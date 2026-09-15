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"50 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव"; लखनऊ में करणी सेना के अध्यक्ष बोले- "350 से ज्यादा सीटों पर हम चाबी लेकर तैयार बैठे हैं..."

करणी सेना का "स्वाभिमान संकल्प सम्मेलन" का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )