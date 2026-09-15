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"50 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव"; लखनऊ में करणी सेना के अध्यक्ष बोले- "350 से ज्यादा सीटों पर हम चाबी लेकर तैयार बैठे हैं..."

राजधानी में मंगलवार को करणी सेना का "स्वाभिमान संकल्प सम्मेलन" आयोजित किया गया.

करणी सेना का "स्वाभिमान संकल्प सम्मेलन" का आयोजन
करणी सेना का "स्वाभिमान संकल्प सम्मेलन" का आयोजन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 9:15 PM IST

5 Min Read
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी में मंगलवार को करणी सेना का "स्वाभिमान संकल्प सम्मेलन" आयोजित किया गया. देश के विभिन्न राज्यों से करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे. इस दौरान घोषणा की गई कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करणी सेना मैदान में उतरेगी. करणी सेना की तरफ से मंच से ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद पर भी निशाना साधा. करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह 'अम्मू' ने "ईटीवी भारत" से बातचीत की.

करणी सेना के अध्यक्ष का बयान (Video credit: ETV Bharat)

सवाल : इस बार करणी सेना उत्तर प्रदेश की कितने विधानसभा सीटों पर ताल ठोंकने वाली है?

जवाब : उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के अंदर तीन माह पहले जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कहा था कि हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा जो 350 सीटों से ज्यादा सीटें हैं उन पर हम चाबी लेकर तैयार बैठे हैं, चाबी भरेंगे. हराने की ताकत हम करणी सैनिकों में है. आज देश के 40 जिलों के पदाधिकारी यहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आए थे. हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम प्रत्येक जिले के अंदर, विधानसभा के अंदर जाकर जन सभाएं करेंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि निश्चित तौर पर सरकार अंधी बहरी हो चुकी है. हमारी बात नहीं सुनना चाहती है. आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं, वह ध्यान नहीं देना चाहती. यूजीसी के नए नियमों को हटाना नहीं चाहती. जो गरीब, दलित की बेटी है रोहिणी घावरी उसको न्याय देना नहीं चाहती. मुझे लग रहा है कि सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, तानाशाह सरकार हो गई है.



सवाल: आपने मंच से कहा कि मुख्यमंत्री से तो आप खुश हैं, प्रधानमंत्री से खुश नहीं हैं?

जवाब : उन्होंने कहा कि मेरे आदरणीय हैं महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. मैं उनका सम्मान पहले भी करता था, आज भी करता हूं, आगे भी करूंगा. ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो निहायत ही ईमानदार हैं जिनको मिर्ची लगती हो लग जाए. जिसको कहना हो कह ले. कोई कहता है कि मैं ठाकुर हूं तो ठाकुर की बात कर रहा हूं तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री न कोई था न है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई मंत्री भ्रष्ट हैं. ऐसे मंत्रियों के साथ, ऐसे उपमुख्यमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री क्या करेगा. मुझे लगता है कि आप जनता के विश्वास को आप खो चुके हो.


सवाल: चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी को आप न्याय दिलाने की मांग बुलंद कर रहे हैं, क्या न्याय दिला पाएंगे?

जवाब : आप लोग भी क्या आजाद-आजाद कर रहे हैं. ऐसे व्यक्ति को तिहाड़ जेल के अंदर होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस घमंड में रहते हैं कि वे जिसे टिकट देंगे, वही चुनाव जीत जाएगा. हम अपने संगठन के जरिए इस चुनाव में उन्हें दिखा देंगे. ऐसे लोगों का घमंड चूर करेंगे. जनता के हाथ में बड़ी ताकत है और चुनाव में जनता अपनी ताकत का एहसास कराती है.


करणी सेना ने किया शक्ति प्रदर्शन : इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करणी सेना ने "स्वाभिमान संकल्प सम्मेलन" के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया. इसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल सिंह अम्मू ने कहा कि राम मंदिर के लिए हमने भी संघर्ष किया. राम मंदिर के लिए हमने भी चंदा दिया है, इसलिए राम मंदिर के हिसाब का अधिकार हमें भी है.







सम्मेलन में रोहिणी घावरी ने कहा कि अगर किसी पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक्ट का झूठा मुकदमा लगाया जाता है तो मैं उसके साथ खड़ी हूं, लेकिन अगर किसी दलित परिवार के बच्चे के साथ किसी व्यक्ति की जातिवादी मानसिकता के कारण अन्याय होता है और उस परिवार को नुकसान पहुंचता है तो उस वक्त आपको भी मेरे साथ खड़ा होना होगा.


कार्यक्रम में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह ने जातिवाद और राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि करणी सेना को अक्सर जातिवादी कहकर बदनाम किया जाता है, जबकि सरकारी व्यवस्था में जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं और फॉर्म में भी जाति पूछी जाती है. उन्होंने कहा कि जिस दिन लोग जाति प्रमाण-पत्र फाड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन देश बदलेगा और जातिवाद खत्म होगा.

स्नातक चुनाव में डॉ. स्मिता मिश्रा को समर्थन का निर्णय : करणी सेना ने स्नातक चुनाव में डॉ. स्मिता मिश्रा को समर्थन देने का भी निर्णय किया है. करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि संगठन हर जिले की विधानसभा में जाकर मतदाताओं को जोड़ेगा. इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा वोट उनके पक्ष में कराने के लिए संगठन काम करेगा.



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