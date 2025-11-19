ETV Bharat / state

भिलाई में करणी सेना के राज शेखावत की चेतावनी, तोमर परिवार को न्याय नहीं मिला तो होगा बड़ा आंदोलन, कच्चा चिट्ठा खोल देंगे

पुलिस की कथित बर्बरता पर आक्रोश, करनी सेना प्रमुख राज शेखावत ने 7 दिसंबर को रायपुर में विशाल न्याय पंचायत का ऐलान किया.

तोमर परिवार को न्याय नहीं मिला तो होगा बड़ा आंदोलन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 8:55 PM IST

भिलाई: क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. भिलाई में उन्होंने ने कहा है कि यदि तोमर परिवार को न्याय नहीं मिला, तो सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. उन्होंने साफ कहा कि 7 दिसंबर को हजारों लोग रायपुर में प्रदर्शन करेंगे.

7 दिसंबर को ‘क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय पंचायत’: डॉ. शेखावत ने बताया कि 7 दिसंबर को रायपुर में न्याय पंचायत आयोजित होगी. इसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देशभर से क्षत्रिय समाज के लोग आएंगे. उन्होंने रायपुर के तोमर बंधु मामले पर कहा कि वीरेंद्र तोमर और उनके परिवार को न्याय दिलाना करणी सेना का लक्ष्य है.

पुलिस पर बर्बरता का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉ. शेखावत ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए

  • तोमर परिवार के साथ अत्यधिक बर्बरता
  • महिलाओं के साथ अश्लील हरकत और अभद्रता
  • घर में सैकड़ों पुलिसकर्मियों का घुसना और डराना
  • वीरेंद्र तोमर को भरी दोपहर अपराधी की तरह घुमाना
  • पानी मांगने पर भी पानी न देना

न्याय देना न्यायपालिका का काम है, पुलिस का नहीं- डॉ. शेखावत, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष

जुलूस निकालना गलत: आगे शेखावत ने कहा कि अभी तक न्यायालय ने वीरेंद्र तोमर को अपराधी साबित नहीं किया. फिर भी पुलिस ने जुलूस निकालकर अपमानित किया. जुलूस के दौरान तोमर बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन पुलिस ने पैर रखकर उठाया. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और इसी कारण करणी सेना मैदान में उतरी है.

रायपुर पहुंचे सड़क मार्ग से: डॉ. शेखावत बुधवार को भिलाई के पावर हाउस चौक पहुंचे. उन्होंने कहा कि मैं देश का नागरिक हूं, सड़क मार्ग से आना मेरा अधिकार है. किसी ने कहा सड़क मार्ग से आकर दिखाओ, तो मैं आ गया. उन्होंने दावा किया कि समाज में अब भारी आक्रोश है. 7 दिसंबर के बाद इस प्रकार की घटनाओं को काटकर फेंक दिया जाएगा.

गिरफ्तारी देने आए हैं राज शेखावत: उन्होंने बताया कि वह रायपुर पुलिस को स्वयं गिरफ्तारी देने आए हैं. वीरेंद्र तोमर की पत्नी के हाथों ही वे मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे.

कच्चा चिट्ठा खोल देंगे: शेखावत ने कहा, यदि सरकार चाहे तो 7 दिसंबर से पहले बातचीत कर सकती है. हम राजनीति नहीं, सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं. गृहमंत्री इस मामले पर संज्ञान लेकर न्याय दिलाएंगे, इस पर भरोसा है. साथ ही कहा, अगर तोमर परिवार को न्याय नहीं मिलता तो संबंधित सांसद का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा. कौन-कौन लोग उनसे जुड़े हैं, इसका भी खुलासा किया जाएगा.

