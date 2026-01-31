ETV Bharat / state

कर्रेगुट्टा आईईडी ब्लास्ट में जख्मी जवानों से मिले गृहमंत्री विजय शर्मा, हर संभव बेहतर इलाज का दिया भरोसा

25 जनवरी को बीजापुर में सर्चिंग के दौरान डीआरजी के जवान माओवादियों के लगाए बम की चपेट में आए थे.

जख्मी जवानों से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
रायपुर: बीते दिनों बीजापुर के उसूर थाना इलाके में सर्चिंग के दौरान, डीआरजी के 10 से ज्यादा जवान आईईडी की चपेट में आ गए थे. बम की चपेट में आने से कई जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए. जख्मी जवानों को तत्काल रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट किया गया. जवानों का इलाज रायपुर के अस्ताल में जारी है. जख्मी जवानों का हाल चाल जानने के लिए डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे. अस्पताल में भर्ती जवानों से मुलाकात कर उनका हाल चाल लिया. विजय शर्मा ने जवानों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी बात की. विजय शर्मा ने जवानों को भरोसा दिलाया कि उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाएगी.

जख्मी जवानों से मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, आपके साहस और सूझबूझ की बदौलत ही हम नक्सलवाद के खात्मे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिस्थिति में आप डटकर नक्सली मोर्चे पर खड़े हैं ये हमारे लिए फक्र की बात है. विजय शर्मा ने कहा कि आपको बेहतर से बेहतर इलाज मिले इसके लिए शासन पूरी तरह से संकल्पित है.

25 जनवरी को कर्रेगुट्टा पहाड़ पर हुआ था एक बाद एक 6 विस्फोट

आपको बता दें कि बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्रेगुट्टा पहाड़ी में, 25 जनवरी को एक के बाद एक कुल 6 आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों की चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के 12 जवान घायल हो गए थे.

यह घटना उस समय हुई, जब सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम तेलंगाना सीमा से लगे कर्रेगुट्टा हिल्स क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी. घटना के बाद सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, जहां उनका उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है. इनमें से 6 जवानों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि बाकि जवानों की स्थिति में भी लगातार सुधार हो रहा है. सीएम विष्णु देव साय ने भी जख्मी जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

