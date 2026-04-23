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आगरा के होटल में कर्नाटक के पर्यटक ने महिला मित्र के सामने की खुदकुशी; ताजमहल देखने आए थे दोनों

आगरा: कर्नाटक से महिला मित्र के साथ ताजमहल देखने आए रेलवे कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली. दोनों रकाबगंज में ईदगाह क्षेत्र स्थित एक होटल में ठहरे थे. बुधवार देर रात रेलवे कर्मचारी ने फांसी लगा ली. उस समय महिला मित्र मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी. महिला मित्र के शोर मचाने पर होटल कर्मचारी दौड़कर कमरे में पहुंचे. तब तक पर्यटक की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने परिजन को सूचना दे दी है. आत्महत्या करने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है.

ईदगाह स्थित होटल के मैनेजर विवेक ने पुलिस को बुधवार शाम करीब 5 बजे कर्नाटक के डोनिमडागु निवासी 38 वर्षीय सुब्रमणि बी और उनकी महिला मित्र पहुंचे. दोनों ने होटल में किराए पर कमरा लिया. बुधवार शाम को ही सुब्रमणि अपनी महिला मित्र के साथ घूमने निकला. इसके बाद देर रात दोनों होटल लौटे. पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि उसके मोबाइल पर रात में कॉल आई. वह मोबाइल पर बात करने लगी. तभी अचानक उसकी नजर सुब्रमणि के बेड पर गई तो देखा कि वह फंदे से लटक रहा है. उसे बचाने का प्रयास किया मगर, रोक नहीं पाई. महिला मित्र शोर मचाते हुए कमरे से चीखती हुई बाहर भागी. इधर सुब्रमणि की मौत हो चुकी थी. जिस पर होटल मैनेजर विवेक ने पुलिस को सूचना दी.