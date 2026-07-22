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स्वास्थ्य और स्वाद का कॉम्बो है करौंदा, मानसून में इसकी चटनी के दीवाने हैं लोग

खट्टा जरूर है ये फल, लेकिन सेहत में घोल सकता है मिठास, बड़े काम का है करौंदा, जानें इसके हेल्थ बैनेफिट्स

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इसकी चटनी के दीवाने हैं लोग, गजब के हैं हेल्थ बैनेफिट्स (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 11:30 AM IST

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शहडोल : बरसात के मौसम में एक ऐसा फल आता है, जिसे स्वाद और स्वास्थ्य का कॉम्बो कहना गलत नहीं होगा. ये फल है करौंदा, जो बेर की तरह नजर आता है लेकिन उससे भी ज्यादा खट्टा होता है. करौंदा का फल खट्टा जरूर होता है लेकिन ये इतना गुणकारी होता है कि आपके स्वास्थ्य में मिठास घोल दे. आइए जानते हैं इस अनोखे फल के बारे में और क्यों इसकी चटनी के लोग हैं दीवाने.

आखिर क्या है करौंदा?

करौंदा एक ऐसा फल होता है, जो बेहद खट्टा होता है. यह मुख्य रूप से कटीले जालीदार पौधे पर उगता है. इसका वैज्ञानिक नाम कैरिसा कैरेंड्स है और आयुर्वेद में इसे करमर्द के नाम से भी जाना जाता है. भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यह सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसे चटनी या सीधे खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

जानकारी देते आयुर्वेद डॉक्टर (Etv Bharat)

करौंदा के बारे में मिठौरी गांव के किसान अशोक कोल बताते हैं, '' इसका पौधा कटीला होता है, और इसमें सफेद रंग के छोटे-छोटे फूल आते हैं. जब इसके पौधे में फूल खिलते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं, और इसके फल का रंग पकने पर गुलाबी और बैगनी हो जाता है. इसके फल को तोड़ने पर चिपचिपा दूध जैसा पदार्थ निकलता है, और जब इसे खाते भी हैं, तो स्वाद में काफी खट्टा होता है. इसलिए इस फल को आमतौर पर चटनी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है.

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जानें आखिर क्या है करौंदा? (Etv Bharat)

करौंदे की चटनी और अचार के लोग दीवाने

इसकी चटनी को ग्रामीण क्षेत्रों ही नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी खूब पसंद किया जाता है. इसके अलावा इसका अचार भी बनाया जाता है और अचार बनाकर लोग इसे साल भर के लिए रख भी लेते हैं. कई लोग इसमें काला नमक लगाकर कच्चा भी खा लेते हैं, हालांकि ये बहुत खट्टा होता है. कई क्षेत्रों में लोग करौंदे का मुरब्बा और सब्जी भी बनाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन करौंदे की चटनी का है.

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करौंदे से स्वाद भी हेल्थ भी

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं, '' हमारे क्षेत्र में करौंदा बहुतायत में पाया जाता है. ये बेर के समान एक फल होता है, जो की बहुत खट्टा होता है. खट्टा होने के कारण ये भूख बढ़ाता है. आमतौर पर इसकी चटनी अचार खाने के साथ में खाते हैं, क्योंकि यह पेट के एसिड मीडियम को मेंटेन रखने में कारगर होता है. ये आयरन के अब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, और शरीर में आयरन का अब्जॉर्प्शन होना जरूरी भी है, खून की कमी में इसकी चटनी और अचार फायदा पहुंचाता है. करौंदा में प्रमुख तौर पर पोटेशियम, मैग्नीशियम, ट्रेस मिनरल्स की काफी मात्रा होती है. ऐसे में इसकी चटनी खाना बेहद फायदेमंद है.''

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