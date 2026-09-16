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आंगनबाड़ी में नौकरी का मौका, 14 पदों पर भर्ती के लिए तारीख तय, जानिए कौन कर सकता है आवेदन

शिमला: करसोग क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर है. लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त चल रहे पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बाल विकास परियोजना के तहत संचालित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चार और सहायिकाओं के 10 पद, यानी कुल 14 पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए पात्र महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका दिया गया है. आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्तूबर निर्धारित की गई है, जबकि चयन के लिए 13 अक्तूबर को एसडीएम कार्यालय करसोग में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा.

इन आंगनबाड़ी केंद्रों में भरे जाएंगे पद

करसोग में बाल विकास परियोजना अधिकारी इन्द्र सिंह के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद कोट, किड़िया, बगैला और सेरी केंद्रों में भरे जाएंगे. वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद कलंगार, रूहनी, तत्तापानी, शन्ष, काओ, कशौहल, काण्डलु, बागशलाना, सराहन और चेवड़ी आंगनबाड़ी केंद्रों में भरे जाने हैं। इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवारों को सादे कागज पर आवेदन पत्र तैयार कर सभी वांछित प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में 6 अक्तूबर तक जमा करवाना होगा. इसके बाद पात्र उम्मीदवारों के लिए 13 अक्तूबर को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन

भर्ती में महिला आवेदक का संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के फीडर एरिया की सामान्य निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही परिवार का नाम संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए और परिवार नकल में भी आवेदक का नाम शामिल होना आवश्यक है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है. उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे.



ये होगी आयु सीमा