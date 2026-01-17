ETV Bharat / state

ढिकुली में होटल मालिक पर लगा वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, करणी सेना ने SDM को सौंपा ज्ञापन

रामनगर: रामनगर में अतिक्रमण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब ढिकुली में वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगा है. करणी सेना ने इस बाबत एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में जांच और कार्रवाई करने की मांग की गई है.

ढिकुली में वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप: रामनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम ढिकुली में वन भूमि पर हो रहे कथित अतिक्रमण को लेकर करणी सेना ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. शनिवार को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में संगठन के अनेक कार्यकर्ताओं ने एसडीएम प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा. मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.

करणी सेना ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन: ज्ञापन के माध्यम से करणी सेना ने आरोप लगाया कि ग्राम ढिकुली क्षेत्र में स्थित द ग्रिल कबाब ट्रीट होटल के स्वामी द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है. संगठन का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो वन भूमि को भारी नुकसान पहुंचेगा और भविष्य में ऐसे अतिक्रमण बढ़ते चले जाएंगे.