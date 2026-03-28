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हिमाचल के 70 में से इन 19 स्वास्थ्य संस्थानों में ई-हॉस्पिटल सुविधा लागू, टेलीमेडिसिन पर भी जोर

हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में ई-लैब और ब्लड बैंक जैसी सुविधाओं को शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

E HOSPITAL FACILITIES IN HIMACHAL
हिमाचल प्रदेश विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 10:39 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में सुक्खू सरकार लगातार प्रयास कर रही है. करसोग विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दीपराज ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वास्थ्य संस्थानों में ई-हॉस्पिटल सुविधा और टेलीमेडिसिन को लेकर सवाल पूछा था. विधानसभा में पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि राज्य के 70 स्वास्थ्य संस्थानों में से 19 संस्थानों में ई-हॉस्पिटल मॉड्यूल सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है.

70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में कहां-कहां रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त

करसोग विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दीपराज ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से 'आदर्श स्वास्थ्य संस्थान' विषय के तहत सवाल पूछा था. भाजपा विधायक ने पूछा था, प्रदेश के 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में कहां-कहां रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त हैं. सरकार किन-किन आदर्श संस्थानों में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की सुविधा सुनिश्चित करना चाहती है. सरकार जिन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में एक्स-रे और सीटी स्कैन की सुविधा सुनिश्चित करेगी क्या उन संस्थानों के पास रेडिएशन सुरक्षा संबंधित प्रमाण पत्र हैं. इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से रेडिएशन सुरक्षा के मानकों को दरकिनार करने पर एक्स-रे और सीटी स्कैन द्वारा होने वाले रेडिएशन एक्सपोजर का आम जनता के स्वास्थ्य पर क्यादुष्प्रभाव पड़ता है, इसकी विस्तृत जानकारी देने की मांग की.

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हिमाचल के 70 में से इन 19 स्वास्थ्य संस्थानों में ई-हॉस्पिटल सुविधा (@HimachalAssembly)

विभाग से संबंधित सवाल होने के कारण, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (रि. कर्नल) धनी राम शांडिल ने सदन में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि, प्रदेश के 70 स्वास्थ्य संस्थानों में से 19 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त हैं. प्रदेश के इन संस्थानों में क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, ऊना, नाहन, धर्मशाला, पालमपुर, देहरा, कुल्लू, आनी, केलांग, कसौली/करसोग, मंडी, जोगिंदरनगर, डीडीयू शिमला, MGMSC खनेरी, रोहड़ू, चौपाल, पांवटा साहिब, अर्की और ददाहू शामिल हैं.

स्वास्थ्य संस्थान में ई-लैब और ब्लड बैंक शुरू करने के प्रयास

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि, प्रदेश के प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में ई-लैब और ब्लड बैंक जैसी सुविधाओं को शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही टेलीमेडिसिन सेवाओं को भी चरणबद्ध तरीके से विस्तार देने की योजना है, ताकि दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह आसानी से मिल सके. जिन स्वास्थ्य संस्थानों में ई-लैब और सीटी स्कैन सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, वहां इन सेवाओं को बनाए रखने और सुचारू संचालन के लिए तकनीकी और स्टाफ से संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. इन संस्थानों में स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप नियमित निरीक्षण और निगरानी भी की जा रही है.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि, ई-लैब और सीटी स्कैन सेवाओं के माध्यम से मरीजों को बेहतर और तेज उपचार सुविधाएं मिल रही हैं. वहीं, उपचार के दौरान सभी निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का पालन किया जा रहा है और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं. एक्स-रे और सीटी स्कैन की सुविधा चिकित्सा संस्थानों में रेडिएशन मानकों को पूर्ण करने के बाद ही शुरू की जाती हैं. आम जनता को रेडिएशन दुष्पर्भाव से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों को दरकिनार नहीं किया जाता है.

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