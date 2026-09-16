ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी में नौकरी का मौका, 14 पदों पर भर्ती के लिए तारीख तय, जानिए कौन कर सकता है आवेदन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 14 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. 12वीं पास महिलाएं 6 अक्तूबर तक आवेदन कर सकती हैं.

आंगनहाड़ी में नौकरी का मौका
आंगनहाड़ी में नौकरी का मौका (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 7:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: करसोग क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर है. लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त चल रहे पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बाल विकास परियोजना के तहत संचालित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चार और सहायिकाओं के 10 पद, यानी कुल 14 पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए पात्र महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका दिया गया है. आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्तूबर निर्धारित की गई है, जबकि चयन के लिए 13 अक्तूबर को एसडीएम कार्यालय करसोग में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा.

इन आंगनबाड़ी केंद्रों में भरे जाएंगे पद

करसोग में बाल विकास परियोजना अधिकारी इन्द्र सिंह के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद कोट, किड़िया, बगैला और सेरी केंद्रों में भरे जाएंगे. वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद कलंगार, रूहनी, तत्तापानी, शन्ष, काओ, कशौहल, काण्डलु, बागशलाना, सराहन और चेवड़ी आंगनबाड़ी केंद्रों में भरे जाने हैं। इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवारों को सादे कागज पर आवेदन पत्र तैयार कर सभी वांछित प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में 6 अक्तूबर तक जमा करवाना होगा. इसके बाद पात्र उम्मीदवारों के लिए 13 अक्तूबर को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन

भर्ती में महिला आवेदक का संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के फीडर एरिया की सामान्य निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही परिवार का नाम संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए और परिवार नकल में भी आवेदक का नाम शामिल होना आवश्यक है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है. उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे.

ये होगी आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना के लिए 6 अक्तूबर को अंतिम तिथि माना जाएगा. वहीं उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

इन प्रमाण-पत्रों की भी होगी जरूरत

दिव्यांग उम्मीदवार को 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता होने पर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति जमा करनी होगी. दिव्यांगता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कर्तव्य निर्वहन में बाधा आए. इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका आदि के रूप में अनुभव होने पर संबंधित संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण-पत्र देना होगा. वहीं, स्टेट होम इनमेट (आवासिनी), बालिका आश्रम की इनमेट (आवासिनी), अनाथ, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, पिछले सात वर्षों से पति के लापता होने की स्थिति वाली विवाहित महिला और पति द्वारा छोड़ी गई और माता-पिता के साथ रह रही महिला उम्मीदवारों को भी संबंधित श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. पात्रता और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: चार्ज फ्रेम होने के बाद भी पीड़ित पक्ष की मांग पर फिर से हो सकती है जांच, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

TAGGED:

ANGANWADI BHARTI RECRUITMENT
ANGANWADI WORKER RECRUITMENT
ANGANWADI HELPER RECRUITMENT KARSOG
आंगनबाड़ी भर्ती
KARSOG ANGANWADI BHARTI RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.