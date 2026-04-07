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मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग की शिकार हुई कर्नाटक की लेखिका, 15 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR

शाहबानो केस पर रिसर्च करने कर्नाटक से इंदौर आई महिला लेखिका के साथ मारपीट. बच्चा चोर समझकर हुई थी महिला के साथ मॉब लिंचिंग.

Karnataka writer beaten INDORE
मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग की शिकार हुई कर्नाटक की लेखिका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
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इंदौर: देशभर में चर्चित शाहबानो बेगम केस पर पुस्तक लिखने आई कर्नाटक की एक लेखिका इंदौर में मॉब लिंचिंग की शिकार हो गई. आरोप है कि शाहबानो के परिजनों ने 'बच्चा चोर' का आरोप लगाया, जिससे भीड़ उग्र हो गई और उसे चोर समझकर महिला की पिटाई कर दी. हालांकि मामले में अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है.

किताब लिखने आई महिला लेखिका से मारपीट

देश भर में बच्चा चोरी की घटनाओं के बीच शाहबानो केस में पुस्तक लिखने इंदौर पहुंची कर्नाटक की लेखिका के साथ मॉब लिंचिंग की घटना के बाद पिटाई की गई. इस लेखिका का कसूर इतना था कि वह तलाक के बाद गुजारा भत्ते की मांग को लेकर देश भर में चर्चा में रहे शाहबानो प्रकरण से जुड़े मामलों पर किताब लिखने इंदौर पहुंची थी.

कर्नाटक से इंदौर आई महिला लेखिका के साथ इंदौर में मारपीट (ETV Bharat)

शाहबानो के परिजन ने लगाया डाटा चोरी का आरोप

आरोप है कि किताब से जुड़े तथ्य और शाहबानो को लेकर उनके परिजनों की रिकॉर्डिंग के दौरान शाहबानो के परिजनों ने पुस्तक से प्राप्त होने वाली राशि के नाम पर एक मनमाना एग्रीमेंट करना चाहा. जिसे लेखिका ने स्वीकार नहीं किया. इस दौरान पहले दौर की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, लेकिन मौके पर विवाद बढ़ने के बाद शाहबानो के परिजनों और लेखिका के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद शाहबानो के परिजनों ने लेखिका पर डाटा चोरी करने का आरोप लगाया. जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई.

बच्चा चोर समझकर महिला की पिटाई

पीड़ित लेखिका ने आरोप लगाते हुए कहा कि शाहबानो के परिवार से जुड़े परिजनों ने लेखन सामग्री और शोध डेटा साझा करने के नाम पर 25 लाख रुपए और किताब की बिक्री पर 3 प्रतिशत हिस्सा मांगा था. महिला ने इस संबंध में एक एग्रीमेंट भी तैयार कराया, लेकिन परिजनों ने उसमें बदलाव कर दिए. जब महिला ने परिजनों की बात नहीं मानी तो वह महिला को 'डेटा चोर' कहने लगे. विवाद होता देख भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ खिजराबाद कॉलोनी में महिला को बेटा चोर समझकर घेर लिया. इसके बाद भीड़ ने लेखिका की बच्चा चोर समझकर पिटाई कर दी.

पुलिस थाने में कई घंटे बैठाए रखा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को पकड़कर थाने लेकर गई, जहां गफलत में पुलिस ने भी उसे कई घंटे थाने में बैठाए रखा. बाद में स्पष्ट हुआ कि महिला न तो बच्चा चोर है और ना कोई अपराधी है. इस दौरान महिला ने पुलिस समेत अन्य लोगों को बताने की कोशिश की कि वह बच्चा चोर नहीं है बल्कि वह एक लेखिका है, लेकिन पुलिस ने महिला की एक भी बात नहीं सुनी और थाने में कई घंटे तक बैठाए रखा और उसके फोन भी छीन लिए.

महिला की बाद में किसी तरह कर्नाटक में अपने परिजनों से चर्चा हो सकी और वकील के माध्यम से महिला थाने से रिहा हुई. घटना के बाद महिला ने खजराना थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है.

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, "मामले की जांच जारी है और जिन लोगों ने महिला को बच्चा चोर बताकर भीड़ इकट्ठी की, उनके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस केस में देरी के कारणों की भी समीक्षा की जा रही है."

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