ETV Bharat / state

तोमर बंधु दोषी तो न्यायालय करे फैसला, पैसे लेने वाले सांसद को करेंगे बेनकाब : डॉ राज शेखावत

जांजगीर चांपा में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर तोमर बंधु प्रकरण में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

Raj Shekhawat warning to expose MP
तोमर बंधु दोषी तो न्यायालय करे फैसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 25, 2025 at 7:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा : करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राज शेखावत ने जांजगीर चांपा में सर्व क्षत्रिय समाज को 7 दिसंबर के दिन रायपुर में एकजुट होने का अनुरोध किया. इस दौरान राज शेखावत ने कहा कि यदि महासभा को रोकने के लिए शासन प्रशासन ने गलत तरीका अपनाया तो देश भर से आने वाले क्षत्रिय समाज के सदस्य उसका प्रतिकार करेंगे. राज शेखावत ने कहा कि हर हाल में महासभा की मांग के मुताबिक शासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा.

तोमर बंधु दोषी तो न्यायालय करे फैसला

डॉ राज शेखावत ने रायपुर के तोमर बधुओं के परिवार पर हुए पुलिस प्रताड़ना के मामले में 7 दिसंबर को रायपुर में आयोजित महासभा के विषय में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पुलिस वीरेंद्र तोमर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच करें और दोषी है तो न्यायालय उसका फैसला करें. लेकिन रायपुर पुलिस ने जिस तरह मानवाधिकार का हनन किया, महिलाओं के साथ अश्लीलता की उसके खिलाफ करणी सेना मैदान में उतर गई है. प्रदेश भर के सभी क्षत्रिय समाज के साथ सर्व समाज को इस महा पंचायत मे शामिल होने का न्योता दे रहे हैं.

डॉ राज शेखावत ने कहा कि 7 दिसंबर को रायपुर मे आयोजित महासभा देश और प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगा. जिस तरह पुलिस मानवाधिकार का हनन करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई और महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है.

पैसे लेने वाले सांसद को करेंगे बेनकाब : डॉ राज शेखावत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में देश भर से क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट होंगे. हम राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, मांग पूरा नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा और अगर पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास करेंगी तो सर्व क्षत्रिय समाज उसका प्रतिकार भी करेगी. जिस सांसद के साथी ने परिवार के साथ डील की और पैसे नहीं देने के बाद पुलिस का इस्तेमाल किया,हम उसे भी बेनकाब करेंगे.हमारे पास भी मीडिया चैनल है,बागड़बिल्लों का असली चेहरा सामने लाएंगे- डॉ राज शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना

सांसद को करेंगे बेनकाब

डॉ राज शेखावत ने कहा कि अगर महासभा की मांग पर सरकार कार्रवाई नहीं करेंगी तो उस सांसद को भी बेनकाब करेंगे जिसने वीरेंद्र तोमर के प्रकरण को रफा दफा करने के लिए लाखों रुपए लिए. इसके अलावा करणी माता का अपमान करने वाले लोगों को भी पद से हटाने के लिए रणनीति तैयार करने का दावा डॉ राज शेखावत ने किया. राज शेखावत ने कहा कि महिलाओं के साथ गलत हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. कार्रवाई चाहे राज्य सरकार करें या न्यायालय की शरण में जाना पड़े हम तैयार हैं.

मानवाधिकार का हनन करने वालों को मिलेगा सबक


करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राज शेखावत ने साफ किया कि तोमर बंधुओं के खिलाफ जो भी शिकायत हुई है,उसकी जांच करने के लिए पुलिस स्वतंत्र है. हम अपराध में संलिप्त लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं. लेकिन जिन पुलिसकर्मियों ने मानवाधिकार का हनन किया है, उन्हें सजा दिलाना हम सभी का कर्तव्य है. इस महासभा के बाद छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश भर में पुलिस द्वारा किए जाने वाले मानवाधिकार हनन में रोक लगेगी. किसी भी समाज के महिलाओं के साथ अपमानित करने वाली कार्रवाई पर अंकुश लगेगा.

होमवर्क नहीं करने पर बच्चे को पेड़ से लटकाया, वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस

पेड़ लगाबो तभे तो फल खाबो अभियान : शिक्षक दंपती बांटते हैं स्कूलों में फ्री में फल, फलदार वृक्ष लगाने की देते हैं प्रेरणा

स्कूली बच्चे पी रहे हैं नदी का पानी, रनिंग वाटर योजना ठप, चंदेला गांव के ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

TAGGED:

RAJ SHEKHAWAT WARNING
WARNING TO EXPOSE MP
डॉ राज शेखावत
करणी सेना
KARNI SENA PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.