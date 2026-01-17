ढिकुली में होटल मालिक पर लगा वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, करणी सेना ने SDM को सौंपा ज्ञापन
करणी सेना ने एसडीएम से राजस्व और वन विभाग द्वारा जांच कराने की मांग की, एसडीएम ने जांच का भरोसा दिलाया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 17, 2026 at 3:52 PM IST
रामनगर: रामनगर में अतिक्रमण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब ढिकुली में वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगा है. करणी सेना ने इस बाबत एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में जांच और कार्रवाई करने की मांग की गई है.
ढिकुली में वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप: रामनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम ढिकुली में वन भूमि पर हो रहे कथित अतिक्रमण को लेकर करणी सेना ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. शनिवार को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में संगठन के अनेक कार्यकर्ताओं ने एसडीएम प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा. मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.
करणी सेना ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन: ज्ञापन के माध्यम से करणी सेना ने आरोप लगाया कि ग्राम ढिकुली क्षेत्र में स्थित द ग्रिल कबाब ट्रीट होटल के स्वामी द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है. संगठन का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो वन भूमि को भारी नुकसान पहुंचेगा और भविष्य में ऐसे अतिक्रमण बढ़ते चले जाएंगे.
अतिक्रमण को वन अधिनियम का उल्लंघन बताया: करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि ढिकुली क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटा हुआ संवेदनशील इलाका है. यहां वन भूमि और वन्यजीवों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों को दरकिनार कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो न केवल वन अधिनियमों का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है.
राजस्व और वन विभाग से जांच कराने की मांग: करणी सेना ने मांग की है कि इस पूरे मामले की राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम से जांच कराई जाए. अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. संगठन ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो करणी सेना आंदोलन करने को मजबूर होगी.
एसडीएम ने अतिक्रमण की जांच का आश्वासन दिया: वहीं, ज्ञापन प्राप्त करने के बाद एसडीएम प्रमोद कुमार ने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि मामले की जांच कराई जाएगी. यदि वन भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान करणी सेना के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. संगठन ने प्रशासन से अपेक्षा जताई है कि वन भूमि की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
