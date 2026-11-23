कार्तिक मेला: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे की विशेष तैयारी, कई ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव; स्पेशल ट्रेनें होंगी संचालित
गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेला को लेकर रेलवे ने विभिन्न ट्रेनों के अस्थाई ठहराव, स्पेशल ट्रेनों के संचालन और मेमू ट्रेनों के विस्तार का फैसला किया.
Published : November 23, 2026 at 7:55 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेला में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं और यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं. रेलवे प्रशासन ने यात्रा को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के साथ-साथ भीड़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न ट्रेनों के अस्थाई ठहराव, मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन व कुछ मेमू ट्रेनों के मार्ग विस्तार का फैसला किया है.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही प्राथमिकता है. कार्तिक मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर, कंकाठेर, राजघाट व बालावाली जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिया गया है. इसके साथ ही अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और मेमू ट्रेन के समय व रूट में जरूरी बदलाव किए गए हैं. यात्री ट्रेनों से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम ऐप/वेबसाइट देखें या 139 नंबर पर संपर्क करें.
प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव की स्थिति
गढ़मुक्तेश्वर (25 नवंबर 2026 तक):
अप दिशा: ट्रेन संख्या 15014, 13257, 15059, 14311, 14321, 15036, 14009, 14011, 22453 व 04209 को ठहराव दिया गया है.
डाउन दिशा: ट्रेन संख्या 22454, 15060, 13258, 14312, 14322, 15035, 14206, 14208, 05102 व 15910 रुकेंगी.
कंकाठेर (25 नवंबर 2026 तक):
अप दिशा: ट्रेन संख्या 15014, 14013, 14015, 14007, 15127, 14241, 15273, 15303, 13257, 14311, 14321, 15909, 22453 व 54075 को ठहराव दिया गया है.
डाउन दिशा: ट्रेन संख्या 54076, 22454, 15910, 15128, 13258, 15060, 14312, 14322, 15304, 14206, 14242 व 14208 रुकेंगी.
राजघाट :
अप दिशा में ट्रेन संख्या 14313 (24.11.2026) को सुबह 11.34 से 11.36 बजे तक तथा डाउन दिशा में ट्रेन संख्या 14320 (25.11.2026) को दोपहर 14.10 से 14.12 बजे तक ठहराव दिया गया है.
बालावाली (23 से 25 नवंबर 2026 तक):
अप दिशा: ट्रेन संख्या 13151, 15011 व 14113 औरडाउन दिशा में ट्रेन संख्या 13152, 15012 व 14114
मेला अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का संचालन:
मुरादाबाद जंक्शन – गाजियाबाद जंक्शन – मुरादाबाद जंक्शन स्पेशल (04301/04302): यह ट्रेन 24 नवंबर (मंगलवार) को संचालित होगा. ट्रेन 04301 मुरादाबाद से दोपहर 12.50 बजे प्रस्थान कर अमरोहा, गजरौला, कंकाठेर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ और पिलखुआ होते हुए 15.35 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 04302 गाजियाबाद से शाम 16.20 बजे चलकर रात 19.20 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी.
दिल्ली जंक्शन – हरिद्वार जंक्शन – दिल्ली जंक्शन स्पेशल (04303/04304): ये ट्रेन 24 और 25 नवंबर 2026 को चलेगी. ट्रेन 04303 दिल्ली जंक्शन से रात 22.25 बजे चलकर गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, टापरी व रुड़की होते हुए तड़के 04.25 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. वहीं, ट्रेन 04304 हरिद्वार से दोपहर 15.25 बजे प्रस्थान कर रात 20.30 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
मेमू ट्रेन सेवा में बदलाव:
रेलवे प्रशासन ने मेमू ट्रेन संख्या 64567/68 (बुलंदशहर – तिलक ब्रिज – बुलंदशहर) के गंतव्य में बदलाव करते हुए इसे बुलंदशहर के बजाय गढ़मुक्तेश्वर तक चलाने का निर्णय लिया है.
• 23 नवंबर 2026 को ट्रेन 64568 हापुड़ जंक्शन से रात 20.43 बजे चलकर बाबूगढ़, कुचेसर रोड व सिंभावली होते हुए 22.00 बजे गढ़मुक्तेश्वर पहुंचेगी.
• 24 नवंबर 2026 को ट्रेन 64567 गढ़मुक्तेश्वर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर 06.35 बजे हापुड़ जंक्शन पहुंचेगी.
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