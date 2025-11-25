ETV Bharat / state

सर्व क्षत्रिय समाज को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत का न्यौता

गुजरात से छत्तीसगढ़ पहुंचे डॉ राज शेखावत ने जांजगीर चांपा जिला के करणी सेना के पदाधिकारियों और क्षत्रिय समाज के लोगों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनका जिस तरह स्वागत हो रहा है उससे वे अभिभूत है. लेकिन उन्होंने अपने आगमन के विषय को दुःखद बताया.

जांजगीर चांपा: 7 दिसंबर को रायपुर में होने वाली महापंचायत में शामिल होने का न्यौता लेकर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत सोमवार को जांजगीर चांपा पहुंचे. शेखावत ने पीला चावल के साथ सर्व क्षत्रिय समाज को महापंचायत में पहुंचने का आमंत्रण दिया.

महापंचायत में शामिल होने सर्व क्षत्रिय समाज को आमंत्रण: राज शेखावत ने कहा कि तोमर बंधु के ऊपर जो जांच चल रही है उस मामले में करणी सेना दखल नहीं देगी. इसकी जांच होनी चाहिए. कोर्ट से जो फैसला आएगा उसका सम्मान किया जाएगा. लेकिन जिस तरह से पुलिस के कुछ जवानों ने मानवाधिकार का हनन किया है और महिलाओ को अपमानित किया है, यह स्वीकार्य नहीं है.

करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 7 दिसंबर को रायपुर में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है. उस दिन सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी. उन्होंने आगे कहा इस महापंचायत मे छत्तीसगढ़ के अलावा देशभर से क्षत्रिय समाज के लोग शामिल होंगे.

समाज के लोगों ने आश्वासन दिया है कि 7 दिसंबर को रायपुर में महापंचायत में शामिल होंगे. पूरे देश के लाखों क्षत्रिय इसमें शामिल हो रहे हैं- राज शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, करणी सेना

ईडब्ल्यूएस योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप: राज शेखावत ने ये भी आरोप लगाया कि जांजगीर चांपा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ईडब्ल्यूएस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. 7 दिसंबर को वे लोग भी रायपुर के महापंचायत में शामिल होंगे. वहां इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी.

7 दिसंबर को रायपुर में महापंचायत (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांजगीर चांपा जिला की करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों ने भी महापंचायत में शामिल होने की बात कही. समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन की कार्रवाई में बाधा डाले बिना समाज की महिलाओं के साथ हुए अभद्रता के खिलाफ आयोजित महापंचायत में वे बढ़चढ़ कर हिस्सा लेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदेश में भी जारी करने का आह्वान करेंगे.