 मिनट से एकादशी का मिश्रण दशमी में रहेगा. रात्रि 6:32 बजे तक प्रभावित रहेगा. 20 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का होना और 22 नवंबर को त्रयोदशी प्रदोष पर सर्वार्थ सिद्धि योग का सर्वश्रेष्ठ योग है. पूर्णिमा 24 नवंबर को सूर्योदय से रात्रि 8:24 बजे तक रहेगी. उन्होंने बताया कि कार्तिक मास 12 महीने में एक बार आता है. इसमें भगवान विष्णु का पूजन पुष्कर तीर्थ में स्नान और जगत पिता ब्रह्मा गायत्री और ब्रह्मा सावित्री के दर्शन शुभदायक है.
महिलाएं संयमित रहकर करती हैं व्रत : पंडित शर्मा ने बताया कि धर्म परायण कई महिलाएं कार्तिक मास के व्रत करती हैं और सुबह कार्तिक स्नान भी करती हैं. सुबह मंगला आरती में शामिल होती हैं. ऐसी महिलाएं संयमित होकर व्रत का पालन करती हैं. पुष्कर में ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा भी महिलाएं लगती हैं. साथ ही भगवान विष्णु का पूजन करती हैं. इससे महिलाओं को जीवन का सुख मिलता है. तीर्थ पुरोहित पंडित हरि गोपाल पाराशर उर्फ हरि भाई बताते हैं कि यज्ञास्थल पर्वत पर बैठकर जगत पिता ब्रह्मा ने गायत्री माता के साथ विवाह करके यज्ञ किया था. कई धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है.
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पुष्कर तीर्थ में स्नान की ये मान्यता : उन्होंने बताया कि पुष्कर में तप, दान, स्नान, पूजन करना भाग्य से होता है. कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक सभी 33 कोटी देवी, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर के अलावा सभी तीर्थ नदियां और सागर यहां स्नान के लिए आते हैं. पुष्कर तीर्थ में कार्तिक स्नान से सभी परेशानियां दूर होती हैं और अक्षय फल की प्राप्ति होती है. पंच तीर्थ स्नान करने के साथ ही ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा और पूजन करने से मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम जाते हैं. पुष्कर में सरोवर की जल का ही सबसे बड़ा महत्व है. 12 साल में कुंभ आता है, लेकिन जगत पिता ब्रह्मा का हर वर्ष कुंभ आता है. इसमें देश के कोने-कोने से श्रद्धालु दान, पूजन, स्नान के लिए पुष्कर आते हैं. बड़ी संख्या में विदेशी भी इस दौरान पुष्कर में रहते हैं.