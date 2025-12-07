ETV Bharat / state

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और जुलूस विवाद पर भड़की करणी सेना, रायपुर प्रशासन को दी चेतावनी

रायपुर में हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी और कथित पुलिस प्रताड़ना को लेकर राजपूत करणी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी परिसर में आयोजित इस धरना-प्रदर्शन में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत भी मौजूद रहे. करणी सेना ने अपनी 8 मांगों को रखा है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो गृह मंत्री के बंगले का घेराव होगा.

रायपुर: 8 नवंबर 2025 को ग्वालियर से रायपुर के हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया. 9 नवंबर 2025 को पुलिस ने उसका जुलूस निकला. उसके बाद से रायपुर पुलिस के इस जुलूस पर विवाद गहरा गया. 7 दिसंबर को करणी सेना ने रायपुर में इस प्रातड़ना के खिलाफ महापंचायत बुलाई और धरना दिया. यह धरना करीब एक घंटे तक चला और उसके बाद यह समाप्त किया गया.

करणी सेना ने अपनी 8 सूत्रीय मांगें ADM यूएस बांदे को सौंपते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा गंभीर लापरवाही हुई है. ज्ञापन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित किया गया. ADM ने करणी सेना को 15 दिन में कार्रवाई की जानकारी देने का भरोसा दिया है.

रायपुर में करणी सेना का जुलूस (ETV BHARAT)

एक घंटे तक चली हाई लेवल मीटिंग

धरने के दौरान ASP लखन पटले, ADM यूएस बांदे और कई थानों के TI मौके पर पहुंचे. लगभग एक घंटे तक चली बैठक के बाद प्रशासन ने कहा कि मांगों पर जांच और कार्रवाई के लिए 15 दिन की जरूरत है. इस पर करणी सेना ने 30 दिन का समय देने की घोषणा की है.

करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत (ETV BHARAT)

रायपुर पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर का सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला, नंगे पैर चलाया, हथकड़ी लगाकर मीडिया कवरेज कराया और परिजनों के साथ बदसलूकी की. SSP लाल उम्मेद सिंह पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का केस बनता है. उन्हें तत्काल पद से हटाया जाए- राज शेखावत, अध्यक्ष, राष्ट्रीय करणी सेना

"अगर न्याय नहीं मिला तो होगा आंदोलन"

करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने महापंचायत में चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो आंदोलन होगा. इस केस में क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारियों पर लगाए गए झूठे और राजनीतिक प्रेरित मामलों को तत्काल वापस लिया जाए.

रायपुर में करणी सेना की महापंचायत (ETV BHARAT)

30 दिन में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे और गृह मंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा- राज शेखावत, अध्यक्ष, राष्ट्रीय करणी सेना

जानिए कब हुई थी वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी

8 नवंबर 2025 को ग्वालियर से गिरफ्तार किए गए वीरेंद्र सिंह तोमर पर सूदखोरी, जबरन वसूली और अवैध हथियार रखने जैसे मामले दर्ज हैं. गिरफ्तारी के बाद 9 नवंबर को रायपुर पुलिस ने उनका जुलूस निकाला, जिसमें वे लंगड़ाते हुए दिखे और बाद में सड़क पर बेहोश हो गए थे. इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद और बढ़ गया. वीडियो वायरल होने पर करणी सेना के अध्यक्ष शेखावत ने सोशल मीडिया पर आकर SSP और संबंधित पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. उनके बयानों के बाद मौदहापारा थाने में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई.

करणी सेना का रायपुर पुलिस पर गंभीर आरोप

करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने रायपुर पुलिस पर वीरेंद्र तोमर को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि वीरेंद्र तोमर एक व्यापारी हैं, जिन्होंने जरूरतमंद लोगों को पैसे दिए. राज शेखावत यहीं नहीं रुके उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं के दबाव में पुलिस ने अमानवीय कार्रवाई की और निहत्थे व्यक्ति को धूप में नंगे पैर घुमाया.