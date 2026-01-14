ETV Bharat / state

करसोग को बड़ी सौगात, तत्तापानी में बनेगा नया कानूनगो सर्कल, मंत्री जगत नेगी ने की ये बड़ी घोषणाएं

शिमला: करसोग क्षेत्र के विकास के लिए बुधवार का दिन खास रहा. राजस्व, बागबानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने तत्तापानी में आयोजित जिला स्तरीय लोहड़ी-मकर संक्रांति मेले के दौरान करसोग क्षेत्र को दो बड़ी विकास योजनाओं की सौगात दी. इन घोषणाओं से क्षेत्र के लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है.

तत्तापानी मेले में मंत्री ने की बड़ी घोषणाएं

ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि तत्तापानी में तीन दिवसीय जिला स्तरीय लोहड़ी-मकर संक्रांति मेले के दूसरे दिन मंत्री जगत सिंह नेगी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. इस अवसर पर उन्होंने करसोग क्षेत्र को 600 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी शिवा प्रोजेक्ट में शामिल करने की घोषणा की. साथ ही तत्तापानी क्षेत्र में नया कानूनगो सर्कल स्थापित करने का ऐलान भी किया. राजस्व मंत्री ने कहा कि तत्तापानी मेला धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है. लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर यहां स्नान करना शुभ माना जाता है. उन्होंने कहा कि यहां किए जाने वाले दान-पुण्य का विशेष महत्व है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है.

'प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर रही सरकार'

मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर रही है. केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग न मिलने के बावजूद राज्य सरकार अपने संसाधनों से विकास कार्यों को गति दे रही है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.