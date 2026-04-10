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हिमाचल की इस पंचायत में रोस्टर ने पुरुषों की उम्मीद पर फिर से फेरा पानी, 32 बरस में एक बार प्रधानी

पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर ने कई उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

KARSOG MEHRAN PANCHAYAT
करसोग की मैहरन पंचायत में रोस्टर ने पुरुषों की उम्मीद पर फिर से फेरा पानी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 8:55 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 9:03 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों का आरक्षण रोस्टर जारी होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है. चुनाव की तारीखों का ऐलान होना भले ही अभी बाकी हो, लेकिन गांव-गांव में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं. कहीं उम्मीदवारों की लॉटरी लगी है, तो कहीं मायूसी छाई है. मंडी जिले की करसोग तहसील के तहत आने वाली मैहरन पंचायत भी इन दिनों चर्चा में है, जहां रोस्टर ने एक बार फिर पुरुष उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

रोस्टर ने फिर बदले समीकरण

करसोग क्षेत्र के विकासखंड चुराग के तहत आने वाली मैहरन पंचायत में इस बार भी प्रधान पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है. रोस्टर जारी होने से पहले कई संभावित उम्मीदवार चुनाव की तैयारी में जुटे थे और प्रचार की रणनीति भी बना रहे थे, लेकिन जैसे ही नई सूची सामने आई, पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया. लगातार चौथी बार पंचायत के आरक्षित होने से कई लोगों की उम्मीदें टूट गईं और चुनावी उत्साह मायूसी में बदल गया.

32 साल में सिर्फ एक बार अनारक्षित

मैहरन पंचायत का गठन वर्ष 1995 में हुआ था. इसके बाद वर्ष 2000 में केवल एक बार ही यह सीट अनारक्षित रही. इसके अलावा 2005 से लेकर अब तक यह पंचायत अलग-अलग श्रेणियों में आरक्षित होती रही है. खास बात यह है कि अधिकांश बार यह सीट महिला वर्ग के लिए ही आरक्षित रही है. ताजा रोस्टर में छठी बार फिर से प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे साफ है कि पुरुषों को अब तक सिर्फ एक ही बार मौका मिल पाया है.

लगातार आरक्षण से बढ़ी नाराजगी

स्थानीय लोगों में इस फैसले को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है. पूर्व उपप्रधान सोम कृष्ण शर्मा, मुरारी लाल शर्मा, नरेश कुमार और मोहन चौहान जैसे ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार एक ही श्रेणी के लिए आरक्षण लागू करना लोकतांत्रिक संतुलन के खिलाफ है. उनका कहना है कि पंचायत में कई योग्य और इच्छुक पुरुष उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है. इससे न केवल उनकी राजनीतिक भागीदारी सीमित हो रही है, बल्कि क्षेत्र के विकास पर भी असर पड़ सकता है.

हालांकि यह भी सच है कि पंचायतों में महिला आरक्षण ने ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है. मैहरन पंचायत में भी लगातार महिला नेतृत्व देखने को मिला है, जिससे कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं. लेकिन अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या एक ही श्रेणी को लगातार मौका देना उचित है? ग्रामीणों का मानना है कि आरक्षण का उद्देश्य सभी वर्गों को बराबर अवसर देना है, लेकिन एक ही वर्ग को बार-बार प्राथमिकता मिलने से संतुलन बिगड़ रहा है.

चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा

पंचायत चुनाव से पहले मैहरन पंचायत का यह मुद्दा अब स्थानीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है. गांव के चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक इस विषय पर बहस हो रही है. कई लोग आरक्षण प्रणाली में बदलाव की मांग कर रहे हैं, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके. आने वाले चुनावों में यह मुद्दा उम्मीदवारों और मतदाताओं दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है.

क्या कहता है प्रशासन?

इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि आरक्षण रोस्टर पूरी तरह नियमों और जनसंख्या अनुपात के आधार पर तैयार किया गया है. एसडीएम करसोग गौरव महाजन के अनुसार, इसमें किसी तरह की मनमानी नहीं की गई है और सभी पंचायतों में आरक्षण तय प्रक्रिया के अनुसार लागू किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन केवल नियमों का पालन करता है और रोस्टर उसी के तहत जारी किया गया है.

अब सबकी नजर पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान पर टिकी हुई है. मैहरन पंचायत में जहां एक ओर महिला उम्मीदवारों के लिए मौका खुला है, वहीं दूसरी ओर पुरुष वर्ग में निराशा का माहौल है. देखना होगा कि यह नाराजगी चुनावी नतीजों को किस तरह प्रभावित करती है और क्या भविष्य में आरक्षण प्रणाली को लेकर कोई बदलाव देखने को मिलता है या नहीं. फिलहाल, रोस्टर ने एक बार फिर इस पंचायत की राजनीति की दिशा तय कर दी है.

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Last Updated : April 10, 2026 at 9:03 PM IST

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