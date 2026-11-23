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कार्तिक मेला: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे की विशेष तैयारी, कई ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव; स्पेशल ट्रेनें होंगी संचालित

कार्तिक मेला को लेकर रेलवे का खास इंतजाम. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेला में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं और यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं. रेलवे प्रशासन ने यात्रा को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के साथ-साथ भीड़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न ट्रेनों के अस्थाई ठहराव, मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन व कुछ मेमू ट्रेनों के मार्ग विस्तार का फैसला किया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही प्राथमिकता है. कार्तिक मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर, कंकाठेर, राजघाट व बालावाली जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिया गया है. इसके साथ ही अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और मेमू ट्रेन के समय व रूट में जरूरी बदलाव किए गए हैं. यात्री ट्रेनों से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम ऐप/वेबसाइट देखें या 139 नंबर पर संपर्क करें.

कार्तिक मेला को लेकर रेलवे ने कई ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव किया. (ETV Bharat) प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव की स्थिति गढ़मुक्तेश्वर (25 नवंबर 2026 तक):

अप दिशा: ट्रेन संख्या 15014, 13257, 15059, 14311, 14321, 15036, 14009, 14011, 22453 व 04209 को ठहराव दिया गया है.

डाउन दिशा: ट्रेन संख्या 22454, 15060, 13258, 14312, 14322, 15035, 14206, 14208, 05102 व 15910 रुकेंगी. कंकाठेर (25 नवंबर 2026 तक):

अप दिशा: ट्रेन संख्या 15014, 14013, 14015, 14007, 15127, 14241, 15273, 15303, 13257, 14311, 14321, 15909, 22453 व 54075 को ठहराव दिया गया है.

डाउन दिशा: ट्रेन संख्या 54076, 22454, 15910, 15128, 13258, 15060, 14312, 14322, 15304, 14206, 14242 व 14208 रुकेंगी. राजघाट :

अप दिशा में ट्रेन संख्या 14313 (24.11.2026) को सुबह 11.34 से 11.36 बजे तक तथा डाउन दिशा में ट्रेन संख्या 14320 (25.11.2026) को दोपहर 14.10 से 14.12 बजे तक ठहराव दिया गया है.